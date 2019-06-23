Семена Слепакова раскритиковали за шутку про зарплаты врачейРИА Новости 06:42

Пользователи Сети раскритиковали резидента Comedy Club Семена Слепакова за неудачную шутку о зарплатах врачей. Комик разместил в своем аккаунте Instagram фото, на котором он стоит в медицинской одежде на фоне люксовой иномарки. "А говорят, у нас врачам мало платят", — подписал артист снимок.

Семена Слепакова раскритиковали за шутку про зарплаты врачей

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