Семейные и первые автомобили продадут со скидкойРоссийская газета вчера в 08:52

Возобновляются с 1 марта программы льготного автокредитования "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль". Как сообщили "Российской газете" в Минпромторге, на эти цели в нынешнем году из федерального бюджета будет выделено 3 миллиарда рублей.

Семейные и первые автомобили продадут со скидкой

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