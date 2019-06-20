Футбол
Семак затруднился назвать сроки восстановления КузяеваRT на русском 16:57
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что полузащитник Далер Кузяев, скорее всего, пропустит первый предсезонный сбор команды.
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Наука
Употребление йогурта снижает риск развития рака кишечника у мужчин
Группа американских исследователей пришла к выводу, что включение в ежедневный рацион значительного количества йогурта самым благоприятным способом сказывается на снижении риска развития рака кишечника.
Обновлено в 13:34
Политика
В Киеве приняли к рассмотрению иск о регистрации «новой церкви»
Окружной административный суд Киева принял к рассмотрению иск о незаконности регистрации "новой церкви" Украины, сообщил в среду юридический отдел канонической Украинской православной церкви.
Обновлено в 13:17
Экономика
ЛУКОЙЛ впервые вышел в мировые лидеры по доходности для акционеров
ЛУКОЙЛ впервые вошел в десятку крупнейших мировых компаний по совокупной акционерной доходности (TSR), в рейтинге, ежегодно составляемом консалтинговой компанией Boston Consulting Group (BCG).
Обновлено в 17:01
Авто
В России выпуск легковых автомобилей в мае снизился на 6%
С начала года наблюдается положительная динамика объёмов производства.
Обновлено в 09:02
Политика
ООН обвинила Саудовскую Аравию в убийстве журналиста Хашогги
ООН заявила о наличии доказательств того, что к убийству журналиста The Washington Post Джамаля Хашогги причастен наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман и несколько официальных лиц страны.
Обновлено в 08:42
Экономика
Состояние Бернара Арно превысило $100 млрд
Богатейший европеец, владелец группы люксовых брендов Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно, по оценкам Bloomberg, пополнил список «стомиллиардеров», то есть людей, чье состояние превышает $100 млрд.
Обновлено в 15:11
Политика
Жириновский ушел с заседания Госдумы в знак протеста
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский ушел из зала заседаний в Госдуме после того, как депутаты отказались принимать законопроект об упрощении получения российского гражданства для иностранцев с русскими корнями.
Обновлено в 16:38
Общество
Температура в Москве в выходные дни может побить рекорд 1917 года
В Москве температура воздуха в субботу, 22 июня, может побить рекорд 1917 года. Об этом 19 июня сообщили в Гидрометцентре России.
Обновлено в 10:32
Происшествия
Предприниматель Василий Бойко-Великий задержан по обвинению в хищении
Одиозный российский предприниматель Василий Бойко-Великий был задержан правоохранительными органами по обвинению в хищении $500 тыс. Об этом сегодня, 19 июня, сообщил журналистам адвокат предпринимателя Алексей Аверьянов.
Обновлено в 17:00
Экономика
Дмитрий Ананьев нашел арендатора для своего бизнес-центра на Арбате
Бизнес-центр «Арбат, 1» принадлежит группе ПСН Дмитрия Ананьева. В «Дом.РФ» и ПСН отказались от комментариев.
Обновлено в 14:16
Общество
В музее Ананьева заявили, что арестованные картины ему не принадлежат
19 июня в Промсвязьбанке заявили, что при работе судебных приставов выяснилась пропажа коллекции арестованных картин из музея.
Обновлено в 12:07
Политика
В Госдуме проверят правоприменение статей 228 и 303 УК
Госдума проанализирует практику применения статей 228 (незаконное хранение и перевозка наркотиков) и 303 (фальсификация доказательств) Уголовного кодекса.
Обновлено в 11:22
Теннис
Хуан-Мартин Дель Потро снялся с турнира в Лондоне
Обновлено в 17:03
Энергетика
Дания высказалась по поводу маршрута «Северного потока — 2»
Глава пресс-службы Энергетического агентства Дании (DEA) Туре Фальбе-Хансен высказался по поводу маршрута газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено в 08:35
Кино
В Северной Ирландии стартовали съемки приквела «Игры престолов»
Съемки приквела сериала HBO «Игра престолов» начались в Северной Ирландии.
Обновлено в 07:08
Политика
Суд в США приговорил гражданина РФ Олега Тищенко к году тюрьмы
В США суд приговорил российского гражданина Олега Тищенко, который является разработчиком компьютерных игр, к одному году тюрьмы.
Обновлено в 13:10
Происшествия
В Молдавии обрушилась часть многоэтажного дома
В молдавском городе Атаки обрушилась часть девятиэтажного дома. Об этом на своей странице в Facebook написал президент страны Игорь Додон.
Обновлено в 16:21
Футбол
Почему Сёмин не взял на первый сбор новичка «Локомотива» Мурило
Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин ничего не знает о новичке команды Мурило Серкейре и пока не познакомился с ним.
Обновлено в 17:39
Происшествия
Британца сняли с самолета из-за аллергии на орехи
25-летний Джош Сильвер предупредил бортпроводника об аллергии на орехи перед вылетом.
Обновлено в 10:18
Общество
«Новая газета» узнала о недвижимости сотрудников ФСБ из дела Голунова
«Новая газета» совместно с «Трансперенси интернешнл – Россия» и изданием Baza нашла элитную подмосковную недвижимость у двух высокопоставленных сотрудников ФСБ, чьи имена фигурировали в деле журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 04:28
Армия и оружие
Шойгу назвал год завершения модернизации ПРО Москвы
В 2022 году [планируется завершить] модернизацию системы противоракетной обороны Москвы, — цитирует Шойгу «Интерфакс».
Обновлено в 11:59
Космос
У звезды Тигардена обнаружено два аналога Земли
В рамках проекта CARMENES по поиску потенциально обитаемых миров у близлежащих красных карликов астрономы обнаружили две экзопланеты, вращающиеся вокруг звезды Тигардена, каждая из которых немногим превосходит по размеру Землю и может содержать на поверхности жидкую воду.
Обновлено вчера в 15:20
Наука
Как мозг фильтрует сенсорный шум
Каким-то образом мозг отфильтровывает ненужный шум, идущий от органов чувств, помогая удерживать внимание на чём-то одном.
Обновлено 17 июня в 08:43
Гаджеты
Apple может вывести часть своего производства из Китая
Американская компания Apple может вывезти из территории КНР часть своего производства. Об этом сообщило в среду издание Nikkei, пишет ТАСС.
Обновлено в 17:28
Происшествия
Появились данные о пропаже у Тымчука ювелирных изделий
У погибшего в среду депутата Верховной рады Дмитрия Тымчука могли пропасть ювелирные изделия, сообщила нацполиция Киева.
Обновлено в 16:13
Гаджеты
Новейший LED-экран Samsung появился в центре Нью-Йорка
Обновлено в 16:14
Космос
«Человечество не видело такого прежде»: на Церере нашли уникальный ледяной вулкан
На поверхности астероида Церера удалось обнаружить огромный криовулкан, который превосходит по своим размерам все, что человечество могло видеть в космосе до сих пор.
Обновлено в 15:13
Происшествия
Губернатор Пензенской области рассказал о ситуации в Чемодановке
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев сообщил, что ситуация в Чемодановке после массовой драки, в результате которой погиб человек, нормализована, в селе дежурит патруль сотрудников Росгвардии.
Обновлено в 17:33