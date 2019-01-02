Футбол

Семак завел страницу в Инстаграме
Soccer.ru
03:48

Пресс-служба "Зенита" сообщает, что главный тренер команды Сергей Семак завел личную страницу в Инстаграме.
Soccer.ru03:48

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Сергей Семак завел личную страницу в Instagram

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Сергей Семак
Российский футболист
Российский футболист и футбольный тренер. Главный тренер клуба «Зенит» Санкт-Петербург с 29 мая 2018 года. Пятикратный чемпион России в составе трёх клубов.
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