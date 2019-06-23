Шоу-бизнес

Семена Слепакова раскритиковали за шутку про врачейStarHit.ru 04:00

Известный юморист опубликовал шутку про врачей. Однако, по мнению самих медицинских работников, она оказалась неудачной. Некоторые принялись писать гневные комментарии и рассказывать о своей зарплате.
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Семена Слепакова раскритиковали за шутку про зарплаты врачей

РИА Новости06:42

Семена Слепакова раскритиковали за шутку про врачей

StarHit.ru04:00

Слепакова нарекли «зажравшимся ублюдком» за шутку о зарплатах врачей

Lenta.ru06:29

«Вместо смеха, слезы»: Слепакова раскритиковали за неуместную шутку про врачей

Пятый канал06:02

Семена Слепакова раскритиковали за шутку про зарплаты врачей

Московский Комсомолец05:06

Семен Слепаков подвергся критике из-за шутки про врачей

Актуальные Новости06:29

«Не смешно»: Семен Слепаков неудачно пошутил про врачей

Телепрограммавчера в 22:36
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Политика

Валерий Меладзе прокомментировал отношения России и Грузии

Обновлено вчера в 23:49
Футбол

РФС отреагировал на антироссийскую акцию грузинских футболистов

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков отреагировал на акцию грузинских футболистов, появившихся на матчах чемпионата страны в футболках с антироссийскими лозунгами.
Обновлено в 12:19
ЖКХ

В Брянске после ливня размыло дорогу по улице Пионерской

После мощного урагана, обрушившегося сегодня на Брянск, чиновникам придется подсчитывать ущерб и ликвидировать последствия стихии.
Обновлено в 12:52
Политика

Власти Грузии опровергли планируемый штурм телеканала «Рустави 2»

Ранее о планах властей со ссылкой на высокопоставленные источники сообщил директор «Рустави 2». По его информации, штурм редакции должен произойти ночью.
Обновлено в 13:35
Происшествия

В Подмосковье девять человек пострадали в аварии с BMW

В Московской области девять человек пострадали в крупном ДТП.
Обновлено в 06:20
Происшествия

В Канаде уснувшую пассажирку забыли в самолёте после приземления

Обновлено в 12:50
Политика

Эрдоган поздравил Имамоглу с победой на выборах мэра Стамбула

Обновлено в 14:43
Политика

Жителям России запретили летать в Грузию

Как сообщают РИА Новости, указ о запрете авиарейсов в Грузию для российских перевозчиков подписал накануне президент страны Владимир Путин.
Обновлено вчера в 00:25
Шоу-бизнес

Виктория Лопырева задумалась о втором ребенке

Пользователи социальных сетей предложили ей не медлить и родить девочку.
Обновлено в 09:23
Происшествия

Вологодская студентка погибла, спасая тонущих детей

Студентка Вологодского государственного университета Лиза Дружинина не задумываясь, кинулась в воду, чтобы спасти двух маленьких детей.
Обновлено в 08:32
Армия и оружие

Два военных самолета США заметили у Крыма

У берегов Крыма и над Донбассом заметили два летательных аппарата Соединенных Штатов. Об этом сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar.
Обновлено в 14:21
Футбол

Дзюба призвал прислушаться к словам Лунева

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба призвал прислушаться к словам вратаря команды Андрея Лунева, который рассказал о своих спорах с форвардом.
Обновлено в 14:00
Происшествия

Более 400 пилотов подали иск против Boeing из-за дефектов 737 MAX

Обновлено в 07:20
Здоровье

Ученые посоветовали, как прожить на 10 лет больше

Принимавший участие в дискуссии американский путешественник и писатель Дэн Бюттнер напоминает, что еще в начале XX века продолжительность жизни в России была около 39 лет, в 1970-е она значительно выросла, потому что люди научились бороться с инфекционными заболеваниями: холера, туберкулез, корь ушли в прошлое.
Обновлено в 03:24
Футбол

Мирзов — о победе над «Спартаком»: премиальные заплатили хорошие

Полузащитник «Арсенала» Резиуан Мирзов признался, что команда получила хорошие премиальные за победу над «Спартаком» (3:0) в матче второго круга Российской Премьер-Лиги сезона-2018/19.
Обновлено в 13:02
Авто

Audi представила кроссовер SQ8 с дизельным мотором

Компания Audi показала новый купе-кроссовер Q8 в спортивной модификации S, оснащенный 4,0-литровым дизельным мотором TDI V8 с двойным турбонаддувом.
Обновлено в 02:12
Шоу-бизнес

Алексей Панин заявил, что пережил операцию по смене пола

Алексей Панин снова эпатирует публику – сегодня актер заявил, что пережил операцию по смене пола.
Обновлено в 08:46
Происшествия

Российская певица погибла на Волге

В Самаре певица Юлия Гольдина погибла из-за столкновения катера и лодки на Волге. Как сообщает РИА Новости, ее тело нашли не сразу.
Обновлено в 10:42
Политика

Радий Хабиров рассказал, зачем в Башкирию приехал Стивен Сигал

Обновлено в 06:01
Политика

Кудрин сообщил, что «придрейфовал» к Глазьеву

Ранее Алексей Кудрин заявил, что падение уровня жизни в стране и стремительное увеличение числа бедных может привести к «социальному взрыву».
Обновлено в 09:40
Происшествия

Мурманские молодожены попросили гостей не дарить им цветы

Обновлено в 01:16
Происшествия

Зарезали и утопили: найдено тело пропавшего 9-летнего мальчика

В Киеве найдено тело 9-летнего мальчика. Ребенок считался пропавшим с 22 июня.
Обновлено в 14:21
Футбол

«ПСЖ» отказался продавать Неймара в «Барселону»

Нападающий ПСЖ Неймар хочет покинуть столичный клуб в летнее межсезонье.
Обновлено в 12:10
Происшествия

В Грозном у резиденции Кадырова неизвестные напали на сотрудников ДПС

На сотрудников ДПС в Грозном напал вооруженный ножом мужчина.
Обновлено в 13:32
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева устала сидеть на жесткой диете

Похоже, Лариса Гузеев решила тщательно поработать над внешностью.
Обновлено в 10:00
Происшествия

В Ростовской области девушка попала под автобус с призывниками

Девушка получила травмы, попав под колеса микроавтобуса в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель ГИБДД России по региону.
Обновлено в 14:01
Автоспорт

Риккьярдо из-за штрафов опустился на 11-е место на Гран-при Франции

Пилот команды "Формулы-1" "Рено" Дэниел Риккьярдо получил два пятисекундных штрафа и опустился с 7-го на 11-е место по итогам Гран-при Франции, сообщается на странице Международной автомобильной федерации (FIA) в Twitter.
Обновлено в 14:13
Авто

Авторынок России занял 12-е место в мире

В мае 2019 года США заняли первое место по продажам авто в мире. Там было реализовано более 1 миллиона 590 тысяч машин.
Обновлено вчера в 22:08
Политика

В Праге около 250 тысяч человек вышли с требованием отставки премьера

В Праге около 250 тыс. протестующих потребовали отставки премьер-министра Чехии Андрея Бабиша.
Обновлено в 13:10
Здоровье

Волгоградка весом 27 кг нуждается в помощи неравнодушных людей

Обновлено в 06:04
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Семён Слепаков
Российский продюсер
Российский продюсер, сценарист, комедийный актёр, автор-исполнитель песен. В прошлом - капитан команды КВН «Сборная Пятигорска».
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