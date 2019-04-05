Футбол

Семаку нравится Джорджевич, но его возвращению может помешать лимитНева Спорт 04:43

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о перспективах черногорского нападающего Луки Джорджевича, который в этом сезоне успешно играет за тульский «Арсенал», находясь там на правах аренды. По словам Семака, его возвращению может помешать лимит на легионеров.
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Семаку нравится Джорджевич, но его возвращению может помешать лимит

Нева Спорт04:43

Джорджевич – лучший игрок «Арсенала» в матче с «Крыльями Советов»

Спорт-Экспресс05:02

Семак: «Я желаю скорейшего возвращения Кокорина»

Soccer.ru04:28

Семак про Джорджевича: «У „Зенита“ проблемы с лимитом. После аренды поговорим с Лукой»

Sport24.ru04:29
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Экономика

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Ливийская национальная армия заняла часть Триполи, сообщил источник

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Девушки не только отлично справились с поставленной перед ними задачей, но и в свойственной им манере смогли подогреть интерес публики к шоу и изрядно повеселить постоянных ведущих «Модного приговора» – Александра Васильева и Эвелину Хромченко.
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Обновлено в 05:09
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Названы последние слова пилотов разбившегося в Эфиопии авиалайнера

Пилоты, управлявшие пассажирским авиалайнером Boeing 737 MAX, который разбился под Аддис-Абебой, до последнего предпринимали попытки выровнять воздушное судно и спасти находившихся на борту людей.
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Названы самые популярные имена для новорождённых в России

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Россия передаст Израилю найденные в Сирии останки сержанта Баумеля

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Российский футболист и футбольный тренер. Главный тренер клуба «Зенит» Санкт-Петербург с 29 мая 2018 года. Пятикратный чемпион России в составе трёх клубов.
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