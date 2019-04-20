Экономика
Семейные доходы руководства ЦБ выросли на 22%Коммерсантъ 19 апреля в 17:24
При росте доходов населения на 0,1% Семейные доходы 18 руководителей Банка России показали значительный опережающий рост по сравнению с доходами населения — 22,5% против стагнации доходов россиян. По-прежнему наиболее состоятельными являются первый зампред ЦБ Сергей Швецов со своей супругой.
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+22,5%: В прошлом году семейные доходы руководителей Центробанка значительно выросли
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