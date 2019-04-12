Футбол
Семак заявил, что участие Ракицкого в матче с «Анжи» под вопросомТелеканал Санкт-Петербург 05:41
Отвечая на вопросы журналистов о возможном стартовом составе, Семак сказал, что в матче точно не примут участие Ерохин, Кузяев и Маркизио, которые восстанавливаются после травм. Выход на поле Ракицкого и Ригони остается под вопросом.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 08:20, Ашберн
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На Кубани упал легкомоторный самолет
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«Спартак» пообещал наказать Гулиева за драку с пешеходом
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Общество
Первые публичные слушания по реновации прошли в шести районах Москвы
В Москве сразу в шести районах вечером 11 апреля прошли первые публичные слушания по программе реновации - на них обсуждались проекты планировки новых кварталов, которые вырастут на месте пятиэтажек.
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Происшествия
Дело о пожаре в «Зимней вишне» направили в суд
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Футбол
Фанатам Кокорина и Мамаева отказали в проведении митинга
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Политика
Путин поздравил Ким Чен Ына с переизбранием
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Авто
Медведев утвердил правила автотюнинга
Документ, опубликованный на сайте правительства, объясняет правила внесения изменений в конструкцию автомобилей.
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Политика
Путин заявил, что призыв в армию постепенно уходит в прошлое
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Политика
Матвиенко назвала условия возвращения делегации России в ПАСЕ
Делегация России не готова вернуться к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), пока у организации остается возможность дискриминации национальных делегаций.
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В Бурятии возбуждено дело из-за смерти пациента в подсобке больницы
По факту смерти пациента, запертого в подсобке Баргузинской центральной районной больницы Бурятии, возбуждено уголовное дело.
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Автоспорт
Валттери Боттас: В поворотах Шанхая Mercedes выглядит лучше Ferrari
Лидер пятничных свободных заездов Гран При Китая Валттери Боттас поделился впечатлениями от начала гоночного уик-энда.
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Мыши на МКС начали бегать кругами
Некоторые особи через неделю жизни в невесомости начали бегать кругами по клеткам.
Обновлено в 00:55
Космос
Роскосмос согласовал с NASA перенос запуска «Союза МС-13» к МКС
Корабль запустят 20 июля Госкорпорация "Роскосмос" и NASA согласовали перенос запуска пилотируемого корабля "Союз МС-13" к МКС на 20 июля, сообщает ТАСС, ссылаясь на начальника Центра подготовки космонавтов Павла Власова.
Обновлено вчера в 17:30
Общество
Россияне назвали самые раздражающие факторы на работе
Чаще всего россиян на работе раздражает необоснованная критика — об этом высказалась почти половина участников опроса (44 процента), проведенного сервисом Rabota.ru.
Обновлено вчера в 23:49
Армия и оружие
Американский беспилотник провел разведку у российских границ
Американский стратегический беспилотный летательный аппарат RQ-4B-40 Global Hawk провел разведку около западных границ России.
Обновлено в 07:56
Шоу-бизнес
Любовь Успенская показала фото дочери во время реабилитации
Успенская старается как можно чаще навещать Татьяну. Прошлой осенью дочь Любови Успенской упала с велосипеда.
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Первый муж Аллы Пугачевой вспомнил про их свадьбу в пельменной
Мужчина вспомнил, что свадьба с Примадонной у них проходила в пельменной.
Обновлено в 08:02
Экономика
В Британии арестовали активы бывшего совладельца Внешпромбанка
Высокий суд Лондона арестовал активы бывшего совладельца российского Внешпромбанка Георгия Беджамова на сумму $1,75 млрд, сообщает 12 апреля «Ведомости» со ссылкой на представителя финансовой организации.
Обновлено в 04:01
Общество
Голикова назвала регионы с самым высоким уровнем смертности
В прошлом году самый высокий уровень смертности зарегистрирован в Орловской, Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской и Тверской областях, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на расширенном заседании коллегии Министерства труда и социальной защиты.
Обновлено в 04:33
Спорт
Синицина и Кацалапов стали вторыми в произвольном танце на ЧМ
После выступления Синициной и Кацалапова на счету сборной России 61 балл, наша команда идет на третьем месте в общем зачете.
Обновлено в 06:00
Экономика
Топилин заявил о рекордном с 2012 года росте зарплат россиян
Реальная заработная плата россиян выросла в 2018 году на 6,8%. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин на расширенном заседании коллегии.
Обновлено в 03:53
Армия и оружие
В Турции заявили, что российский Су-57 превосходит F-35 во всём
Специалисты полагают, что подобной публикацией Турция подводит к тому, что покупка российских боевых истребителей Су-57 является более значимой, чем покупка американских F-35 на условиях, которые для Турции являются неприемлемыми.
Обновлено в 04:28
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Медведев поручил правительству вести мониторинг цен на стройматериалы
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил правительству осуществлять мониторинг цен на стройматериалы, используя при этом возможности ФАС и других контрольных органов.
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Фирмино признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
Победу одержал нападающий "Ливерпуля" Роберто Фирмино, забивший гол "Порту" и отдавший результативную передачу.
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Политика
Порошенко отправил в отставку губернатора Херсонской области
Как следует из указа Порошенко, временно исполняющим обязанности губернатора области назначен Дмитрий Бутрий.
Обновлено в 07:18
Космос
День космонавтики 2019 - удачный год для пилотируемой космонавтики
2019 г. станет «удачным годом» для пилотируемой космонавтики, сообщили организаторы мероприятий «Юрьевой ночи» в официальном пресс-релизе.
Обновлено в 01:05
Здоровье
Бумажный документооборот может исчезнуть из медучреждений через пять-семь лет
При грамотно проведенной информатизации через пять-семь лет бумажный документооборот может исчезнуть из медучреждений.
Обновлено в 03:19