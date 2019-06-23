Шоу-бизнес

Семена Слепакова раскритиковали за шутку про зарплаты врачейРИА Новости 06:42

Пользователи Сети раскритиковали резидента Comedy Club Семена Слепакова за неудачную шутку о зарплатах врачей. Комик разместил в своем аккаунте Instagram фото, на котором он стоит в медицинской одежде на фоне люксовой иномарки. "А говорят, у нас врачам мало платят", — подписал артист снимок.
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Семена Слепакова раскритиковали за шутку про зарплаты врачей

РИА Новости06:42

Семен Слепаков подвергся критике из-за шутки про врачей

Актуальные Новости06:29

Слепакова нарекли «зажравшимся ублюдком» за шутку о зарплатах врачей

Lenta.ru06:29

«Вместо смеха, слезы»: Слепакова раскритиковали за неуместную шутку про врачей

Пятый канал06:02

Семена Слепакова раскритиковали за шутку про зарплаты врачей

Московский Комсомолец05:06

Семена Слепакова раскритиковали за шутку про врачей

StarHit.ru04:00

«Не смешно»: Семен Слепаков неудачно пошутил про врачей

Телепрограммавчера в 22:36
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Иванович рассказал о возможном завершении карьеры

Защитник петербургского «Зенита» Бранислав Иванович дал комментарий по поводу возможного завершения карьеры.
Обновлено в 09:44
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В Гидрометцентре рассказали о погоде на следующую неделю

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал в беседе с RT о том, какая погода ожидается на следующей неделе в столичном регионе.
Обновлено в 10:07
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На Урале после драки возле бара умер мужчина

Один мужчина скончался, а второй пострадал в результате драки возле бара в городе Нижние Серги Свердловской области, сообщил журналистам в воскресенье глава пресс-службы ГУ МВД России по региону Валерий Горелых.
Обновлено в 10:08
Политика

Жители Тбилиси пожаловались на приостановку турпотока из России

Жителей Тбилиси расстроило решение о приостановке турпотока из России.
Обновлено вчера в 02:49
Наука

Тюленей научили петь мелодию из «Звездных войн»

В Великобритании ученым удалось научить тюленей исполнять мелодию из «Звездных войн».
Обновлено вчера в 17:51
Экономика

В сети гипермаркетов Metro ответили на предложение о ее покупке

Предложение, которое для покупки сети гипермаркетов Metro AG сделали чешский миллиардер Даниэль Кретинский (Forbes оценивает его состояние в $2,9 млрд) и его словацкий инвестиционный партнер Патрик Ткач, «существенно недооценивает» немецкого дистрибьютора продуктов питания, сообщили в совете директоров компании, передает Bloomberg.
Обновлено в 08:25
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2 июля произойдет полное солнечное затмение

Обновлено вчера в 10:56
Происшествия

Появилось видео нападения на участников гей-парада в Киеве

Год назад в июне в Киеве уже проходил гей-парад.
Обновлено в 06:03
Происшествия

В Сирии при взрыве мины погиб ребенок

Обновлено в 07:14
Общество

На Урале объявлено штормовое предупреждение из-за грозы и града

В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение из-за сильных осадков в виде дождя и града.
Обновлено в 10:04
Происшествия

Более 400 пилотов подали иск против Boeing из-за дефектов 737 MAX

Обновлено в 07:20
Футбол

Три грузинских клуба вышли на матчи в антироссийских футболках

Игроки трех грузинских клубов вышли на матчи 19-го тура национального первенства в футболках с надписями на черном и белом фоне: «Мы из Грузии, и наша страна оккупирована Россией», сообщает «Грузия Online».
Обновлено в 08:04
Армия и оружие

США провели кибератаку на ракетные системы Ирана

Как отмечает издание, ссылаясь на свои источники, киберкомандование США тщательно планировало эту атаку длительное время.
Обновлено в 02:52
Политика

Трамп с нетерпением ждет встречи с Путиным, заявил Болтон

"Президент Трамп с нетерпением ждет встречи с президентом Путиным на предстоящем саммите G20", - заметил Болтон.
Обновлено в 08:04
Политика

