Шоу-бизнес

Семена Слепакова раскритиковали за шутку про зарплаты врачейРИА Новости 06:42

Пользователи Сети раскритиковали резидента Comedy Club Семена Слепакова за неудачную шутку о зарплатах врачей. Комик разместил в своем аккаунте Instagram фото, на котором он стоит в медицинской одежде на фоне люксовой иномарки. "А говорят, у нас врачам мало платят", — подписал артист снимок.
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Семена Слепакова раскритиковали за шутку про зарплаты врачей

РИА Новости06:42

Семен Слепаков подвергся критике из-за шутки про врачей

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Слепакова нарекли «зажравшимся ублюдком» за шутку о зарплатах врачей

Lenta.ru06:29
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Семён Слепаков
Российский продюсер
Российский продюсер, сценарист, комедийный актёр, автор-исполнитель песен. В прошлом - капитан команды КВН «Сборная Пятигорска».
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