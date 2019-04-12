Футбол
Семак: Ракицкий и Ригони могут не выйти на матч против «Анжи»Мойка78 08:30
Наставник сине-бело-голубых Сергей Семак рассказал о том, какие потери несет «Зенит» перед 23-им туром Российской премьер-лиги. Он отметил, что Александр Ерохин пока продолжает лечение. Давлер Кузяев и Клаудио Маркизио также не участвуют в тренировках по состоянию здоровья.
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