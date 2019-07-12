Происшествия

Десять человек погибли в перевернувшемся в реке УАЗеВести.Ru 02:59

В Тыве при пересечении вброд реки Шуй перевернулся микроавтобус УАЗ. В нем было десять человек, в том числе шестеро несовершеннолетних.
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