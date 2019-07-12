Происшествия
Десять человек погибли в перевернувшемся в реке УАЗеВести.Ru 02:59
В Тыве при пересечении вброд реки Шуй перевернулся микроавтобус УАЗ. В нем было десять человек, в том числе шестеро несовершеннолетних.
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Шоу-бизнес
Семенович ответила на вопрос, когда она станет мамой
Обновлено в 06:44
Футбол
Крауч объявил о завершении карьеры
Нападающий Питер Крауч, в минувшем сезоне выступавший за «Бёрнли», в своём «твиттере» объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста в возрасте 38 лет.
Обновлено в 06:30
Общество
Британка продала в интернете свои грязные носки за 10 фунтов
Идея заработать денег на продаже грязных носков с дыркой на пятке пришла Кейн в голову вечером 10 июля.
Обновлено в 07:52
Происшествия
Суд арестовал замглавы Пенсионного фонда по делу о взятке
Басманный суд постановил арестовать замглавы Пенсионного фонда России Алексея Иванова, обвиняемого в получении взятки.
Обновлено в 07:03
Происшествия
В Башкирии заживо сожгли влюбленную пару
Мужчину, который в собственной квартире заживо сжег влюбленную пару, приговорили к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Обновлено в 09:11
Театры
В Петербурге умер актер и режиссер МДТ Олег Дмитриев
В Петербурге в возрасте 49 лет умер актер и режиссер Малого драматического театра Олег Дмитриев.
Обновлено вчера в 11:40
Кино
Безруков опроверг сообщения об исполнении роли Остапа Бендера
Актер Сергей Безруков опроверг сообщения о том, что в новом мини-сериале «Бендер» он сыграет знаменитого героя Ильфа и Петрова Остапа Бендера.
Обновлено в 08:08
Спорт
УНИКС и «Локомотив-Кубань» узнали соперников по Еврокубку
Российские клубы УНИКС и «Локомотив-Кубань» узнали соперников по групповому этапу.
Обновлено в 08:40
Политика
В Молдавии намерены привлечь Саакашвили для проведения реформ в стране
Премьер Молдавии Майя Санду заявила о намерении обратиться к экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили с просьбой о помощи в проведении реформ в стране.
Обновлено в 08:19
Происшествия
СКР возбудил уголовное дело в отношении главы Нижнеудинского района
Следственный комитет по Иркутской области возбудил уголовное дело в отношении главы Нижнеудинского района Сергея Худоногова.
Обновлено в 03:12
Происшествия
В Госархиве литературы и искусства в Москве произошел пожар
В Москве, в здании Российского государственного архива литературы и искусства (РГАЛИ) произошел пожар.
Обновлено в 07:49
Политика
Путин обсудил с Совбезом детали разговора с Зеленским
Глава государства обсудил с членами Совбеза детали телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 07:54
Футбол
Денис Черышев подписал контракт с «Валенсией»
Полузащитник сборной России Денис Черышев подписал контракт с испанской "Валенсией".
Обновлено в 08:39
Гаджеты
Новый смартфон Oppo получит Snapdragon 665 и аккумулятор на 5000 мАч
Новый китайский смартфон Oppo получит производительный процессор Snapdragon 655 и аккумулятор на 5000 мАч.
Обновлено в 06:00
Авто
Стали известны цены на Lada Xray Cross с вариатором
Приблизительная цена Lada Xray Cross АТ в топовом исполнении может составить порядка 980 тыс. рублей.
Обновлено в 03:25
Политика
Россияне рассказали о своем отношении к поездкам в Грузию
Каждый второй россиянин считает, что гражданам РФ сейчас опасно находиться в Грузии, при этом более половины опрошенных считают, что большинство грузин хорошо относятся к российским туристам.
Обновлено в 07:29
Политика
Зеленский поспорил с мэром Днепра из-за недостроенного моста
Обновлено в 07:16
Происшествия
Суд оштрафовал журналиста Илью Азара за участие в марше в поддержку Голунова
Обновлено в 09:06
Происшествия
Смертельная схватка белых акул попала на видео
В Сети появилось видео ожесточенной схватки двух белых акул у берегов Австралии.
Обновлено в 08:34
Политика
В Конгрессе США одобрили введение санкций против госдолга РФ
Поправка к проекту оборонного бюджета США на 2020-й финансовый год, предусматривающая введение санкций в отношении российского суверенного долга, одобрена Палатой представителей американского Конгресса.
Обновлено в 01:01
Политика
В G7 раскритиковали законопроект Зеленского о люстрации Порошенко
Послы стран "Большой семерки" (G7) раскритиковали законопроект президента Украины Владимира Зеленского, согласно которому, бывший глава государства Петр Порошенко и его окружение могут попасть под люстрацию.
Обновлено в 07:35
Происшествия
В Петербурге женщина покусала восьмилетнюю дочь
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело в отношении 28-летней женщины, подозреваемой в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.
Обновлено в 05:12
Шоу-бизнес
Леди Гага переехала в дом Брэдли Купера
Слухи о романе экстравагантной Леди Гаги и Брэдли Купера появились после выхода на большой экран фильма «Звезда родилась», в котором певица и актер сыграли главные роли.
Обновлено в 07:00
Общество
Сибирские Мальдивы закрылись для фото
Иностранные издания назвали его «озером для Instagram», а местные жители сибирскими Мальдивами.
Обновлено в 07:00
Общество
На 7 градусов вырастет средняя температура в Ростове к 2050 году
По прогнозам ученых к 2050 году в донской столице климат изменится и станет схож на климат столицы Македонии – Скопье, в наши дни.
Обновлено в 07:16
Шоу-бизнес
Кристине Асмус занесли под кожу клещей и изуродовали лицо
Знаменитость после заражения клещами не разрешает гримерам прикасаться руками к лицу из страха появлений высыпаний на коже, а на съемках пользуется только своей косметикой и кистями, которые постоянно обновляет и чистит по семь раз в день.
Обновлено вчера в 15:35
Происшествия
ЕСПЧ обязал власти выплатить пострадавшему от пыток россиянину €15 тыс
Житель города Первоуральска Свердловской области Александр Васильев отсудил у российских властей через Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) €15 тыс. за инцидент, произошедший с ним после ареста в 2014 году.
Обновлено в 08:07
Авто
Новый Kia Sorento испытывают на Нюрбургринге
Компания KIA приступила к очередному этапу дорожных испытаний кроссовера Sorento нового поколения.
Обновлено в 03:15