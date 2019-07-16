Политика

Семьи погибших в катастрофе МН17 обратились к РоссииМосковский Комсомолец 03:59

Родственники жертв катастрофы МН17 написали письмо России в связи с пятой годовщиной трагедии. Его текст опубликовала «Новая газета». Авторы послания утверждают, что причиной гибели их родных стала российская ракета.
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с чего всё началось

«Нельзя убить невинных и избежать последствий». Заявление семей погибших в катастрофе МН17 в адрес России (+ English version)

«Новая газета» публикует присланное в редакцию заявление полностью и на двух языках. Пять лет назад наши родные сели в самолет в Амстердаме, чтобы отправиться домой. Но их путь был недолгим — самолет, в который они сели, сбила ракета 53-й бригады ПВО России.
Новая газетавчера в 13:06

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«Нельзя убить невинных и избежать последствий». Заявление семей погибших в катастрофе МН17 в адрес России (+ English version)

Новая газетавчера в 13:06

Родственники погибших в катастрофе рейса МН17 призвали власти РФ признать часть ответственности за смерть близких

Эхо Москвы04:00

Семьи погибших в катастрофе МН17 обратились к России

Московский Комсомолец03:59

Семьи погибших в крушении МН17 обратились к властям России

Газета.Ru03:54

"А где семьи остальных?": В Сети указали на странность письма от "обвиняющих Россию" родных погибших в МН17

Царьградвчера в 20:02

Семьи погибших при крушении «Боинга» над Донбассом обратились к России

Lenta.ruвчера в 17:59

«Мы хотим, чтобы ответственные были названы». Родственники погибших выпустили заявление к пятилетию катастрофы MH17

Дождь05:00
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 06:45, Вашингтон
Политика

Власти Малайзии заявили о недовольстве расследованием катастрофы MH17

Обновлено в 06:37
Шоу-бизнес

Бывший король Малайзии развелся с «Мисс Москва»

Экс-король Малайзии Мухаммад V развелся с российской моделью, обладательницей титула "Мисс Москва-2015" Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 03:41
Происшествия

«Новая газета» опубликовала новые видео избиений в ярославской колонии

«Новая газета» (НГ) опубликовала новую подборку записей с видеорегистраторов сотрудников ярославской исправительной колонии № 1 (ИК-1).
Обновлено в 05:43
Армия и оружие

Эстонские ополченцы разгромили морской спецназ Британии

"Более многочисленные эстонские войска сплотились и провели успешные блокирующие действия для отражения наступающих морских пехотинцев", - сообщает пресс-служба британского флота.
Обновлено в 03:12
Происшествия

Названа причина массового отравления детей в крымском лагере

Обновлено в 05:56
Космос

Астрономы нашли общий фактор у «радиосигналов пришельцев»

Именно поэтому изначально предполагалось, что сигнал может исходить от слияния звёзд или чёрных дыр.
Обновлено вчера в 10:48
Футбол

Новичок «Зенита» Дуглас Сантос удивлен теплотой петербуржцев

Обновлено в 05:20
Финансы

Назван самый плохой день для рубля

Российская валюта может утвердиться на отметке 61,90 рублей за доллар.
Обновлено в 03:44
Политика

Зеленский вступил в перепалку с директором аэропорта в Николаеве

Президент Украины Владимир Зеленский и директор аэропорта в Николаеве Фёдор Барна устроили перепалку во время обсуждения достройки терминала николаевского аэровокзала, сообщает интернет-издание «Обозреватель».
Обновлено в 06:02
Происшествия

В Красноярске британку оштрафовали за публичное выступление

Гражданку Великобритании оштрафовали за несоответствующее цели ее визита в РФ публичное выступление в Красноярске, сообщает управление МВД по Красноярскому краю.
Обновлено в 01:18
Здоровье

