Происшествия
Семеро из десяти россиян, задержанных в Канкуне, высланы из МексикиВести.Ru вчера в 20:07
Вечером в субботу, 6 июля, из Мексики депортировали семерых из десяти россиян, задержанных в аэропорту Канкуна. Как уточнили сотрудники посольства, семь человек улетели рейсом компании Nordwind, остальные трое полетят самолетом Air France.
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с чего всё началось
Группу россиян задержали в аэропорту мексиканского города Канкун, сообщили РИА Новости в посольстве России. В дипмиссии отметили, что задержанных не пустили в Мексику из-за претензий миграционных властей. В посольстве уточнили, что речь идет о десяти людях с российскими паспортами.РИА Новостивчера в 14:14
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