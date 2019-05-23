Семьи получат 450 тыс. рублей на погашение ипотекиРосбалт вчера в 08:06

с чего всё началось

Важно максимально оперативно принять данный законопроект, поскольку он будет иметь обратную силу – с 1 января 2019 года. Это позволит получить компенсацию тем многодетным семьям, в которых ребёнок родился в этом году. Мы планируем принять его до конца мая.

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