Футбол
Семаку нравится Джорджевич, но его возвращению может помешать лимитНева Спорт 04:43
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о перспективах черногорского нападающего Луки Джорджевича, который в этом сезоне успешно играет за тульский «Арсенал», находясь там на правах аренды. По словам Семака, его возвращению может помешать лимит на легионеров.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 05:55, Ашберн
Футбол
Адвокат: вес Кокорина в СИЗО не изменился, он равен 82 кг
Обновлено вчера в 11:52
Происшествия
Актер Виктор Сухоруков получил травму во время спектакля
Актер Виктор Сухоруков травмировал руку во время спектакля в Театре имени Моссовета.
Обновлено вчера в 15:59
Энергетика
Правительство и нефтяники подписали соглашение о ценах на топливо
Соглашение между правительством и нефтяными компаниями по стабилизации ситуации на топливном рынке подписано.
Обновлено в 05:39
Политика
Стал известен результат экспресс-теста анализов Порошенко
Главный врач Киевской городской наркологической клинической больницы «Социотерапия» Владимир Яровой рассказал о результатах экспресс-теста анализов действующего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 03:20
Культура
В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина
В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.
Обновлено вчера в 10:11
Происшествия
Начальник ГИБДД Москвы подал в отставку
Начальник ГИБДД Москвы Виктор Коваленко подал в отставку, сообщается на сайте столичного главка МВД.
Обновлено в 05:08
Общество
Россиянин пожаловался на судью из-за ее сексуальности
Житель Москвы Михаил Комаров обратился к высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) с жалобой на судью, которая, по его мнению, выглядела слишком сексуально, чем отвлекала от судебного процесса.
Обновлено в 04:47
Футбол
Моуринью ведет переговоры с «Интером» и «Ромой»
Sky Sport Italia сообщает о том, что Моуринью также общался по телефону с руководством «Ромы», однако переговоры между португальцем и римским клубом находятся на начальной стадии.
Обновлено вчера в 12:06
Политика
Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму
Обновлено вчера в 18:50
Политика
В Госдуме призвали исключить Эстонию из ООН
Устав ООН гласит, что исключить страну из организации может только Генассамблея по рекомендации СБ ООН - за систематическое нарушение принципов устава.
Обновлено вчера в 20:05
Экономика
Сбербанк опроверг ограничения на приём пятитысячных купюр в банкоматах
Наполним, ранее газета «Ведомости» со ссылкой на представителей кредитных организаций сообщила, что Сбербанк и Московский кредитный банк ограничили приём купюр номиналом 5 тыс. рублей в некоторых своих банкоматах.
Обновлено в 04:06
Шоу-бизнес
Помощница Петросяна стала ведущей «Модного приговора»
Девушки не только отлично справились с поставленной перед ними задачей, но и в свойственной им манере смогли подогреть интерес публики к шоу и изрядно повеселить постоянных ведущих «Модного приговора» – Александра Васильева и Эвелину Хромченко.
Обновлено вчера в 07:08
Общество
ТАСС: «Плеер.ру» закрыли на месяц из-за махинаций с чеками
Интернет-магазин электроники «Плеер.ру» закрыт на 30 дней из-за подозрений в махинациях и подделке чеков, утверждают источники ТАСС.
Обновлено в 05:09
Происшествия
Названы последние слова пилотов разбившегося в Эфиопии авиалайнера
Пилоты, управлявшие пассажирским авиалайнером Boeing 737 MAX, который разбился под Аддис-Абебой, до последнего предпринимали попытки выровнять воздушное судно и спасти находившихся на борту людей.
Обновлено в 02:59
Экономика
Самым богатым в правительстве может стать вице-премьер Юрий Трутнев
Юрий Трутнев, декларирующий свои высокие доходы с момента прихода в правительство на пост министра природных ресурсов в 2004 году, скорее всего, станет самым состоятельным и среди членов правительства, и среди полпредов президента.
Обновлено в 03:30
Происшествия
Убившим инвалида подросткам грозит 10 лет тюрьмы
Обновлено в 03:37
Авто
Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет этим летом
Новый ультрабюджетный кросс-вэн Renault, ранее известный под индексом RBC, получил товарное название – Triber.
Обновлено вчера в 12:20
Гаджеты
Xiaomi разорвала отношения со «Связным» в Белоруссии из-за критики смартфонов продавцами
Представитель компании Xiaomi в Белоруссии решил прекратить поставки новейших бюджетных смартфонов Redmi 7 и Redmi Note 7 в местные торговые сети «Евросеть» и «Связной».
Обновлено в 05:35
Энергетика
Саудовская Аравия пригрозила США отказаться от расчетов в долларах
Власти Саудовской Аравии пригрозили Соединенным Штатам Америки отказаться от расчетов в долларах при продаже нефти в том случае, если Вашингтон примет антикартельный закон NOPEC.
Обновлено в 04:30
Важное за сутки
Названы самые полезные и вредные супы в России
Обновлено вчера в 22:38
Происшествия
В Екатеринбурге женщина подбросила младенца в поликлинику
Молодая женщина в Екатеринбурге подбросила в поликлинику младенца, завернутого в плед, с запиской, сообщает в пятницу УМВД по городу.
Обновлено в 03:44
Общество
Названы самые популярные имена для новорождённых в России
Обновлено в 00:32
Общество
Компания Ford Sollers начнёт увольнять сотрудников
Совместное предприятие Ford Sollers запустило программу добровольного увольнения для своих сотрудников.
Обновлено в 04:04
Армия и оружие
Россия передаст Израилю найденные в Сирии останки сержанта Баумеля
Израильский танк, в котором находились военнослужащие Цви Фельдман, Иегуда Кац и Захария Баумель был захвачен в бою у деревни Султан-Яакуб в Ливане войсками Сирии в 80-х годах прошлого столетия во время Первой ливанской войны, с тех пор в Израиле их считали пропавшими без вести.
Обновлено вчера в 06:02
Музыка
Мик Джаггер перенесёт операцию на сердце
Обновлено 02 апреля в 05:59
Происшествия
Роспотребнадзор нашел источник заражения
В распоряжении "Ъ" есть экспертное заключение Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, специалисты которого проанализировали образцы крови пациентов из Благовещенска "для анализа эпидемиологической связи между случаями инфицирования вирусом гепатита С".
Обновлено вчера в 18:40
Экономика
«Магнит» предложил за «Ленту» больше Мордашова
Второго апреля стало известно, что «Севергрупп» согласилась купить 41,91% ценных бумаг «Ленты» у крупнейших акционеров — TPG Group и Европейского банка реконструкции и развития.
Обновлено в 04:49
Авто
Госдума отменила транспортный налог на угнанные автомобили
Госдума одобрила в третьем чтении закон, освобождающий владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога до момента их возврата.
Обновлено вчера в 05:01
Политика
Порошенко отреагировал на идею с дебатами и ведущей Тимошенко
Действующий лидер Незалежной Петр Порошенко отреагировал на предложение своего конкурента на президентских выборах Владимира Владимира Зеленского к руководителю «Батькивщины» Юлии Тимошенко провести дебаты перед вторым туром.
Обновлено в 05:39