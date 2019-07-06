Происшествия

Семеро из десяти россиян, задержанных в Канкуне, высланы из МексикиВести.Ru 20:07

Вечером в субботу, 6 июля, из Мексики депортировали семерых из десяти россиян, задержанных в аэропорту Канкуна. Как уточнили сотрудники посольства, семь человек улетели рейсом компании Nordwind, остальные трое полетят самолетом Air France.
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В Мексике задержали группу россиян

Группу россиян задержали в аэропорту мексиканского города Канкун, сообщили РИА Новости в посольстве России. В дипмиссии отметили, что задержанных не пустили в Мексику из-за претензий миграционных властей. В посольстве уточнили, что речь идет о десяти людях с российскими паспортами.
РИА Новости14:14

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Семеро из десяти россиян, задержанных в Канкуне, высланы из Мексики

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