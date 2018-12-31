Происшествия
Семьи погибших при взрыве в Магнитогорске получат по 1 млн рублей
Семьи погибших при взрыве в Магнитогорске получат по 1 млн рублейИзвестия01:43
Семьи погибших при обрушении подъезда дома в Магнитогорске получат по 1 млн рублей материальной помощи, сообщает 3 января пресс-служба губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.
Известия01:43
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Борис Дубровский распорядился выплатить семьям погибших в Магнитогорске по 1 миллиону рублей
Вечерний Челябинск02:25
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