Происшествия

Семь туристов погибли при сходе лавины на АлтаеТАСС 00:35

Туристическая группа из девяти человек попала 6 мая под лавину на Южно-Чуйском хребте в Республике Алтай, в результате семь человек погибли, двоим удалось выжить, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
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Спасатели нашли тела троих из семи погибших под лавиной на Алтае туристов

РБК07:57

Туристов, попавших под лавину в горах на Алтае, предупреждали о сходе снега

РИА Новости06:51

Что случилось этой ночью: среда, 8 мая

Интерфакс00:52

Спасатели обнаружили тела троих новосибирских туристов, погибших при сходе лавины

Новости Горного Алтая07:04

Спасатели предупредили о лавинной опасности из-за потепления в горах Алтая

ТАСС08:02

«Лавина их не тронула»: глава секции горного туризма рассказал, как двум сибирячкам удалось спастись

НГС06:45

В горах Алтая найдены тела троих из семерых пропавших туристов

REGNUM06:57
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Шоу-бизнес

Поклонники Оксаны Федоровой раскритиковали ее фотографию

Обновлено в 05:42
Музыка

Лазарев показал отрывок номера для «Евровидения-2019»

Певец отметил, что раскрывать все секреты выступления еще рано Певец Сергей Лазарев показал видео с первой репетиции номера, подготовленного для конкурса "Евровидение-2019".
Обновлено в 03:43
Происшествия

«Мы свое наказание отбыли», - хавбек «Краснодара» Мамаев сказал последнее слово на суде

Обновлено вчера в 06:26
Армия и оружие

Путин сменил главкома ВМФ и командующих флотами

Владимир Путин назначил адмирала Николая Евменова главнокомандующим Военно-морским флотом, соответствующий указ зачитал министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании.
Обновлено в 05:21
Общество

Прокуратура требует наказать учителя за непристойные фото

Прокуратура установила, что учитель русского языка и литературы разместил в интернете фото непристойного содержания, в том числе обнаженные тела, изображены факты насилия, жесткости, применения оружия, а также комментарии с использованием ненормативной лексики.
Обновлено в 07:23
Политика

В Раде нашли новую дату для инаугурации Зеленского

Депутат Верховной Рады Виталий Куприй зарегистрировал в парламенте постановление, которое предусматривает проведение инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского 20 мая.
Обновлено вчера в 13:16
Спорт

Фигуристка Трусова претендует на звание молодой спортсменки года

Обновлено в 07:02
Происшествия

В крови фронтмена The Prodigy Кита Флинта найдены наркотики и алкоголь

Сообщение, которое дополнительно омрачает сегодняшний и без того тяжелый день: в крови (предположительно) покончившего с собой фронтмена The Prodigy Кита Флинта обнаружен целый букет из следов алкоголя, лекарственных и противозаконных препаратов.
Обновлено в 07:22
Театры

Самбурская заявила об уходе из Театра на Малой Бронной

Актриса театра и кино Настасья Самбурская заявила, что режиссёр Московского драматического театра на Малой Бронной Антон Яковлев принял решение вывести её из состава, несмотря на просьбу доиграть сезон.
Обновлено вчера в 22:48
Политика

Киев отказался признавать выданные жителям Донбасса паспорта России

Ранее в Кремле, комментируя планы Киева признать незаконными и недействительными российские паспорта жителей Донбасса, подчеркнули, что Москва «продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые этого пожелают».
Обновлено в 06:21
Политика

В Германии хотят оспорить законность военных баз США в Европе

Депутаты Бундестага намерены поставить под вопрос законность присутствия военных баз Соединенных Штатов Америки в Европе.
Обновлено вчера в 23:53
Культура

Умер композитор Евгений Крылатов

Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.
Обновлено в 05:35
Политика