Роспотребнадзор назвал главный фактор развития рака

Курение вызывает 90 процентов онкологических заболеваний, а также приводит к развитию коронарной болезни, хронического бронхита и эмфиземы, говорится на сайте Роспотребнадзора.
Обновлено в 03:17
Политика

Путин поздравил Меркель с юбилеем

Обновлено в 04:33
Футбол

«Челси» презентовал новую выездную форму белого цвета

Пресс-служба "Челси" презентовала новый выездной комплект формы на сезон 2019/2020.
Обновлено в 04:58
Происшествия

Найдены доказательства наличия тайной украинской тюрьмы в Мариуполе

Обнаружены документальные свидетельства существования тайной украинской тюрьмы в аэропорту Мариуполя, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:17
Политика

Володин предложил изменить Конституцию

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выступил с предложением внести поправки в Конституцию, которые позволят участвовать парламенту в консультациях при формировании правительства.
Обновлено в 04:10
Происшествия

Задержанный за разбой сотрудник ФСБ признал вину

Сотрудник управления «К» (банковский отдел) ФСБ Александр Власов признал вину в разбое и частично возместил ущерб.
Обновлено в 06:05
Футбол

Кокорин и Мамаев сыграли в футбол в колонии

Александр и Павел сыграли в футбол в колонии. Кокорин и Мамаев отбывают наказание в ИК-4, близ города Алексеевка Белгородской области.
Обновлено в 04:23
Общество

В Москве и области объявили «желтый» уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности из-за грозы и дождя в Москве и области, следует из данных прогностической карты, размещенной на сайте Гидрометцентра.
Обновлено в 04:34
Политика

Урсула фон дер Ляйен избрана новым главой Еврокомиссии

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен займет пост председателя Еврокомиссии.
Обновлено вчера в 13:51
Происшествия

Драка с участием россиян произошла в аэропорту Греции

Обновлено в 03:37
Политика

В МИД РФ назвали ложью сообщения об отказе в визах учителям из США

В российском МИДе назвали ложью сообщения американских СМИ о том, что РФ отказала в визах учителям из США.
Обновлено в 05:56
Армия и оружие

Новейшую малую подлодку «Пиранья» вооружат ракетами «Калибр»

Малая подлодка «Пиранья» получит в качестве вооружения ракеты «Калибр».
Обновлено в 04:42
Армия и оружие

Поставки Индии С-400 завершатся к апрелю 2023 года

Обновлено в 06:32
Общество

В Роскачестве рассказали, как выбирать арбузы

Обновлено в 01:05
Шоу-бизнес

Россияне превратили Instagram Леди Гаги в чат о голубцах и погоде

В комментариях к фотографиям на странице Леди Гаги россияне начали делиться рецептами приготовления эчпочмаков, борща и голубцов, а также давали различные советы на все жизненные ситуации.
Обновлено в 06:21
Политика

Зеленскому предложили выкупить Крым у России в рассрочку

На официальном интернет-ресурсе Владимира Зеленского, лидера Украины, была размещена петиция с предложением рассмотреть возможность «выкупа» Крыма у Российской Федерации.
Обновлено в 02:46
Культура

В Петербурге госпитализировали актера Юрия Кузнецова, сообщили СМИ

Обновлено в 03:25
Экономика

Билл Гейтс впервые опустился на третье место в списке миллиардеров

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс опустился на третье место индекса миллиардеров Bloomberg Billionaires Index (BBI), впервые за семилетнюю историю индекса.
Обновлено в 05:21
Общество

В России предложили заменить смартфоны в школах на «шкулфоны»

В России предложили создать специальный телефон для школьников — «шкулфон».
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия

Задержание россиянки за покупку препарата неизлечимо больному сыну опровергли

Главное управление МВД России по Москве опровергло информацию о задержании жительницы столицы Елены Боголюбовой, которая заказала в интернете противосудорожный препарат для неизлечимо больного сына.
Обновлено в 06:32
Крушение Boeing в ДонбассеБольше новостей по теме
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