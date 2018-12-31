с чего всё началось

Семьи погибших при обрушении подъезда дома в Магнитогорске получат по 1 млн рублей материальной помощи, сообщает 3 января пресс-служба губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.

Семьи погибших при взрыве в Магнитогорске получат по 1 млн рублей

Происшествия Происшествия Состояние спасенного в Магнитогорске Вани Фокина улучшилось Эвакуированный из Магнитогорска в Москву после обрушения подъезда дома 10-месячный Ваня Фокин почувствовал себя лучше.

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Происшествия Происшествия Под завалами в Магнитогорске погибла семья из Таджикистана В Магнитогорске под завалами подъезда многоэтажки погибла семья из Таджикистана. Их уже опознали, сообщает ТАСС.

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Происшествия Происшествия В Приморье поймали тигра, утащившего собак у пограничников Представители группы по разрешению конфликтных ситуаций между человеком и крупными хищниками поймали тигра, который стал посещать пограничную заставу в Приморье и успел убить двух служебных собак пограничников.

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