Происшествия
Семеро новосибирцев погибли под лавиной в горном АлтаеМосковский Комсомолец 02:38
Как сообщил «Московский комсомолец на Алтае», сегодня к селу Кош-Агач (Кош-Агачский район республики Алтай) вышли двое туристов из Новосибирска, девушки. По их словам, 6 мая, в группе из девяти человек, они предприняли попытку взойти на Южно-Чуйский хребет. Однако с горы сошла снежная лавина.
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Происшествия
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Происшествия
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Культура
Умер композитор Евгений Крылатов
Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.
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Обновлено вчера в 06:45
Политика
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Александр Логинов женится на украинской биатлонистке
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Президент России Владимир Путин назначил адмирала Николая Евменова главкомом Военно-морского флота, а также сменил командующих Черноморским и Северным флотами, передает ТАСС.
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Происшествия
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Хоккей
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Хоккей
«Сент-Луис» победил «Даллас» и вышел в третий раунд плей-офф
Сент-Луис нанес поражение Далласу (2:1 2OT) в седьмом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ.
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Футбол
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Происшествия
В Москве подросток изнасиловал второклассника во время соревнований
После чего подросток стянул с мальчика брюки и изнасиловал. По информации издания, в настоящее время проводится проверка.
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Происшествия
Мемориальная плита упала на девочку в российском селе
Бетонная плита с мемориального комплекса в одном из сел Курганской области упала и травмировала 10-летнюю девочку, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.
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