Политика
Семьи погибших в катастрофе МН17 обратились к РоссииМосковский Комсомолец 03:59
Родственники жертв катастрофы МН17 написали письмо России в связи с пятой годовщиной трагедии. Его текст опубликовала «Новая газета». Авторы послания утверждают, что причиной гибели их родных стала российская ракета.
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с чего всё началось
«Нельзя убить невинных и избежать последствий». Заявление семей погибших в катастрофе МН17 в адрес России (+ English version)
«Новая газета» публикует присланное в редакцию заявление полностью и на двух языках. Пять лет назад наши родные сели в самолет в Амстердаме, чтобы отправиться домой. Но их путь был недолгим — самолет, в который они сели, сбила ракета 53-й бригады ПВО России.Новая газетавчера в 13:06
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Происшествия
В Москве задержали женщину после покупки препарата для ребенка
Женщину, заказавшую за рубежом лекарство для ребенка, задержали в Москве по обвинению в контрабанде.
Обновлено в 07:58
Происшествия
Драка с участием россиян произошла в аэропорту Греции
Обновлено в 03:37
Происшествия
Мосгорсуд оставил топ-менеджера «Рольфа» Кайро под домашним арестом
Мосгорсуд в среду признал законным домашний арест директора департамента развития бизнеса "Рольфа" Анатолия Кайро по делу о выводе денег за рубеж, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 07:46
Происшествия
Журналиста Голунова вызвали в Следственный комитет
Корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, которого в июне обвиняли по делу о сбыте наркотиков, и его защитников вызвали в Следственный комитет.
Обновлено в 07:16
Финансы
Россия в мае сократила вложения в US Treasuries на $112 млн
Россия сократила вложения в казначейские обязательства Минфина США (US Treasuries) в мае 2019 года на $112 млн по сравнению с апрелем.
Обновлено в 01:55
Спорт
РУСАДА назвало самых проверяемых на допинг спортсменов России
Чемпион России по лёгкой атлетике в беге на 800 метров Сергей Дубровский стал самым тестируемым на допинг спортсменом страны.
Обновлено в 06:30
Политика
Зеленскому поступило предложение выкупить Крым и Донбасс
Президент Украины Зеленский мог бы выкупить Крым у России в рассрочку.
Обновлено в 07:30
Финансы
Прибыль российских банков в первом полугодии превысила 1 трлн рублей
Прибыль российского банковского сектора по итогам первого полугодия 2019 года превысила отметку в 1 трлн рублей.
Обновлено в 03:30
Политика
Опрос показал лидерство партии Зеленского на выборах в Раду
Партия «Слуга народа» президента Украины Владимира Зеленского, по предварительным данным, лидирует среди партий, принимающих участие в выборах в Верховную раду.
Обновлено в 02:22
Политика
Зеленский устроил скандал в аэропорту Николаева
Президент Украины Владимир Зеленский и директор аэропорта в Николаеве Федор Барна поскандалили в среду во время визита главы государства на Николаевщину.
Обновлено в 05:50
Общество
В Благовещенске ливнями подтопило около 120 домовладений
Около 120 частных домов и подворий подтопило в Благовещенске в результате ливней, сообщает мэрия.
Обновлено в 03:27
Происшествия
В Красноярске британку оштрафовали за публичное выступление
Гражданку Великобритании оштрафовали за несоответствующее цели ее визита в РФ публичное выступление в Красноярске, сообщает управление МВД по Красноярскому краю.
Обновлено в 01:18
Политика
Зеленский срочно созывает Верховную раду
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал собрать внеочередное пленарное собрание Верховной рады.
Обновлено в 07:36
Спорт
Синхронистка Ромашина стала 20-кратной чемпионкой мира
Россиянка Светлана Ромашина завоевала золото в сольной произвольной программе по синхронному плаванию на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.
Обновлено в 07:10
Политика
Глава Белоруссии Лукашенко прибыл в Петербург
После переговоров на Валааме президенты вернутся обратно в Петербург: там состоится пленарное заседание VI Форума регионов Беларуси и России, в котором Лукашенко и Путин также примут участие.
Обновлено в 07:21
Гаджеты
Gartner: рынок компьютерных устройств в 2019 году ждёт падение
Аналитическая компания Gartner опубликовала прогноз по мировому рынку компьютерных и мобильных устройств на текущий и последующие годы.
Обновлено в 07:06
Армия и оружие
Эстонские ополченцы разгромили морской спецназ Британии
"Более многочисленные эстонские войска сплотились и провели успешные блокирующие действия для отражения наступающих морских пехотинцев", - сообщает пресс-служба британского флота.
Обновлено в 03:12
Происшествия
Россиянка отсудила у Tesla миллионы за сломанные ключи
Обновлено в 06:13
Экономика
МВФ ухудшил оценку роста российского ВВП
Ранее, в мае, фонд сообщил, что "в последние три года рост ВВП [России] составлял в среднем 1,4% и прогнозируется сохранение подобных темпов роста и в 2019 году".
Обновлено в 04:18
Политика
Служащим по контракту рядовым и сержантам существенно повысят зарплату
Издание сообщает, что уже с первого сентября существенно увеличится денежное довольствие военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностных окладов с первого по четвертый тарифный разряд.
Обновлено вчера в 21:03
Экономика
Кредитная нагрузка россиян выросла в 1,5 раза
С 2014 года долговая нагрузка граждан выросла в 1,5 раза.
Обновлено вчера в 17:45
Политика
Против Порошенко завели 11 уголовных дел
Госбюро расследований Украины занимается 11 уголовными делами, возбужденными против бывшего президента страны Петра Порошенко, заявил представитель ведомства Роман Труба.
Обновлено в 07:05
Футбол
Неймар может перейти в «Ювентус» или «Баварию»
Помимо каталонцев, бразилец рассматривает варианты с «Ювентусом» или мюнхенской «Баварии», а также мадридским «Реалом».
Обновлено в 04:41
Политика
Китай поблагодарил Лаврова за слова о китайской угрозе
Ранее в интервью «Аргументам и фактам» Лавров подчеркнул, что «китайская угроза» — это миф, который раскручивают люди, недовольные развитием связей Москвы и Пекина.
Обновлено в 06:20
Кино
Четвертого «Тора» поставит Тайка Вайтити
Решив, что от добра добра не ищут, Disney и Marvel поручили режиссуру четвертого «Тора» Тайке Вайтити, поставившему третью часть франшизы.
Обновлено вчера в 15:12
Экономика
Билл Гейтс впервые опустился на третье место в списке миллиардеров
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс опустился на третье место индекса миллиардеров Bloomberg Billionaires Index (BBI), впервые за семилетнюю историю индекса.
Обновлено в 05:21
Происшествия
Бизнес-джет едва не разбился в Пулково
Обновлено в 08:02