Происшествия

Семеро новосибирцев погибли под лавиной в горном АлтаеМосковский Комсомолец 02:38

Как сообщил «Московский комсомолец на Алтае», сегодня к селу Кош-Агач (Кош-Агачский район республики Алтай) вышли двое туристов из Новосибирска, девушки. По их словам, 6 мая, в группе из девяти человек, они предприняли попытку взойти на Южно-Чуйский хребет. Однако с горы сошла снежная лавина.
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Семеро новосибирцев погибли под лавиной в горном Алтае

Московский Комсомолец02:38

При восхождении на гору в Горном Алтае погибли новосибирцы

АиФ Новосибирск02:10

Знакомая туристки из Новосибирска прокомментировала трагедию в Горном Алтае

Пятый канал01:47

Опытные туристы, много лет в горах: что известно о попавших под лавину новосибирцах

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ТК Звезда01:17

Попавшие под лавину туристы в Горном Алтае были студентами НГУ

РЕН ТВ00:36

Погибшие в Республике Алтай туристы не были студентами НГУ

ТАСС01:56
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