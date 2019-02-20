Футбол

Семак заявил, что 20-летний Мусаев может сыграть с «Фенербахче»Gazeta.SPb вчера в 15:25

Зенит — Фенербахче
сегодня
в 12:55
Лига Европы, 1/16 Финала
Санкт-Петербург, Стадион Санкт-Петербург
По словам Семака, шанс выйти завтра на поле может получить Леон Мусаев 20-летний игрок Зенита. Главный тренер рассказал, что Мусаева и сейчас выпускают на поле и пробуют на разных позициях. Он, как и остальные футболисты, готовится к игре, поэтому возможность выйти на поле существует.
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