Происшествия
Семь туристов погибли при сходе лавины на АлтаеТАСС 00:35
Туристическая группа из девяти человек попала 6 мая под лавину на Южно-Чуйском хребте в Республике Алтай, в результате семь человек погибли, двоим удалось выжить, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Читать в источнике
Оценить135
Подробнее о событии
Показать все источники
Спасатели обнаружили тела троих новосибирских туристов, погибших при сходе лавины
Новости Горного Алтая07:04
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 08:07, Ашберн
Шоу-бизнес
Поклонники Оксаны Федоровой раскритиковали ее фотографию
Обновлено в 05:42
Музыка
Лазарев показал отрывок номера для «Евровидения-2019»
Певец отметил, что раскрывать все секреты выступления еще рано Певец Сергей Лазарев показал видео с первой репетиции номера, подготовленного для конкурса "Евровидение-2019".
Обновлено в 03:43
Происшествия
«Мы свое наказание отбыли», - хавбек «Краснодара» Мамаев сказал последнее слово на суде
Обновлено вчера в 06:26
Армия и оружие
Путин сменил главкома ВМФ и командующих флотами
Владимир Путин назначил адмирала Николая Евменова главнокомандующим Военно-морским флотом, соответствующий указ зачитал министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании.
Обновлено в 05:21
Общество
Прокуратура требует наказать учителя за непристойные фото
Прокуратура установила, что учитель русского языка и литературы разместил в интернете фото непристойного содержания, в том числе обнаженные тела, изображены факты насилия, жесткости, применения оружия, а также комментарии с использованием ненормативной лексики.
Обновлено в 07:23
Политика
В Раде нашли новую дату для инаугурации Зеленского
Депутат Верховной Рады Виталий Куприй зарегистрировал в парламенте постановление, которое предусматривает проведение инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского 20 мая.
Обновлено вчера в 13:16
Происшествия
В крови фронтмена The Prodigy Кита Флинта найдены наркотики и алкоголь
Сообщение, которое дополнительно омрачает сегодняшний и без того тяжелый день: в крови (предположительно) покончившего с собой фронтмена The Prodigy Кита Флинта обнаружен целый букет из следов алкоголя, лекарственных и противозаконных препаратов.
Обновлено в 07:22
Театры
Самбурская заявила об уходе из Театра на Малой Бронной
Актриса театра и кино Настасья Самбурская заявила, что режиссёр Московского драматического театра на Малой Бронной Антон Яковлев принял решение вывести её из состава, несмотря на просьбу доиграть сезон.
Обновлено вчера в 22:48
Политика
Киев отказался признавать выданные жителям Донбасса паспорта России
Ранее в Кремле, комментируя планы Киева признать незаконными и недействительными российские паспорта жителей Донбасса, подчеркнули, что Москва «продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые этого пожелают».
Обновлено в 06:21
Политика
В Германии хотят оспорить законность военных баз США в Европе
Депутаты Бундестага намерены поставить под вопрос законность присутствия военных баз Соединенных Штатов Америки в Европе.
Обновлено вчера в 23:53
Культура
Умер композитор Евгений Крылатов
Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.
Обновлено в 05:35
Политика
Китай отказался от договорённостей с США по торговой сделке
Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в американском правительстве, КНР направила Штатам проект торгового соглашения, в котором китайское правительство отказалось почти от всех достигнутых ранее в ходе переговоров договорённостей.
Обновлено в 06:49
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева пыталась совершить самоубийство из-за смерти матери
Лариса Гузеева пыталась совершить самоубийство из-за смерти матери Телеведущая призналась, что она себя резала.
Обновлено в 02:23
Общество
Минпросвещения изменит систему питания в школах
Как пояснили РБК в пресс-службе ведомства, полученные данные лягут в основу формирования единой системы организации горячего питания в школах.
Обновлено в 02:26
Происшествия
Вандалы осквернили памятник воинам-освободителям в Вене
Обновлено в 04:21
Происшествия
В Шереметьево отменен рейс SSJ-100 из-за запаха гари
Самолет выполнял рейс Москва - Мурманск, однако вернулся в аэропорт вылета, когда один из пассажиров заметил огонь со стороны крыла и доложил об этом экипажу.
Обновлено вчера в 18:03
Общество
Аномальное голосование за дочь Алсу велось из пяти регионов
Обновлено вчера в 04:10
Гаджеты
5G, искусственный интеллект, 20 часов автономности и моментальное пробуждение. Intel рассказала, какими будут ноутбуки в 2020 году
В рамках работы над платформой Intel пытается улучшить ноутбуки со всех сторон: повысить их производительность, автономность, скорость обмена данными и даже внедрить какой-никакой интеллект.
Обновлено в 07:40
Общество
В Совфеде предложили разделять длинные праздничные выходные в России
Первый замглавы экономического комитета Совфеда, экс-министр труда Сергей Калашников предлагает разделять длинные праздничные выходные.
Обновлено в 06:15
Игры
Google назвала победителей премии Google Play Awards 2019
Компания Google в преддверии конференции I/O назвала лауреатов премии Google Play Awards 2019.
Обновлено вчера в 09:01
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл показали сына
Британский принц Уильям и герцогиня Сассекская Меган Маркл показали новорожденного сына.
Обновлено в 07:45
Армия и оружие
На Украине предложили заложить ядерные мины на границе с Россией
Украинские власти могли бы «сдержать российскую агрессию», заложив на общей границе ядерные мины.
Обновлено в 06:52
Политика
Кремль высказался о приостановке эксплуатации SSJ-100
Ранее, 6 мая, пресс-секретарь президента отмечал, что решение о приостановке эксплуатации самолетов SSJ-100 должно приниматься после официального расследования катастрофы, произошедшей в Шереметьево.
Обновлено в 05:45
Технологии
Хакеры украли более $40 млн у одной из крупнейших криптовалютных бирж
Binance, одна из крупнейших в мире криптовалютных бирж, сообщила о краже хакерами более $40 млн в результате "масштабного взлома" ее платформы.
Обновлено в 07:28
Хоккей
Радулов не сыграет на ЧМ-2019 из-за травмы
Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов не сможет помочь национальной команде на чемпионате мира-2019, который пройдет в Словакии.
Обновлено в 07:18
Политика
Лавров оценил намерение США направить корабли в Персидский залив
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в среду, 8 мая, прокомментировал намерение властей Соединенных Штатов Америки направить авианосец "Авраам Линкольн" и бомбардировщики в Персидский залив.
Обновлено в 07:47
Политика
Представитель Госдепа пообещал Зеленскому поддерживать Украину
"Заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент поздравил новоизбранного президента Владимира Зеленского с победой и отметил, что Соединенные Штаты и в дальнейшем готовы поддерживать партнерские отношения с Украиной для продвижения политических и экономических реформ", - сказано в сообщении посольства США.
Обновлено в 07:30
ЖКХ
Жителей взорвавшегося в Магнитогорске дома оштрафовали за неоплату услуг ЖКХ
Обновлено вчера в 14:55