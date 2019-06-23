Шоу-бизнес

Семена Слепакова раскритиковали за шутку про зарплаты врачейМосковский Комсомолец 05:06

Шоумен Семен Слепаков подвергся критике после неоднозначной шутки про врачей. В соцсети юморист опубликовал фото, вероятно, со съемок нового проекта. На снимке Слепаков одет в белый костюм врача, он стоит рядом с люксовой иномаркой.
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Семена Слепакова раскритиковали за шутку про зарплаты врачей

Московский Комсомолец05:06

Семен Слепаков подвергся критике из-за шутки про врачей

Актуальные Новости06:29

Слепакова нарекли «зажравшимся ублюдком» за шутку о зарплатах врачей

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«Вместо смеха, слезы»: Слепакова раскритиковали за неуместную шутку про врачей

Пятый канал06:02

Семена Слепакова раскритиковали за шутку про зарплаты врачей

РИА Новости06:42

Семена Слепакова раскритиковали за шутку про врачей

StarHit.ru04:00

«Не смешно»: Семен Слепаков неудачно пошутил про врачей

Телепрограммавчера в 22:36
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В Ростовской области девушка попала под автобус с призывниками

Девушка получила травмы, попав под колеса микроавтобуса в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель ГИБДД России по региону.
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Полиция в Петербурге задержала по меньшей мере двоих участников схода в рамках всероссийской акции «Общество требует справедливости».
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Депутат Госдумы и бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев ответил на появившуюся в СМИ информацию о том, что у него рак мозга.
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Защитник Пи Кей Суббэн поделился эмоциями после обмена, в результате которого он сменил «Нэшвилл Предаторз» на «Нью-Джерси Дэвилз».
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Актер Роберт Де Ниро снялся в антироссийском ролике, обвиняющем президента США Дональда Трампа в "сговоре" с Москвой.
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Представитель Республики Коми в Северо-Западном округе России Константин Сапрыкин умер в воскресенье в Санкт-Петербурге на 60-м году жизни.
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Президент Грузии высказалась за сохранение турпотока из России

Как заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью Euronews, российские туристы по-прежнему должны приезжать в республику, а политики - "решать проблемы, лежащие в основе произошедших событий".
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В Сети появилось видео нападения на участников киевского "Марша равенства" в поддержку ЛГБТ-сообщества.
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В Мексиканском заливе ученые сняли на видео гигантского кальмара, или архитеутиса.
Обновлено вчера в 15:52
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Президент России Владимир Путин 21 июня подписал указ, временно запрещающий российским авиакомпаниям выполнять рейсы с российской территории на территорию Грузии.
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Три грузинских клуба вышли на матчи в антироссийских футболках

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Девятилетнего «журналиста» зарезали на Украине

В Киеве девятилетний ребенок был жестоко убит.
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Подписчики спутали Кристину Асмус с ее младшей сестрой

Оказалось, что на нее очень сильно похожа младшая сестра Карина.
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Соглашение между Россией и Японией по совместной хозяйственной деятельности на южной части Курильских островов не будет подписано на встрече лидеров стран в ходе саммита G20 в Осаке.
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Валерий Меладзе прокомментировал отношения России и Грузии

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Ранее глава внешнеполитического ведомства Украины Павел Климкин заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский собирается поехать на этот саммит, где планировал провести встречи с главами иностранных государств, в том числе и с Путиным.
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Сотни тысяч митингующих в Праге требуют отставки премьера

В Праге началась масштабная акция протеста против премьера страны Андрея Бабиша. Об этом сообщает "Радио Прага".
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Семён Слепаков
Российский продюсер
Российский продюсер, сценарист, комедийный актёр, автор-исполнитель песен. В прошлом - капитан команды КВН «Сборная Пятигорска».
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