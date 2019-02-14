Шоу-бизнес
Семен Слепаков госпитализированКапитал страны 02:51
Известного комика и шоумена Семена Слепакова госпитализировали. Как сообщают СМИ, причиной стали проблемы с сердцем.
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с чего всё началось
В Москве госпитализировали известного артиста Семена Слепакова. Как стало известно РЕН ТВ, у него возникли проблемы с сердцем. По предварительным данным, у Слепакова было давно выявлено заболевание.РЕН ТВ00:07
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Культура
Умер народный артист России Сергей Захаров
Обновлено в 04:20
Футбол
Мамаев сыграл в футбол на поле СИЗО «Бутырка»
Обновлено в 07:54
Политика
Путин взялся за криминальных авторитетов
В российском законодательстве нет термина «криминальный авторитет», а есть «лицо, занимающее руководящее положение в преступной иерархии».
Обновлено в 07:59
Происшествия
Суд снял арест с имущества Улюкаева
Обновлено в 04:19
Происшествия
В здании российского МИД нашли труп
На 19-м этаже здания МИД России в Москве обнаружено тело 68-летнего дипломата Олега Кривова.
Обновлено в 06:47
Экономика
РЖД заказали у ТМХ 3,7 тыс вагонов на 237 млрд руб
Холдинг РЖД и группа "Трансмашхолдинг" (ТМХ) заключили долгосрочный договор на поставку до 2025 года 3,7 тысячи пассажирских вагонов на сумму 237 миллиардов рублей, передаёт корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 06:21
Армия и оружие
НАТО может расширить присутствие в Черном море
Североатлантический альянс рассматривает возможность расширения своего присутствия в Черном море, этот вопрос обсуждался на неформальном завтраке в четверг с министром обороны Украины Степаном Полтораком.
Обновлено в 07:54
Общество
Стало известно, как будут выглядеть новые вагоны РЖД
Интерьер двухэтажных вагонов с новым купе сделан в серых, бежевых и коричневых тонах.
Обновлено в 04:40
Политика
Песков на вопрос о санкциях против России призвал готовиться к худшему
Кремль считает, что возможные новые антироссийские санкции со стороны США могут привести к «очень пагубным последствиям», эти действия Вашингтона могут идти вразрез с общепризнанными правилами международной торговли, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 07:30
Шоу-бизнес
Актера Ланового не пустили на борт «Победы»
Российский актер Василий Лановой не смог вылететь на свой концерт в Ростове-на-Дону, его отказались пустить на борт «Победы» из-за неподходящей, по стандартам компании, ручной клади.
Обновлено в 07:17
Здоровье
Роспотребнадзор изучает опыт Японии в борьбе с ожирением
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ведомство изучает зарубежный опыт по борьбе с лишним весом, в частности, меры, принимаемые в Японии, но пока не рассматривает никаких конкретных моделей, которые можно было бы использовать в России.
Обновлено в 07:41
Политика
Аресту Арашуковых предшествовал доклад генерала Матовникова в Кремль
«Матовников вместе с главой Росгвардии Виктором Золотовым передали эти материалы начальнику контрольного управления Кремля Дмитрию Шалькову, а тот показал их президенту», — добавил источник.
Обновлено в 06:42
Армия и оружие
Продюсер BBC признал постановочными сцены после химатаки в Сирии
Сцены в госпитале сирийского города Дума после предполагаемой химической атаки были постановочными для достижения «максимального эффекта».
Обновлено вчера в 22:03
Экономика
Российские НПЗ могут столкнуться с проблемой сбыта бензина
Еще в 2011 г. государство поставило задачу перед нефтяными компаниями увеличить выпуск светлых нефтепродуктов – бензинов, дизтоплива, авиакеросина – в ожидании роста спроса на них.
Обновлено вчера в 16:03
Происшествия
Utair объяснила требование купить 11 билетов для двоих детей-инвалидов
Обновлено вчера в 15:34
Политика
Преемница Меркель поддержала строительство «Северный поток — 2»
Председатель немецкой партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр поддержала реализацию проекта «Северный поток — 2», назвав Россию надежным поставщиком.
Обновлено в 08:02
Происшествия
На юге Москвы при пожаре в многоэтажке погиб ребенок
Обновлено в 07:59
Происшествия
Ульяновские суворовцы могли подхватить паразитов через насвай
Ульяновские суворовцы могли заразиться эхинококкозом, употребляя насвай — распространенный в Азии вид некурительного табачного продукта, в состав которого входят экскременты животных.
Обновлено вчера в 18:37
Политика
Зеленский укрепил лидерство в президентском рейтинге на Украине
Свыше четверти украинских граждан (26,9%), планирующих принять участие в голосовании на выборах президента, готовы поддержать артиста и шоумена Владимира Зеленского, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).
Обновлено в 06:46
Экономика
Число бедных россиян выросло почти на 4 млн человек за пять лет
«В 1999 году абсолютный показатель числа россиян, находящихся за чертой бедности, составлял 41,6 млн (28,4%)», — рассказала политик на Российском инвестиционном форуме в Сочи.
Обновлено в 04:27
Политика
Главу контрразведки Бельгии заподозрили в шпионаже в пользу России
Шпионский скандал разразился в Бельгии - главу контрразведки Клемента Ванденборре, 40 лет служившего в секретной службе, обвиняют в работе на Россию.
Обновлено в 06:01
Спорт
Куклина может пропустить спринт на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити
Российская биатлонистка Лариса Куклина, скорее всего, не сможет выступить в спринтерской гонке на восьмом этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити (США), которая пройдет 14 февраля, сообщил журналист в программе "Все на Матч".
Обновлено в 05:40
Политика
Варшава требует опровержения слов журналистки из США о «польском и нацистском режиме»
Институт национальной памяти Польши (ИНП) требует от американского телеканала MSNBC опровержения произнесенных его сотрудницей в эфире слов о "польском и нацистском режиме".
Обновлено в 06:20
Политика
Супрун восстановили в должности главы Минздрава Украины
Как сообщало ИА REGNUM, исполнять обязанности министра здравоохранения Украины Ульяне Супрун запретил Окружной административный суд Киева 5 февраля 2019 г. Иск с данным требованием подал в суд депутат Игорь Мосийчук.
Обновлено в 07:53
Происшествия
Задержан еще один бывший топ-менеджер РКЦ «Прогресс»
В поле зрения силовиков попал прежний первый заместитель генерального директора АО РКЦ «Прогресс» по экономике и финансам Константин Наумов.
Обновлено в 05:32
Происшествия
СК проверит сообщения о подмосковной школе, где кормили «просрочкой»
Следователи проверяют информацию о подмосковной школе, где с потолка падали куски штукатурки, а детей кормили просроченными продуктами, говорится в сообщении ГСУСК России по региону.
Обновлено в 07:55
Политика
Мадуро планировали свергнуть за день
Венесуэльская оппозиция и власти США были уверены, что действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро крайне быстро уйдет с поста после того, как спикер парламента Хуан Гуайдо провозгласит себя временным главой государства.
Обновлено в 07:13
Политика
Кремль не видит ничего плохого в неформальном отдыхе чиновников
Песков подчеркнул, что Кремль не занимается "выяснением того, как какое-то видео куда-то попадает", передает ТАСС.
Обновлено в 05:42