Китай отказался от договорённостей с США по торговой сделке

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в американском правительстве, КНР направила Штатам проект торгового соглашения, в котором китайское правительство отказалось почти от всех достигнутых ранее в ходе переговоров договорённостей.
Обновлено в 06:49
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева пыталась совершить самоубийство из-за смерти матери

Лариса Гузеева пыталась совершить самоубийство из-за смерти матери Телеведущая призналась, что она себя резала.
Обновлено в 02:23
Общество

Минпросвещения изменит систему питания в школах

Как пояснили РБК в пресс-службе ведомства, полученные данные лягут в основу формирования единой системы организации горячего питания в школах.
Обновлено в 02:26
Происшествия

Вандалы осквернили памятник воинам-освободителям в Вене

Обновлено в 04:21
Происшествия

В Шереметьево отменен рейс SSJ-100 из-за запаха гари

Самолет выполнял рейс Москва - Мурманск, однако вернулся в аэропорт вылета, когда один из пассажиров заметил огонь со стороны крыла и доложил об этом экипажу.
Обновлено вчера в 18:03
Общество

Аномальное голосование за дочь Алсу велось из пяти регионов

Обновлено вчера в 04:10
Гаджеты

5G, искусственный интеллект, 20 часов автономности и моментальное пробуждение. Intel рассказала, какими будут ноутбуки в 2020 году

В рамках работы над платформой Intel пытается улучшить ноутбуки со всех сторон: повысить их производительность, автономность, скорость обмена данными и даже внедрить какой-никакой интеллект.
Обновлено в 07:40
Общество

В Совфеде предложили разделять длинные праздничные выходные в России

Первый замглавы экономического комитета Совфеда, экс-министр труда Сергей Калашников предлагает разделять длинные праздничные выходные.
Обновлено в 06:15
Игры

Google назвала победителей премии Google Play Awards 2019

Компания Google в преддверии конференции I/O назвала лауреатов премии Google Play Awards 2019.
Обновлено вчера в 09:01
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл показали сына

Британский принц Уильям и герцогиня Сассекская Меган Маркл показали новорожденного сына.
Обновлено в 07:45
Армия и оружие

На Украине предложили заложить ядерные мины на границе с Россией

Украинские власти могли бы «сдержать российскую агрессию», заложив на общей границе ядерные мины.
Обновлено в 06:52
Политика

Кремль высказался о приостановке эксплуатации SSJ-100

Ранее, 6 мая, пресс-секретарь президента отмечал, что решение о приостановке эксплуатации самолетов SSJ-100 должно приниматься после официального расследования катастрофы, произошедшей в Шереметьево.
Обновлено в 05:45
Технологии

Хакеры украли более $40 млн у одной из крупнейших криптовалютных бирж

Binance, одна из крупнейших в мире криптовалютных бирж, сообщила о краже хакерами более $40 млн в результате "масштабного взлома" ее платформы.
Обновлено в 07:28
Хоккей

Радулов не сыграет на ЧМ-2019 из-за травмы

Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов не сможет помочь национальной команде на чемпионате мира-2019, который пройдет в Словакии.
Обновлено в 07:18
Политика

Лавров оценил намерение США направить корабли в Персидский залив

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в среду, 8 мая, прокомментировал намерение властей Соединенных Штатов Америки направить авианосец "Авраам Линкольн" и бомбардировщики в Персидский залив.
Обновлено в 07:47
Происшествия

Суд отказал в УДО одному из организаторов убийства Анны Политковской

Обновлено в 07:56
Политика

Представитель Госдепа пообещал Зеленскому поддерживать Украину

"Заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент поздравил новоизбранного президента Владимира Зеленского с победой и отметил, что Соединенные Штаты и в дальнейшем готовы поддерживать партнерские отношения с Украиной для продвижения политических и экономических реформ", - сказано в сообщении посольства США.
Обновлено в 07:30
ЖКХ

Жителей взорвавшегося в Магнитогорске дома оштрафовали за неоплату услуг ЖКХ

Обновлено вчера в 14:55
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