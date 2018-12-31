Происшествия

Семьи погибших при взрыве в Магнитогорске получат по 1 млн рублей
Известия
01:43

Семьи погибших при обрушении подъезда дома в Магнитогорске получат по 1 млн рублей материальной помощи, сообщает 3 января пресс-служба губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.
Известия01:43
с чего всё началось
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский утвердил размеры материальной помощи, которую власти окажут пострадавшим в Магнитогорске, сообщает
 пресс-служба главы региона.
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