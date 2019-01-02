Футбол
Семак завел страницу в Инстаграме
Семак завел страницу в ИнстаграмеSoccer.ru03:48
Пресс-служба "Зенита" сообщает, что главный тренер команды Сергей Семак завел личную страницу в Инстаграме.
Soccer.ru03:48
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Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 11:26, Ашберн
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