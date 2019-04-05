Недвижимость
Семьи с детьми смогут брать ипотеку под 6% на весь срок кредитаРоссийская газета 09:13
Семьи с двумя и более детьми могут получить льготную ипотеку под 6 процентов на весь срок действия кредита. Соответствующее постановление подписано премьер-министром России Дмитрием Медведевым.
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Политика
США ввели новые санкции против Венесуэлы
Речь идет об ограничительных мерах в отношении двух компаний, а также 34 судов PDVSA, поскольку они принимают участие в поставке венесуэльской нефти на Кубу.
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Армия и оружие
Совбез ООН призывает прекратить военные действия в Ливии
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Обновлено в 17:39
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Гол Салаха принёс «Ливерпулю» победу над «Саутгемптоном» в АПЛ
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Обновлено в 12:52
Политика
В Венесуэле начался уголовный процесс над Гуаидо
Обновлено 03 апреля в 22:23
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В Баренцевом море с горящего катера спасли восемь рыбаков
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Исследователи разрабатывают способ управления скоростью света
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Певица Лолита Милявская впервые прокомментировала свадьбу своего бывшего мужа Александра Цекало с американской актрисой Дариной Эрвин.
Обновлено в 14:10
Политика
Россия выиграла спор с Украиной в ВТО по транзиту грузов
Москва выиграла спор с Киевом во Всемирной торговой организации (ВТО), который касался ограничения транзита украинских товаров по территории РФ.
Обновлено в 08:30
Армия и оружие
Ракетные стрельбы на учениях в Черном море попали на видео
В Сети появился видеоролик, на котором экипажи катеров Черноморского флота "Ивановец" и "Р-60" демонстрируют навыки использования ракетного оружия.
Обновлено в 02:23
Религия
Додон пригласил патриарха Кирилла посетить Молдавию
Пригласил патриарха посетить нашу страну и выразил надежду на то, что его визит состоится в ближайшее время, до конца текущего года, — написал в Facebook молдавский лидер, который находится в Москве с рабочей поездкой.
Обновлено в 12:53
Общество
СКР начал проверку покушения на Пулковскую обсерваторию
Следственный комитет России по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина проведет проверку в связи с ситуацией вокруг Главной (Пулковской) астрономической обсерватории РАН, защитную территорию которой пытаются застроить жилыми домами.
Обновлено в 17:25
Политика
Путину понравилась подаренная Лукашенко на Новый год картошка
Президенту России Владимиру Путину понравилась картошка, которую президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил ему на Новый год.
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До 2024 года в Петербурге появится шесть новых путепроводов
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Гаджеты
Видео белорусских продавцов салона связи серьезно разозлило Xiaomi
Видео было обнаружено на новом смартфоне, купленном клиентом в «Связном» в универмаге «Беларусь».
Обновлено в 13:09
Общество
Суд закрыл интернет-магазин «Плеер.ру»
Савеловский суд Москвы на 30 дней приостановил работу интернет-магазина «Плеер.ру» за нарушения при продажах.
Обновлено в 08:25
Происшествия
Глава ГИБДД Москвы ушел в отставку
Обновлено в 04:53
Армия и оружие
Греция допустила закупку американских истребителей F-35
Глава минобороны Греции Эвангелос Апостолакис заявил, что Афины рассматривают возможность закупки американских истребителей-бомбардировщиков F-35 пятого поколения.
Обновлено в 14:53
Армия и оружие
В Германии призвали распустить НАТО
НАТО несет угрозу мировой безопасности, поэтому альянс необходимо распустить.
Обновлено в 02:31
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Суд арестовал петербуржца на 9 суток за «надгробие» с Путиным
Октябрьский районный суд Петербурга вынес постановление о привлечении к административной ответственности петербуржца Андрея Жексимбаева, который установил надгробие с изображением президента РФ Владимира Путина возле Исаакиевского собора.
Обновлено в 13:17
Спорт
Биатлонистка Резцова может сменить спортивное гражданство
Двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова заявила, что ее дочка Кристина может переехать в другую страну, если в ближайшее время не окажется в основной сборной России по биатлону.
Обновлено в 13:57
Общество
Названы самые популярные имена для новорождённых в России
Обновлено в 00:32
Футбол
Marca: трансфер Азара в «Реал» практически согласован
По информации Marca, стороны практически согласовали трансфер футболиста, сделка может быть оформлена уже в ближайшее время.
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