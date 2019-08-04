Происшествия
В США в третий раз за сутки открыли стрельбу по людямРБК 11:54
В результате стрельбы в парке в Чикаго пострадали семь человек, сообщают NBC Chicago и WGN TV со ссылкой на полицию. Инцидент произошел в парке Дуглас. По данным полиции, неизвестный открыл стрельбу из автомобиля.
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