Экономика
Семейные доходы руководства ЦБ выросли на 22%Коммерсантъ вчера в 17:24
Самым богатым руководителем ЦБ стал Сергей Швецов, семейный доход которого составил 94,2 млн руб. Он вместе со своей супругой Мариной Алехиной, работающей директором департамента обеспечения и контроля операций на финансовых рынках, заработал на 34% меньше, чем в 2017 году.
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Обновлено в 04:42
Транспорт
В ГИБДД рассказали, как изменится теоретический экзамен на права
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Сегодня ночью пламенем были уничтожены две деревянные переправы на участке дороги Мадмас - Шиладор, ведущей к строящемуся мусорному полигону.
Обновлено вчера в 10:33
Наука
Геологи увидели «всплытие» очага крупного землетрясения
Обновлено 18 апреля в 14:02
Общество
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Обновлено в 08:05
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Обновлено вчера в 14:00
Общество
Квадратные метры семьи Соболь подняли вопрос о ее незаконных доходах
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Обновлено в 06:29
Происшествия
Российским морякам подбросили 9,5 тонн кокаина
Напомним, 31 января 2019 года полиция в столице Кабо-Верде арестовала 11 российских моряков после того, как нашла на борту 9,5 тонн кокаина.
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Таинственное существо обнаружено в Индийском океане
В самых глубоких впадинах Индийского океана было обнаружено таинственное новое существо, возможно, впервые.
Обновлено вчера в 14:55
Культура
Правительство РФ поручило расширить репертуар театров оперы и балета
Отмечается, что до 20 мая 2019 года ведомство должно представить предложения, которые направлены на расширение в репертуаре театров произведений русского классического музыкального искусства.
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Обновлено вчера в 22:34
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Обновлено вчера в 12:30
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Дочь Алсу исполнила на конкурсе песню Юлии Началовой
В дополнительном раунде, в котором юным исполнителям дали шанс побороться за возвращение в проект, Микелла исполнила песню «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 20:59