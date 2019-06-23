Семена Слепакова раскритиковали за шутку про зарплаты врачейМосковский Комсомолец 05:06

Шоумен Семен Слепаков подвергся критике после неоднозначной шутки про врачей. В соцсети юморист опубликовал фото, вероятно, со съемок нового проекта. На снимке Слепаков одет в белый костюм врача, он стоит рядом с люксовой иномаркой.

Семена Слепакова раскритиковали за шутку про зарплаты врачей

Происшествия В Ростовской области девушка попала под автобус с призывниками Девушка получила травмы, попав под колеса микроавтобуса в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель ГИБДД России по региону.

Происшествия Участников акции против репрессий в Петербурге задерживает полиция Полиция в Петербурге задержала по меньшей мере двоих участников схода в рамках всероссийской акции «Общество требует справедливости».

Спорт Валуев уточнил свой диагноз после слухов о раке мозга Депутат Госдумы и бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев ответил на появившуюся в СМИ информацию о том, что у него рак мозга.

Хоккей Суббэн: хочу выиграть Кубок Стэнли в составе «Нью-Джерси» Защитник Пи Кей Суббэн поделился эмоциями после обмена, в результате которого он сменил «Нэшвилл Предаторз» на «Нью-Джерси Дэвилз».

Музыка Хореографа Алины Загитовой обвинили в плагиате Американская танцовщица и хореограф ДжоДжо Гомез обвинила коллегу по цеху из команды тренера Этери Тутберидзе в плагиате: по утверждению Гомез, Даниил Глейхенгауз украл ее номер, выдав за собственное творчество для российской фигуристки Алины Загитовой.

Политика Де Ниро и Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике Актер Роберт Де Ниро снялся в антироссийском ролике, обвиняющем президента США Дональда Трампа в "сговоре" с Москвой.

Общество Школьник Путин получил 300 баллов на ЕГЭ Выпускник гимназии из закрытого города Северск Томской области Александр Путин получил 300 баллов по результатам ЕГЭ по русскому языку, математике и физике.

Игры Вышел бесплатный платформер про Черепашек-ниндзя Проект в классическом жанре beat-em-up встречает графикой в стиле ретро и музыкой из оригинальных игр.

Общество Умер представитель Коми в СЗФО Константин Сапрыкин Представитель Республики Коми в Северо-Западном округе России Константин Сапрыкин умер в воскресенье в Санкт-Петербурге на 60-м году жизни.

Политика Президент Грузии высказалась за сохранение турпотока из России Как заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью Euronews, российские туристы по-прежнему должны приезжать в республику, а политики - "решать проблемы, лежащие в основе произошедших событий".

Футбол Аргентинский журналист о Понсе: «Как Кавенаги, только быстрее» Журналист аргентинского отделения Fox Sports Алехо Маццотти поделился мнением о переходе нападающего Эсекьеля Понсе в «Спартак».

Происшествия Потасовка на гей-параде в Киеве попала на видео В Сети появилось видео нападения на участников киевского "Марша равенства" в поддержку ЛГБТ-сообщества.

Наука В Мексиканском заливе сняли на видео гигантского кальмара В Мексиканском заливе ученые сняли на видео гигантского кальмара, или архитеутиса.

Политика Патриарх-католикос Илия Второй призвал население Грузии к осторожности Президент России Владимир Путин 21 июня подписал указ, временно запрещающий российским авиакомпаниям выполнять рейсы с российской территории на территорию Грузии.

Происшествия Девятилетнего «журналиста» зарезали на Украине В Киеве девятилетний ребенок был жестоко убит.

Политика В Японии сообщили о провале соглашения с Россией по Курилам Соглашение между Россией и Японией по совместной хозяйственной деятельности на южной части Курильских островов не будет подписано на встрече лидеров стран в ходе саммита G20 в Осаке.

Политика Сеть кинотеатров в Грузии приостановила показ фильмов на русском языке В Грузии самая крупная сеть кинотеатров Cavea приостановила показ фильмов на русском языке в знак солидарности к участникам антироссийских акций.

Политика Встречи с Зеленским нет в графике Путина на G20, сообщили в Кремле Ранее глава внешнеполитического ведомства Украины Павел Климкин заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский собирается поехать на этот саммит, где планировал провести встречи с главами иностранных государств, в том числе и с Путиным.

Происшествия В Японии провели тренинг по ловле сбежавших зверей: львы удивились В Японии работники одного из зоопарков, расположенного в префектуре Айти провели тренировку по ловле хищника, сбежавшего из клетки.