Семак заявил, что участие Ракицкого в матче с «Анжи» под вопросомТелеканал Санкт-Петербург 05:41

Отвечая на вопросы журналистов о возможном стартовом составе, Семак сказал, что в матче точно не примут участие Ерохин, Кузяев и Маркизио, которые восстанавливаются после травм. Выход на поле Ракицкого и Ригони остается под вопросом.

Семак заявил, что участие Ракицкого в матче с «Анжи» под вопросом

Политика «Транснефть» рассказала о состоянии трубопровода «Дружба» в Белоруссии Состояние нефтепровода «Дружба» в Белоруссии является удовлетворительным и требует его остановки для ремонта, заявил RNS официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин.

Политика Армия Судана не выдаст Омара аль-Башира Международному уголовному суду Армия Судана не выдаст отстраненного от власти президента Омара аль-Башира Международному уголовному суду (МУС).

Политика Путин заявил об уходе призыва в армию в прошлое Профессиональная армия становится все более востребованной, заявил президент России Владимир Путин на встрече с сотрудниками «Энергомаша», передает корреспондент РБК.

Общество Facebook оштрафовали на три тысячи рублей Мировой суд в Москве оштрафовал Facebook на три тысячи рублей за непредоставление сведений о переносе в Россию серверов с персональными данными российских пользователей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Политика Матвиенко назвала условие возвращения РФ в ПАСЕ Пока в ПАСЕ сохраняется дискриминация национальных делегаций, Россия не готова вернуться в эту организацию, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Политика В МИД Литвы назвали причину отзыва посла из Москвы В Министерстве иностранных дел Литвы рассказали, почему посол страны в России Рямигиюс Мотузас был отозван из Москвы.

Политика Меркель подчеркнула важность политического урегулирования в Донбассе Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что урегулирования ситуации в Донбассе возможно достичь исключительно политическими методами при соблюдении Минских соглашений.

Политика В Ливии заявили о возможной приостановке добычи нефти В начале апреля Ливийская национальная армия начала наступление на Триполи Ливийская Национальная нефтяная корпорация (NOC) заявила об угрозе остановки добычи нефти и газа из-за обострения конфликта в стране, сообщает Financial Times.

Политика На Украине объявили в розыск капитана судна «Норд» В январе адвокат капитана сообщил, что его подзащитный несколько дней не выходил на связь, позднее полиция Украины объявила его в розыск.

Авто Раскрыты технические характеристики нового кроссовера Renault Arkana Не даром в ходе презентации нового французского купе-кроссовера представители компании постоянно сравнивали его характеристики с соответствующими параметрами Renault Kaptur.

Происшествия В Новосибирской области учительницу включили в список экстремистов У школы к учительнице претензий не было, рассказал директор Антон Димитрюк, который стал свидетелем по делу.

Шоу-бизнес В Сети появились новые фото Виктории Лопыревой и Игоря Булатова с пляжа Напомним, совсем недавно Виктория Лопырева поздравила возлюбленного с днем рождения и опубликовала фото с ним в Инстаграме.

Происшествия Власти Индонезии сняли предупреждение о цунами Власти Индонезии сняли предупреждение о цунами, выпущенное после землетрясения магнитудой 6,8 у берегов острова Сулавеси, передает агентство Рейтер со ссылкой на геофизическое агентство страны.

Происшествия В Бурятии возбуждено дело из-за смерти пациента в подсобке больницы По факту смерти пациента, запертого в подсобке Баргузинской центральной районной больницы Бурятии, возбуждено уголовное дело.

Армия и оружие Беспилотник США заметили у границ России У западных границ России выполнил разведку американский разведывательный беспилотник RQ-4B-40 Global Hawk, следует из данных мониторингового ресурса PlaneRadar.

Экономика Uber раскрыл убытки от слияния с «Яндексом» Американский сервис по вызову такси Uber раскрыл сумму убытка совместного предприятия с «Яндекс.Такси» за 2018 год.

Авто АвтоВАЗ прекратит поставки автомобилей в Евросоюз АвтоВАЗ с мая этого года прекратит поставки автомобилей Lada в Европу.

Авто Медведев утвердил правила автомобильного тюнинга Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил правила внесения изменений в конструкцию автомобилей.

Культура Худрук Александринки вышел из секретариата Союза театральных деятелей Художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин выходит из секретариата Союза театральных деятелей (СТД) по итогам заседания в Союзе по вопросу объединения Александринки и театра имени Волкова.

Шоу-бизнес 42-летняя Дана Борисова увеличила себе губы 42-летняя Дана Борисова увеличила себе губы Напомним, что решение сделать пластическую операцию Борисова объясняла тем, что за время ее лечения от наркомании и алкоголизма в реабилитационном центре в Таиланде состояние ее кожи ухудшилось из-за постоянного пребывания на солнце.