Происшествия

В США в третий раз за сутки открыли стрельбу по людямРБК 11:54

В результате стрельбы в парке в Чикаго пострадали семь человек, сообщают NBC Chicago и WGN TV со ссылкой на полицию. Инцидент произошел в парке Дуглас. По данным полиции, неизвестный открыл стрельбу из автомобиля.
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В США в третий раз за сутки открыли стрельбу по людям

РБК11:54

Семь человек были ранены при стрельбе в парке в Чикаго

Коммерсантъ11:29

В результате стрельбы в Чикаго пострадали семь человек

RT на русском11:16

CBS: в парке в Чикаго произошла стрельба

ТАСС11:27

Третья за выходные стрельба произошла в США

Lenta.ru11:12

Неизвестный открыл огонь в парке в Чикаго. Это третья за сутки атака в США

Телеканал 360°11:05

В результате стрельбы в Чикаго пострадали семь человек

РИА Новости11:04
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 17:28, Ашберн
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