Политика

Семьи погибших при крушении «Боинга» над Донбассом обратились к РоссииLenta.ru вчера в 17:59

Семьи людей, погибших при крушении малайзийского «Боинга» над Донбассом летом 2014 года, обратились к России в связи с пятой годовщиной трагедии. Их заявление опубликовала «Новая газета».
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с чего всё началось

«Нельзя убить невинных и избежать последствий». Заявление семей погибших в катастрофе МН17 в адрес России (+ English version)

«Новая газета» публикует присланное в редакцию заявление полностью и на двух языках. Пять лет назад наши родные сели в самолет в Амстердаме, чтобы отправиться домой. Но их путь был недолгим — самолет, в который они сели, сбила ракета 53-й бригады ПВО России.
Новая газетавчера в 13:06

Подробнее о событии

«Мы хотим, чтобы ответственные были названы». Родственники погибших выпустили заявление к пятилетию катастрофы MH17

Дождь05:00

«Нельзя убить невинных и избежать последствий». Заявление семей погибших в катастрофе МН17 в адрес России (+ English version)

Новая газетавчера в 13:06

Семьи погибших в крушении МН17 обратились к властям России

Газета.Ru03:54

Новости за ночь: Семьи погибших в крушении MH17 обратились к России

Национальная служба новостей00:50

«Американцы сами себя выдали»: Запад «трясёт» погибшими семьями, чтобы Россия взяла «ответственность» за крушение MH17

Царьград00:55

Семьи погибших при крушении «Боинга» над Донбассом обратились к России

Lenta.ruвчера в 17:59

Родственники погибших в катастрофе рейса МН17 призвали власти РФ признать часть ответственности за смерть близких

Эхо Москвы04:00
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Музыка

Умер южноафриканский певец Джонни Клегг

Обновлено вчера в 15:26
Политика

Спикер Госдумы предложил изменения в Конституцию

Усилить роль парламента Володин предлагает за счет участия Госдумы в формировании правительства, в том числе процедуры обсуждения кандидатов в министры.
Обновлено в 03:59
Политика

В Кремле отреагировали на идею конфискации имущества коррупционеров

Комментируя предложения председателя СК Александра Бастрыкина, Песков отметил, что в Кремле пока не обсуждали его идеи о конфискации имущества коррупционеров и о доступе следователей к банковской тайне по делам о взяточничестве.
Обновлено вчера в 05:37
Шоу-бизнес

Кабаева показала новорожденного сына

В ночь на 17 июля 26-летняя модель и блогер Александра Кабаева родила сына от чемпиона мира по кикбоксингу Александра Липового.
Обновлено в 04:43
Политика

Порошенко не явился на допрос в Госбюро расследований Украины

Бывший президент Украины Пётр Порошенко не пришёл на допрос в Государственное бюро расследований.
Обновлено в 05:00
Происшествия

СКР выясняет причины массового отравления детей в Крыму

Почти все попавшие в больницу дети приехали в Крым на отдых из Республики Татарстан.
Обновлено в 01:53
Авто

Странный пикап Ford, BMW 2 серии Gran Coupe и другие новости за ночь

Обновлено в 03:38
Политика

Путин тепло поздравил Меркель с юбилеем

Обновлено в 04:41
Кино

«Детектив Пикачу» стал самой кассовой экранизацией видеоигры в истории

Успех «Детектива Пикачу», в итоге обогнавшего «Варкрафт», вряд ли удивит тех, кто пристально следил за бокс-офисом картины: первой свой рекорд фильм поставил ещё во время дебютной недели прокат, продемонстрировав лучший старт среди видеоигровых адаптаций - за первый уик-энд он заработал $170 млн и обогнал «Tomb Raider: Лара Крофт».
Обновлено в 00:31
Армия и оружие

Юрий Борисов: поставки С-500 в войска могут начаться уже в 2020 году

Обновлено в 03:03
Происшествия

Драка с участием россиян произошла в аэропорту Греции

Сотрудник аэропорта напал на россиян, который отдыхали в греческих Салониках, передает РЕН.
Обновлено в 03:37
Происшествия

В Астрахани возбудили 17 уголовных дел против чиновников и бизнесменов

Следственный комитет расследует 17 уголовных дел в отношении астраханских чиновников и бизнесменов, сообщается на сайте СК.
Обновлено в 03:53
Происшествия

