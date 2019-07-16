Политика
Семьи погибших в катастрофе МН17 обратились к РоссииМосковский Комсомолец 03:59
Родственники жертв катастрофы МН17 написали письмо России в связи с пятой годовщиной трагедии. Его текст опубликовала «Новая газета». Авторы послания утверждают, что причиной гибели их родных стала российская ракета.
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с чего всё началось
«Нельзя убить невинных и избежать последствий». Заявление семей погибших в катастрофе МН17 в адрес России (+ English version)
«Новая газета» публикует присланное в редакцию заявление полностью и на двух языках. Пять лет назад наши родные сели в самолет в Амстердаме, чтобы отправиться домой. Но их путь был недолгим — самолет, в который они сели, сбила ракета 53-й бригады ПВО России.Новая газетавчера в 13:06
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Шоу-бизнес
Бывший король Малайзии развелся с «Мисс Москва»
Экс-король Малайзии Мухаммад V развелся с российской моделью, обладательницей титула "Мисс Москва-2015" Оксаной Воеводиной.
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«Новая газета» (НГ) опубликовала новую подборку записей с видеорегистраторов сотрудников ярославской исправительной колонии № 1 (ИК-1).
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Армия и оружие
Эстонские ополченцы разгромили морской спецназ Британии
"Более многочисленные эстонские войска сплотились и провели успешные блокирующие действия для отражения наступающих морских пехотинцев", - сообщает пресс-служба британского флота.
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Космос
Астрономы нашли общий фактор у «радиосигналов пришельцев»
Именно поэтому изначально предполагалось, что сигнал может исходить от слияния звёзд или чёрных дыр.
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Футбол
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Финансы
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Политика
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В Красноярске британку оштрафовали за публичное выступление
Гражданку Великобритании оштрафовали за несоответствующее цели ее визита в РФ публичное выступление в Красноярске, сообщает управление МВД по Красноярскому краю.
Обновлено в 01:18
Здоровье
Роспотребнадзор назвал главный фактор развития рака
Курение вызывает 90 процентов онкологических заболеваний, а также приводит к развитию коронарной болезни, хронического бронхита и эмфиземы, говорится на сайте Роспотребнадзора.
Обновлено в 03:17
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Путин поздравил Меркель с юбилеем
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«Челси» презентовал новую выездную форму белого цвета
Пресс-служба "Челси" презентовала новый выездной комплект формы на сезон 2019/2020.
Обновлено в 04:58
Происшествия
Найдены доказательства наличия тайной украинской тюрьмы в Мариуполе
Обнаружены документальные свидетельства существования тайной украинской тюрьмы в аэропорту Мариуполя, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:17
Политика
Володин предложил изменить Конституцию
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выступил с предложением внести поправки в Конституцию, которые позволят участвовать парламенту в консультациях при формировании правительства.
Обновлено в 04:10
Происшествия
Задержанный за разбой сотрудник ФСБ признал вину
Сотрудник управления «К» (банковский отдел) ФСБ Александр Власов признал вину в разбое и частично возместил ущерб.
Обновлено в 06:05
Футбол
Кокорин и Мамаев сыграли в футбол в колонии
Александр и Павел сыграли в футбол в колонии. Кокорин и Мамаев отбывают наказание в ИК-4, близ города Алексеевка Белгородской области.
Обновлено в 04:23
Общество
В Москве и области объявили «желтый» уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности из-за грозы и дождя в Москве и области, следует из данных прогностической карты, размещенной на сайте Гидрометцентра.
Обновлено в 04:34
Политика
Урсула фон дер Ляйен избрана новым главой Еврокомиссии
Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен займет пост председателя Еврокомиссии.
Обновлено вчера в 13:51
Происшествия
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Политика
В МИД РФ назвали ложью сообщения об отказе в визах учителям из США
В российском МИДе назвали ложью сообщения американских СМИ о том, что РФ отказала в визах учителям из США.
Обновлено в 05:56
Армия и оружие
Новейшую малую подлодку «Пиранья» вооружат ракетами «Калибр»
Малая подлодка «Пиранья» получит в качестве вооружения ракеты «Калибр».
Обновлено в 04:42
Армия и оружие
Поставки Индии С-400 завершатся к апрелю 2023 года
Обновлено в 06:32
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбирать арбузы
Обновлено в 01:05
Шоу-бизнес
Россияне превратили Instagram Леди Гаги в чат о голубцах и погоде
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Обновлено в 06:21
Политика
Зеленскому предложили выкупить Крым у России в рассрочку
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Обновлено в 02:46
Экономика
Билл Гейтс впервые опустился на третье место в списке миллиардеров
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс опустился на третье место индекса миллиардеров Bloomberg Billionaires Index (BBI), впервые за семилетнюю историю индекса.
Обновлено в 05:21
Общество
В России предложили заменить смартфоны в школах на «шкулфоны»
В России предложили создать специальный телефон для школьников — «шкулфон».
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
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Главное управление МВД России по Москве опровергло информацию о задержании жительницы столицы Елены Боголюбовой, которая заказала в интернете противосудорожный препарат для неизлечимо больного сына.
Обновлено в 06:32