Семьи с детьми смогут брать ипотеку под 6% на весь срок кредитаРоссийская газета 09:13

Семьи с двумя и более детьми могут получить льготную ипотеку под 6 процентов на весь срок действия кредита. Соответствующее постановление подписано премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

Семьи с детьми смогут брать ипотеку под 6% на весь срок кредита

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