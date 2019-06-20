Семак затруднился назвать сроки восстановления КузяеваRT на русском 16:57

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что полузащитник Далер Кузяев, скорее всего, пропустит первый предсезонный сбор команды.

Спорт день за днем

Политика Медведев посоветовал Кудрину работать, а не рассуждать о бедности Председатель правительства Дмитрий Медведев заявил, что главе Счетной палаты Алексею Кудрину следовало бы не рассуждать о бедности, а работать.

Происшествия Предприниматель Василий Бойко-Великий задержан по обвинению в хищении Одиозный российский предприниматель Василий Бойко-Великий был задержан правоохранительными органами по обвинению в хищении $500 тыс. Об этом сегодня, 19 июня, сообщил журналистам адвокат предпринимателя Алексей Аверьянов.

Происшествия Киркоров прокомментировал ЧП с самолетом при посадке По данным сайта Flightradar24, пассажирский лайнер компании S7 совершил жесткую посадку в аэропорту Домодедово, ударившись шасси о взлетно-посадочную полосу.

Общество Полсотни огней на взлетной полосе аэропорта Южно-Сахалинска прошли тест Система огней высокой интенсивности (ОВИ-I), которой оснащена взлетно-посадочная полоса аэропорта, введена в эксплуатацию два года назад.

Происшествия В США сошел с рельсов поезд с оружием Железнодорожный состав с опасными материалами и оружием сошел с рельсов в американском штате Невада, сообщил в среду офис шерифа округа Элко в своем Facebook.

Политика Порошенко допустил отказ Украины от претензий на Крым Экс-президент Украины Петр Порошенко предположил, что новый глава государства Владимир Зеленский может отказаться от претензий на Крым.

Футбол Слуцкий: на сегодня не готов рассматривать ни один вариант в России Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий сообщил, что на данный момент он не планирует возвращаться в чемпионат России.

Происшествия По факту смерти депутата Рады Тымчука возбуждено дело об убийстве По факту смерти депутата Верховной рады Дмитрия Тымчука возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство», сообщил глава национальной полиции Украины Сергей Князев.

Общество Работы получивших 0 баллов на ЕГЭ астраханских учеников проверили «Работы одиннадцатиклассников, которые на ЕГЭ по профильной математике в Астраханской области получили нулевые баллы из-за неправильного оформления, проверены», — цитирует РИА Новости ведомство.

Политика Чубайс ответил анекдотом на критику со стороны Лисина Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс назвал анекдотичными претензии главного акционера Новолипецкого металлургического комбината Владимира Лисина в свой адрес.

Политика Порошенко создал новый «спецназ» против РФ Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что его партия "Европейская солидарность" является политическим спецназом.

Авто АвтоВАЗ выпустил Lada Xray Cross с вариатором Первой «вазовский» моделью с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией Jatco стала LADA XRay Cross.

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Экономика Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений в РФ Наиболее дорогая сельскохозяйственная земля находится на юге России. В Краснодарском крае стоимость гектара составляет 130 тысяч рублей.

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Происшествия Британца сняли с самолета из-за аллергии на орехи 25-летний Джош Сильвер предупредил бортпроводника об аллергии на орехи перед вылетом.

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Гаджеты Nikkei: Apple хочет перенести часть производств из Китая Американская компания Apple обратилась к своим крупнейшим поставщикам — Foxconn, Pegatron, Wistron и т. д. — с просьбой оценить возможные последствия вывода 15—30% производства из Китая в Индию, Вьетнам, Индонезию и Малайзию.

Политика Жириновский в знак протеста покинул зал Госдумы В знак протеста лидер либерал-демократов Владимир Жириновский демонстративно вышел из зала пленарных заседаний.

Армия и оружие В США испытают гиперзвуковую ракету «Новейшая гиперзвуковая ракета, что разрабатывается на наших заводских мощностях, будет испытана специалистами в ближайшем будущем», - сказал вице-президент оборонного предприятия.

Футбол ЦСКА выкупил Влашича и заключил контракт на пять лет 19 июня московский ЦСКА объявил на своем официальном сайте о том, что заключил пятилетний контракт с молодым хорватским полузащитником Николой Влашичем, который последний год провел в красно-синей футболке на правах аренды.