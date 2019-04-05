Семаку нравится Джорджевич, но его возвращению может помешать лимитНева Спорт 04:43

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о перспективах черногорского нападающего Луки Джорджевича, который в этом сезоне успешно играет за тульский «Арсенал», находясь там на правах аренды. По словам Семака, его возвращению может помешать лимит на легионеров.

Семаку нравится Джорджевич, но его возвращению может помешать лимит

Общество Компания Ford Sollers начнёт увольнять сотрудников Совместное предприятие Ford Sollers запустило программу добровольного увольнения для своих сотрудников.

Экономика Илон Маск потерял более $1 млрд за две минуты Бизнесмен Илон Маск потерял свыше миллиарда долларов за две минуты торгов на бирже: причиной этому стало падение акций Tesla сразу на 11%.

Технологии Более половины российских онлайн-банков имеют опасные уязвимости Исследование, проведенное компанией Positive Technologies в отношении российских онлайн-банков, показало, что большинство имеющихся веб-приложений недостаточно защищено от мошеннических действий.

Здоровье Ученые: старшеклассникам в Арктике утром лучше начинать учебу попозже Исследование «Особенности цикла сон-бодрствование у детей в арктических регионах России» провели специалисты Карельского научного центра РАН и Первого МГМУ им. И.М. Сеченова при поддержке Проектного офиса развития Арктики (ПОРА).

Политика Мэй попросила Евросоюз отложить Brexit до 30 июня Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обратилась в Евросоюз с просьбой отложить Brexit до 30 июня, пока она пытается прийти к межпартийному соглашению о дальнейших действиях Лондона.

Политика Конституционный суд отказался проверять повышение пенсионного возраста В определении говорится, что поскольку установление планки возраста выхода на пенсию является прерогативой законодателя, изменение пенсионного возраста не является нарушением основного закона государства — Конституция не исключает возможности таких изменений.

Политика В Кремле оценили данные Росстата о нехватке денег на обувь Пресс-секретарь России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ознакомились с докладом Росстата относительно того, что треть российских семей не в состоянии купить себе новую пару сезонной обуви.

Общество Роскомнадзор массово блокирует статьи о ВТБ и его президенте Служба сослалась на решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области по иску ВТБ о защите деловой репутации, вынесенное в ноябре 2018 г. Это решение касалось публикаций, в большинстве из которых были упомянуты ВТБ, президент банка Андрей Костин и Наиля Аскер-заде.

Армия и оружие В бундестаге предложили распустить НАТО НАТО представляет значительную угрозу мировой безопасности, используя свои силы для защиты «имперских интересов», поэтому альянс следует распустить.

Происшествия В США мужчине мечом отрубили руку из-за кепки с лозунгом Трампа 3 апреля, вечером, в Сан-Франциско (США) мужчине мечом отрубили руку за сбитую с головы оппонента кепку с лозунгом президента Дональда Трампа, в котором предлагается вернуть Америке былое величие.

Происшествия В Подмосковье при пожаре погибла женщина и двое детей В Московской области во время пожара в квартире погибла женщина и двое ее детей.

Недвижимость Семьям с детьми начнут выдавать ипотеку под 6% на весь срок кредита Семьи с детьми смогут брать льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита, а не на три, пять и восемь лет, как сейчас.

Политика Украина проиграла «ключевой торговый спор» с Россией в ВТО Всемирная торговая организация (ВТО) поддержала позицию российских властей в транзитном споре "Дело DS512: Россия – Меры по транзитным перевозкам", пишет "Украинская правда".

Общество Названы причины аварии в Тушинском тоннеле в Москве Причинами затопления Тушинского тоннеля на севере Москвы стали грубые ошибки при проектировании и применение материалов низкого качества при строительстве.

Футбол Семак поддержал арестованного игрока «Зенита» Кокорина Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что ждёт возвращения в футбол Александра Кокорина, а также надеется, что клуб будет всячески поддерживать спортсмена.

Политика Волкер призвал украинцев голосовать за Порошенко Спецпредставитель госдепа США Курт Волкер объяснил украинцам, почему они должны отдать свои голоса во втором туре выборов президента Украины за действующего главу государства Петра Порошенко.

Происшествия Роспотребнадзор нашел источник заражения В распоряжении "Ъ" есть экспертное заключение Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, специалисты которого проанализировали образцы крови пациентов из Благовещенска "для анализа эпидемиологической связи между случаями инфицирования вирусом гепатита С".

Шоу-бизнес Помощница Петросяна стала ведущей «Модного приговора» Девушки не только отлично справились с поставленной перед ними задачей, но и в свойственной им манере смогли подогреть интерес публики к шоу и изрядно повеселить постоянных ведущих «Модного приговора» – Александра Васильева и Эвелину Хромченко.

Транспорт В Москву вернулись дачные пробки Повторение ситуации стоит ждать в воскресенье, но тогда пробки уже будут формироваться в обратном направлении.

Экономика Михельсон рассказал о фактической мощности трех линий «Ямала СПГ» Реальная мощность трех линий завода "Ямал СПГ" превышает проектную в 16,5 миллиона тонн и фактически составляет 17,5 миллиона тонн, заявил глава основного акционера проекта "Новатэка" Леонид Михельсон.