Двум россиянам предъявили обвинение по делу о ЧП на салюте в Минске

Двум гражданам РФ - сотрудникам компании "Пиро Росс" из Сергиева Посада - предъявлено обвинение по делу о ЧП на салюте в Минске, в результате которого погиб один человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе посольства РФ.
Обновлено в 02:35
Происшествия

В Москве задержана мать пациента детского хосписа

В настоящее время женщина дома, но посылка с жизненно-важным препаратом арестована.
Обновлено в 04:30
Экономика

Турецкие отели снизили цены для россиян

Отели, которые увеличили стоимость отдыха, не досчитались туристов. В итоге бизнес Турции возвращается к первоначальным ценам.
Обновлено вчера в 12:48
Армия и оружие

Новейшую малую подлодку «Пиранья» вооружат «Калибрами»

Новейшие неатомные подводные лодки типа "Пиранья" П-750Б с воздухонезависимой (анаэробной) энергетической установкой (ВНЭУ) будут вооружены ракетами "Калибр", минами и торпедами, сообщил в интервью РИА Новости ведущий конструктор КБ "Малахит", автор проекта лодки Игорь Караваев.
Обновлено в 02:32
Армия и оружие

В НАТО случайно раскрыли места размещения ядерного оружия США

Обновлено в 03:50
Экономика

Росстат отчитался о резком ускорении роста промышленности в июне

Росстат зафиксировал резкое ускорение промышленного производства: годовой прирост показателя в июне составил 3,3% против 0,9% в мае, следует из данных госстатистики.
Обновлено вчера в 12:10
Политика

На выборы в Мосгордуму зарегистрированы три кандидата «Яблока»

Трое из восьми кандидатов в депутаты Мосгордумы от партии "Яблоко", собравших подписи, были зарегистрированы на выборах.
Обновлено вчера в 17:00
Шоу-бизнес

Харламов высмеял роман Брэдли Купера и Леди Гаги в Instagram

Ufhbr Харламов высмеял роман Леди Гаги и Брэдли Купера и выложил видео на свою страницу в соцсети Instagram.
Обновлено в 04:08
Происшествия

Жительница Екатеринбурга через суд вернула полную стоимость Tesla

Обновлено в 02:46
Политика

Украине предрекли катастрофу без транзита газа из России

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил, что страну ждет катастрофа, если она лишится транзита российского газа.
Обновлено в 00:27
Спорт

Загитова открыла бутылку ударом конька

Видео, на котором Загитова сбила крышку с бутылки ударом конька, появилось в Instagram фигуристки.
Обновлено в 02:50
Происшествия

В Жуковском Ил-76 готовится к экстренной посадке

Транспортный самолет Ил-76 готовится выполнить экстренную посадку в подмосковном аэропорту Жуковский после срабатывания датчика неисправности вентиляции салона, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 02:24
Происшествия

На уральской трассе БелАЗ врезался в мост

На трассе «Богданович-Сухой Лог» БелАЗ влетел в опору моста и застрял, тем самым протаранив конструкцию, сообщил «ФедералПресс» пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
Обновлено в 04:36
Финансы

Рубль подешевел к доллару и евро

Утром 15 июля курс доллара вырос на 5 копеек – до 63,03 рубля.
Обновлено 15 июля в 03:35
Авто

В Москве откроют первый шоурум автомобилей, как у Путина – Aurus

Организаторы первого шоурума российских представительских автомобилей Aurus, судя по всему, хотят открыть его как можно скорее.
Обновлено вчера в 12:46
Музыка

Дочь Бейонсе Блю Айви снялась в новом клипе своей матери

В клипе на несколько секунд появляется семилетняя дочь Бейонсе и JAY-Z, Блю Айви, которая идет по пустыне в розовом платье, чтобы взять свою мать за руку.
Обновлено в 04:16
Культура

В Петербурге госпитализировали актера Юрия Кузнецова, сообщили СМИ

Обновлено в 03:25
Происшествия

Засекреченный свидетель дал показания на Шишкана

Засекреченный свидетель рассказал о причастности предполагаемого вора в законе Олега Шишканова к хищениям земель спецназначения в Чеховском районе Подмосковья.
Обновлено в 03:14
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