Семак не смог назвать срок восстановления КузяеваМойка78 вчера в 17:28

Полузащитник петербургского «Зенита» Далер Кузяев, вероятно, пропустит предсезонный сбор команды. Сроки его реабилитации пока остаются неизвестными. Об этом заявил главный тренер футбольного клуба Сергей Семак, который сообщил о проблемах со здоровьем у полузащитника.

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