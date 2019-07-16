«Новая газета» публикует присланное в редакцию заявление полностью и на двух языках. Пять лет назад наши родные сели в самолет в Амстердаме, чтобы отправиться домой. Но их путь был недолгим — самолет, в который они сели, сбила ракета 53-й бригады ПВО России.

с чего всё началось

Родственники жертв катастрофы МН17 написали письмо России в связи с пятой годовщиной трагедии. Его текст опубликовала «Новая газета». Авторы послания утверждают, что причиной гибели их родных стала российская ракета.

Семьи погибших в катастрофе МН17 обратились к России

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