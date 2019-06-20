Футбол

Семак затруднился назвать сроки восстановления КузяеваRT на русском 16:57

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что полузащитник Далер Кузяев, скорее всего, пропустит первый предсезонный сбор команды.
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Семак не смог назвать срок восстановления Кузяева

Мойка7817:28

Семак затруднился назвать сроки восстановления Далера Кузяева

Невские Новости17:32

Семак: травмированный футболист Кузяев пройдет обследование в Барселоне

РИА Новости17:08

Семак не смог назвать сроки возвращения Кузяева в «Зенит»

Спорт день за днем16:59

Семак затруднился назвать сроки восстановления Кузяева

RT на русском16:57

Семак рассказал о проблемах Кузяева и перспективах в «Зените» Джорджевича

Матч ТВ16:53
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Наука

Употребление йогурта снижает риск развития рака кишечника у мужчин

Группа американских исследователей пришла к выводу, что включение в ежедневный рацион значительного количества йогурта самым благоприятным способом сказывается на снижении риска развития рака кишечника.
Обновлено в 13:34
Политика

В Киеве приняли к рассмотрению иск о регистрации «новой церкви»

Окружной административный суд Киева принял к рассмотрению иск о незаконности регистрации "новой церкви" Украины, сообщил в среду юридический отдел канонической Украинской православной церкви.
Обновлено в 13:17
Экономика

ЛУКОЙЛ впервые вышел в мировые лидеры по доходности для акционеров

ЛУКОЙЛ впервые вошел в десятку крупнейших мировых компаний по совокупной акционерной доходности (TSR), в рейтинге, ежегодно составляемом консалтинговой компанией Boston Consulting Group (BCG).
Обновлено в 17:01
Авто

В России выпуск легковых автомобилей в мае снизился на 6%

С начала года наблюдается положительная динамика объёмов производства.
Обновлено в 09:02
Политика

ООН обвинила Саудовскую Аравию в убийстве журналиста Хашогги

ООН заявила о наличии доказательств того, что к убийству журналиста The Washington Post Джамаля Хашогги причастен наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман и несколько официальных лиц страны.
Обновлено в 08:42
Экономика

Состояние Бернара Арно превысило $100 млрд

Богатейший европеец, владелец группы люксовых брендов Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно, по оценкам Bloomberg, пополнил список «стомиллиардеров», то есть людей, чье состояние превышает $100 млрд.
Обновлено в 15:11
Политика

Жириновский ушел с заседания Госдумы в знак протеста

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский ушел из зала заседаний в Госдуме после того, как депутаты отказались принимать законопроект об упрощении получения российского гражданства для иностранцев с русскими корнями.
Обновлено в 16:38
Общество

Температура в Москве в выходные дни может побить рекорд 1917 года

В Москве температура воздуха в субботу, 22 июня, может побить рекорд 1917 года. Об этом 19 июня сообщили в Гидрометцентре России.
Обновлено в 10:32
Происшествия

Предприниматель Василий Бойко-Великий задержан по обвинению в хищении

Одиозный российский предприниматель Василий Бойко-Великий был задержан правоохранительными органами по обвинению в хищении $500 тыс. Об этом сегодня, 19 июня, сообщил журналистам адвокат предпринимателя Алексей Аверьянов.
Обновлено в 17:00
Экономика

Дмитрий Ананьев нашел арендатора для своего бизнес-центра на Арбате

Бизнес-центр «Арбат, 1» принадлежит группе ПСН Дмитрия Ананьева. В «Дом.РФ» и ПСН отказались от комментариев.
Обновлено в 14:16
Общество

В музее Ананьева заявили, что арестованные картины ему не принадлежат

19 июня в Промсвязьбанке заявили, что при работе судебных приставов выяснилась пропажа коллекции арестованных картин из музея.
Обновлено в 12:07
Политика

В Госдуме проверят правоприменение статей 228 и 303 УК

Госдума проанализирует практику применения статей 228 (незаконное хранение и перевозка наркотиков) и 303 (фальсификация доказательств) Уголовного кодекса.
Обновлено в 11:22
Армия и оружие

США отправят ЗРК Patriot и беспилотники на Ближний Восток

Обновлено в 17:06
Теннис

Хуан-Мартин Дель Потро снялся с турнира в Лондоне

Обновлено в 17:03
Энергетика

Дания высказалась по поводу маршрута «Северного потока — 2»

