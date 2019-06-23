Шоу-бизнес
Семена Слепакова раскритиковали за шутку про зарплаты врачейРИА Новости 06:42
Пользователи Сети раскритиковали резидента Comedy Club Семена Слепакова за неудачную шутку о зарплатах врачей. Комик разместил в своем аккаунте Instagram фото, на котором он стоит в медицинской одежде на фоне люксовой иномарки. "А говорят, у нас врачам мало платят", — подписал артист снимок.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 13:17, Вашингтон
Общество
Немцы скупили все пиво в городе из-за неонацистов
Жители маленького города Остриц в немецкой федеральной земле Саксония скупили все пиво в местном супермаркете, чтобы оно не досталось посетителям неонацистского музыкального фестиваля, сообщает Die Welt.
Обновлено в 09:44
Футбол
Три грузинских клуба вышли на матчи в антироссийских футболках
Обновлено в 08:04
Политика
Оппозиция записывает в политзаключенные террористов, маньяков и педофилов
Голунов "запустил" флешмоб "осужденных за взгляды" По его словам, особенно абсурдными выглядят лозунги оппозиции в защиту журналиста Голунова, которого на сегодняшний момент уже не от чего защищать.
Обновлено в 11:17
Политика
Зеленского призвали отменить запрет на российские соцсети
На сайте президента Украины Владимира Зеленского опубликована петиция с призывом отменить закон о запрете пользования российскими социальными сетями и другими сайтами в стране.
Обновлено в 12:59
Общество
На акции против полицейского произвола в Санкт-Петербурге задержали трех человек
В Санкт-Петербурге на Невском проспекте проходит акция против незаконных преследований журналистов и активистов, организатором которой является молодежное движение «Весна».
Обновлено в 11:53
Автоспорт
«Торо Россо»: Квят провёл стабильную гонку
Даниил провёл стабильную гонку и хорошо справлялся с шинами. Алекс уже ко второму кругу потерял пять позиций.
Обновлено в 12:51
Происшествия
Потасовка на гей-параде в Киеве попала на видео
В Сети появилось видео нападения на участников киевского "Марша равенства" в поддержку ЛГБТ-сообщества.
Обновлено в 10:18
Гаджеты
Стартовало производство китайского процессора Zhaoxin KX-6000
Если Zhaoxin Semiconductor успеет в следующем году запустить в производство 7-нанометровые процессоры с PCIe 4.0, то они даже опередят в освоении этих технологии Intel.
Обновлено в 09:30
Игры
Вышел бесплатный платформер про Черепашек-ниндзя
Обновлено в 08:08
Происшествия
Один человек пострадал в ДТП с участием трех машин на севере Москвы
В Москве на Третьем транспортном кольце (ТТК) в районе улицы Нижняя Масловка произошла дорожная авария с участием трех машин, один человек пострадал, сообщил в воскресенье РИАМО представитель пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД РФ по столице.
Обновлено в 12:15
Политика
«Оккупанты, денег дайте»: что в Грузии говорят россиянам
В Грузию приезжали миллион двести тысяч туристов в год.
Обновлено в 05:28
Политика
Жители Тбилиси разочарованы приостановкой турпотока из России
Жители грузинской столицы Тбилиси, занятые в сфере туристических услуг, разочарованы решением Москвы приостановить пассажирское авиасообщение с Грузией.
Обновлено вчера в 00:53
Политика
Климкин пригрозил РФ «новой волной давления»
Глава МИД Украины Павел Климкин пригрозил России "новой волной давления" на международной арене. Об этом сообщает украинский Пятый канал.
Обновлено в 10:05
Шоу-бизнес
Дочь Валерия Меладзе рассталась с мужем-иностранцем
Дочь популярного российского певца и продюсера Валерия Меладзе рассталась с супругом. Об этом рассказали близкие друзья пары.
Обновлено в 03:00
Авто
Названы лучшие подержанные иномарки за 200 тысяч рублей
Эксперты назвали пятерку лучших подержанных автомобилей для покупателей, которые не могут позволить себе покупку дороже 200 тысяч рублей.
Обновлено в 10:41
Политика
Песков прокомментировал ситуацию с потерянной запиской для Путина
Путин добавил, что отдал записку, не читая, помощникам, и потом её потеряли.
Обновлено в 08:58
Происшествия
В Подмосковье в ДТП пострадали девять человек
В Московской области в городском округе Шаховская в результате ДТП девять человек получили травмы.
Обновлено в 07:33
Интернет
В Иране нашли эффективный способ блокировки Telegram
Стоит отметить, что данные меры блокировки затрагивают только новых пользователей Telegram или тех, кто вышел из аккаунта на всех своих устройствах.
Обновлено в 09:02
Происшествия
В Грозном напали на сотрудников ДПС у резиденции Кадырова
В Грозном совершено нападение на сотрудников ДПС, которые несли службу напротив резиденции главы Чечни Рамзана Кадырова.
Обновлено в 12:51
Политика
Многие страны выступили за возвращение РФ в ПАСЕ
Глава одной из политических групп Совета Европы Тини Кокс заявил, что многие страны организации выступили за принятие резолюции, которая позволяет России принять участие в июньской сессии ПАСЕ.
Обновлено в 09:15
Общество
«Расплата за знойное начало месяца». Синоптики – о погоде на следующей неделе
По словам синоптиков, жителей столичного региона в скором времени ждет лишь "расплата" за знойное начало месяца.
Обновлено в 10:01
Происшествия
Российская певица погибла на Волге
В Самаре певица Юлия Гольдина погибла из-за столкновения катера и лодки на Волге. Как сообщает РИА Новости, ее тело нашли не сразу.
Обновлено в 10:42
Футбол
Радимов: «Когда „Спартак“ разберется с лайками – будет конкурентом „Зенита“»
Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поговорил о «Спартаке».
Обновлено в 11:43
Политика
Кудрин сообщил, что «придрейфовал» к Глазьеву
Ранее Алексей Кудрин заявил, что падение уровня жизни в стране и стремительное увеличение числа бедных может привести к «социальному взрыву».
Обновлено в 09:40
Футбол
«Спартак» ведет переговоры о переходе вратаря «Ромы»
За основную команды "Ромы" 20-летний голкипер не провел ни одного матча.
Обновлено в 12:41
Армия и оружие
МИД ответил на заявление США об «угрозе российского ядерного удара»
МИД прокомментировал заявления США об "угрозе российского ядерного удара" по американской территории.
Обновлено вчера в 11:15