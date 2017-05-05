Футбол
Семаку нравится Джорджевич, но его возвращению может помешать лимитНева Спорт 04:43
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о перспективах черногорского нападающего Луки Джорджевича, который в этом сезоне успешно играет за тульский «Арсенал», находясь там на правах аренды. По словам Семака, его возвращению может помешать лимит на легионеров.
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 08:59, Ашберн
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Госавтоинспекция собирается внести изменения в теоретический экзамен на водительские права.
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МЮ составил список целей на летнее трансферное окно
Руководство «Манчестер Юнайтед» и главный тренер команды Уле-Гуннар Сульшер хотят строить команду вокруг британских игроков.
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Конюхов не смог добраться до мыса Горн на весельной лодке в срок
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При пожаре в жилом доме в Подмосковье погибли женщина и двое детей
Двое детей и женщина погибли при пожаре в двухэтажном жилом доме в городском округе Щелково Московской области, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.
Обновлено в 05:46
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ЦБ отозвал лицензию у банка «Иваново»
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В Ливии начался военный переворот
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Имеющаяся редакция газовой директивы ЕС позволяет реализовать строительство "Северного потока-2".
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Сотрудники следственных органов задержали экс-гендиректора компании «Региональные электрические сети» Сергея Ильичёва, единственного фигуранта дела бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова.
Обновлено в 07:51
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В Кремле ознакомились с разъяснениями Росстата по поводу исследования про обувь, сочли эти изыскания скорее академическими, а не прикладными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Новак рассказал о сокращении Россией добычи нефти
Меры по снижению нефтедобычи предпринимаются, чтобы добиться показателей соглашений организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК+), которые договорились о суммарном снижении на 1,2 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, 228 тыс. из них приходятся на Россию.
Обновлено в 08:39
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В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина
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Главный тренер московского хоккейного клуба "Динамо" Владимир Крикунов сообщил, что в следующем сезоне работу продолжит весь тренерский штаб команды.
Обновлено в 08:31
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Обновлено в 08:30
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Китайская марка GAC придет в Россию с двумя кроссоверами и минивэном
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Обновлено в 07:40
Футбол
Со стадиона в Грозном убрали флаг Косово после жалобы Сербии
Ранее на флаг Косово на стадионе пожаловался посол Сербии в России Славенко Терзич после матча «Ахмата» со «Спартаком» 30 марта.
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