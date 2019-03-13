Футбол

Семак заявил, что «Зениту» нужен быстрый гол в матче с «Вильярреалом»Нева Спорт вчера в 14:14

Спартак-2 — Зенит-2
1 – 1
Матч завершён
ФНЛ, 11 марта
Стадион «Академия Спартак»
Александр Руденко
22′
26′
Томас Рукас
31′
Андрей Мостовой
Павел Маслов
37′
Николай Тюнин
Данил Полубояринов
46′
Сильванус Нимели
50′
Максим Глушенков
51′
Александр Руденко
Данила Прошляков
54′
60′
Данила Буранов
Сергей Иванов
62′
Илья Камышев
Maxim Levin
Сильванус Нимели
67′
68′
Илья Воробьев
Александр Еловских
Максим Глушенков
Dmitry Markitesov
78′
85′
Андрей Мостовой
Daniil Makeev
Солтмурад Бакаев
Kirill Folmer
88′
89′
Леон Мусаев
Данил Полубояринов
90′
Семак заявил, что шансы на проход дальше у «Зенита» все равно есть, несмотря на результат первого матча. «Постараемся играть активно и забить как можно раньше», — заявил рулевой «сине-бело-голубых», добавив, что быстрый гол всегда придает уверенности и настроя команде.
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