Глава пресс-службы Энергетического агентства Дании (DEA) Туре Фальбе-Хансен высказался по поводу маршрута газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено в 08:35
Кино

В Северной Ирландии стартовали съемки приквела «Игры престолов»

Съемки приквела сериала HBO «Игра престолов» начались в Северной Ирландии.
Обновлено в 07:08
Политика

Аксенов ответил на доклад о крушении MH-17 фразой «ракеты не чистим»

Обновлено в 16:36
Политика

Суд в США приговорил гражданина РФ Олега Тищенко к году тюрьмы

В США суд приговорил российского гражданина Олега Тищенко, который является разработчиком компьютерных игр, к одному году тюрьмы.
Обновлено в 13:10
Происшествия

В Молдавии обрушилась часть многоэтажного дома

В молдавском городе Атаки обрушилась часть девятиэтажного дома. Об этом на своей странице в Facebook написал президент страны Игорь Додон.
Обновлено в 16:21
Футбол

Почему Сёмин не взял на первый сбор новичка «Локомотива» Мурило

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин ничего не знает о новичке команды Мурило Серкейре и пока не познакомился с ним.
Обновлено в 17:39
Происшествия

Британца сняли с самолета из-за аллергии на орехи

25-летний Джош Сильвер предупредил бортпроводника об аллергии на орехи перед вылетом.
Обновлено в 10:18
Общество

«Новая газета» узнала о недвижимости сотрудников ФСБ из дела Голунова

«Новая газета» совместно с «Трансперенси интернешнл – Россия» и изданием Baza нашла элитную подмосковную недвижимость у двух высокопоставленных сотрудников ФСБ, чьи имена фигурировали в деле журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 04:28
Армия и оружие

Шойгу назвал год завершения модернизации ПРО Москвы

В 2022 году [планируется завершить] модернизацию системы противоракетной обороны Москвы, — цитирует Шойгу «Интерфакс».
Обновлено в 11:59
Космос

У звезды Тигардена обнаружено два аналога Земли

В рамках проекта CARMENES по поиску потенциально обитаемых миров у близлежащих красных карликов астрономы обнаружили две экзопланеты, вращающиеся вокруг звезды Тигардена, каждая из которых немногим превосходит по размеру Землю и может содержать на поверхности жидкую воду.
Обновлено вчера в 15:20
Наука

Как мозг фильтрует сенсорный шум

Каким-то образом мозг отфильтровывает ненужный шум, идущий от органов чувств, помогая удерживать внимание на чём-то одном.
Обновлено 17 июня в 08:43
Гаджеты

Apple может вывести часть своего производства из Китая

Американская компания Apple может вывезти из территории КНР часть своего производства. Об этом сообщило в среду издание Nikkei, пишет ТАСС.
Обновлено в 17:28
Происшествия

Появились данные о пропаже у Тымчука ювелирных изделий

У погибшего в среду депутата Верховной рады Дмитрия Тымчука могли пропасть ювелирные изделия, сообщила нацполиция Киева.
Обновлено в 16:13
Гаджеты

Новейший LED-экран Samsung появился в центре Нью-Йорка

Обновлено в 16:14
Космос

«Человечество не видело такого прежде»: на Церере нашли уникальный ледяной вулкан

На поверхности астероида Церера удалось обнаружить огромный криовулкан, который превосходит по своим размерам все, что человечество могло видеть в космосе до сих пор.
Обновлено в 15:13
Происшествия

Губернатор Пензенской области рассказал о ситуации в Чемодановке

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев сообщил, что ситуация в Чемодановке после массовой драки, в результате которой погиб человек, нормализована, в селе дежурит патруль сотрудников Росгвардии.
Обновлено в 17:33
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Далер Адьямович Кузяев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник петербургского «Зенита» и национальной сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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Сергей Семак
Российский футболист
Российский футболист и футбольный тренер. Главный тренер клуба «Зенит» Санкт-Петербург с 29 мая 2018 года. Пятикратный чемпион России в составе трёх клубов. Первый в истории человек, ставший чемпионом России в статусе игрока и тренера. Бронзовый призёр чемпионата Европы 2008. Заслуженный мастер спорта
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