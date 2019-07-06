Происшествия

Семерых россиян задержали в мексиканском аэропортуИзвестия 12:29

Семеро россиян третий день находятся в аэропорту мексиканского города Канкун из-за претензий миграционных властей. Об этом сообщили представители российского посольства в стране. Все семеро задержаны за несоответствие цели поездки заявленной, рассказали в диппредставительстве.
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В Мексике задержали семерых россиян

В дипмиссии отметили, что группу россиян задержали и не пустили в Мексику из-за претензий миграционных властей. В посольстве также рассказали, что задержанные около трех дней находятся в аэропорту Канкуна. При этом в консульство России они не обращались.
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