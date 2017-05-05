Семаку нравится Джорджевич, но его возвращению может помешать лимитНева Спорт 04:43

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о перспективах черногорского нападающего Луки Джорджевича, который в этом сезоне успешно играет за тульский «Арсенал», находясь там на правах аренды. По словам Семака, его возвращению может помешать лимит на легионеров.

Семаку нравится Джорджевич, но его возвращению может помешать лимит

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