Валерий Меладзе прокомментировал ситуацию в Грузии

Певец Валерий Меладзе высказался по поводу текущей политической ситуации в Грузии.
Обновлено в 01:18
Авто

Land Rover Defender получил прощальную версию

Издание End Edition, созданное тюнерами из ателье Kahn, получило посвежевший дизайн экстерьера, который дополнили светодиодные фары, новая передняя решетка, более широкие крылья с брутально выступающими болтами, стальные бамперы, вентиляционные отверстия капота, а окрашено все это в матовый черный цвет.
Обновлено в 02:20
Авто

Названы регионы с самыми дешевыми подержанными машинами

Более дешевые подержанные авто, стоимость которых в среднем 313,2 тысячи рублей, автомобилисты могут приобрести в Курганской области, Алтае и Новгороде.
Обновлено в 05:50
Музыка

Американский хореограф обвинила Загитову в плагиате

Джо Джо Гомез считает, что хореограф Даниил Глейхенгауз скопировал её танец для показательного номера олимпийской чемпионки 2018 года по фигурному катанию Алины Загитовой.
Обновлено вчера в 17:41
Единоборства

Усик назначен обязательным претендентом на бой за чемпионство WBO

Украинский боксер Александр Усик, в прошлом абсолютной чемпион мира в первом тяжелом весе, назначен обязательным претендентом на бой за чемпионский пояс Всемирной боксерской организации (WBO) в тяжелом весе, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 06:40
Политика

Захарова ответила на слова президента Грузии о российских туристах

Официальный представитель МИДа Мария Захарова на своей странице в Facebook ответила президенту Грузии Саломе Зурабишвили, которая ранее заявила, что политические разногласия двух стран не должны влиять на туристов из России.
Обновлено в 06:31
Общество

В городах России проходят акции против фабрикации уголовных дел

В Москве и еще 12 городах России 23 июня пройдут митинги и пикеты «Общество требует справедливости» против политических репрессий и фабрикации уголовных дел, сообщается на сайте мероприятия.
Обновлено в 03:48
Общество

Россиян возмутил кортеж выпускников военной академии в Костроме

Обновлено в 09:18
Политика

Москалькова призвала омбудсмена в Грузии защищать россиян

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова попросила грузинскую коллегу омбудсмена Нино Ломджарию защитить права россиян, который пребывают в Грузии.
Обновлено в 02:30
Технологии

Тяжёлая ноша: реалистичное плавание в The Elder Scrolls V: Skyrim с возможностью утонуть в броне

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Шоу-бизнес

Лолита призналась, что комплексовала из-за своей внешности

Певица Лолита Милявская призналась, что комплексовала из-за лишнего веса и считала себя непривлекательной.
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Дочь российской певицы Ларисы Долиной поделилась в Instagram трогательным постом, в котором признается, что ей тяжело переживать смерть Юлии Началовой.
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Гимнастка Дина Аверина завоевала второе золото на Европейских играх

Золото в упражнениях с обручем стало для Дины Авериной вторым на Европейских играх в Минске.
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Многие страны выступили за возвращение РФ в ПАСЕ

Глава одной из политических групп Совета Европы Тини Кокс заявил, что многие страны организации выступили за принятие резолюции, которая позволяет России принять участие в июньской сессии ПАСЕ.
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Кризис в РФ подкосил рождаемость на 15%

С 2016 года рождаемость в России даже по официальным данным упала на 15%.
Обновлено в 06:41
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Минфин предложил создать подобие советских магазинов «Березка»

Владельцем магазина для дипломатического корпуса, как указано в сопроводительных документах к постановлению, является российское юридическое лицо, включенное в реестр владельцев магазинов беспошлинной торговли в соответствии с правом Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и законодательством Российской Федерации о таможенном регулировании.
Обновлено 21 июня в 11:54
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Семён Слепаков
Российский продюсер
Российский продюсер, сценарист, комедийный актёр, автор-исполнитель песен. В прошлом - капитан команды КВН «Сборная Пятигорска».
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