Экономика

Семейные доходы руководства ЦБ выросли на 22%Коммерсантъ 19 апреля в 17:24

При росте доходов населения на 0,1% Семейные доходы 18 руководителей Банка России показали значительный опережающий рост по сравнению с доходами населения — 22,5% против стагнации доходов россиян. По-прежнему наиболее состоятельными являются первый зампред ЦБ Сергей Швецов со своей супругой.
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Семейные доходы руководства ЦБ выросли на 22%

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Алтапресс01:49
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