Футбол

Семак затруднился назвать сроки восстановления КузяеваRT на русском 16:57

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что полузащитник Далер Кузяев, скорее всего, пропустит первый предсезонный сбор команды.
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Семак рассказал, что Кузяева осмотрят в Барселоне

Gazeta.SPb18:05

Семак не смог назвать срок восстановления Кузяева

Мойка7817:28

Семак: травмированный футболист Кузяев пройдет обследование в Барселоне

РИА Новости17:08

Сергей Семак рассказал о состоянии Кузяева после травмы

АБН19:49

Семак не смог назвать сроки возвращения Кузяева в «Зенит»

Спорт день за днем16:59

Семак затруднился назвать сроки восстановления Кузяева

RT на русском16:57

Семак рассказал о проблемах Кузяева и перспективах в «Зените» Джорджевича

Матч ТВ16:53
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 20:26, Вашингтон
Армия и оружие

Пьяный украинский командир расстрелял своих подчиненных в Донбассе

Обновлено в 20:16
Происшествия

Поезд с оружием сошел с рельсов в США

В США поезд с опасными материалами и оружием сошел с рельсов. Об этом сообщил шериф округа Элко в штате Невада в своем фейсбуке.
Обновлено в 16:06
Происшествия

Житель Колпино нашел в кустах новорожденную девочку

Обновлено в 12:03
Политика

Подозреваемый в причастности к крушению MH17 в Донбассе отрицает вину

Сергей Дубинский, которого Совместная следственная группа (JIT) назвала одним из четырех подозреваемых по делу о крушении малайзийского Boeing в Донецкой области в 2014 году, заявил Русской службе Би-би-си, что не видит смысла сотрудничать со следствием.
Обновлено в 18:39
Происшествия

Обнародована видеозапись жесткой посадки самолета с Киркоровым

Российский исполнитель Филипп Киркоров на своей странице в Instagram обнародовал видеозапись жесткой посадки самолета, в котором он летел с детьми.
Обновлено в 19:33
Общество

Присяжные признали лидера секс-культа Nxium Кита Раньера виновным в торговле людьми

Присяжные признали, что Раньер виновен по всем пунктам обвинений. Суд вынесет приговор 25 сентября.
Обновлено в 18:49
Футбол

Тульский «Арсенал» узнал возможных соперников в Лиге Европы

Первую игру туляки проведут дома, вторую – на выезде. Напомним, тульский «Арсенал» впервые в своей истории сыграет в еврокубках.
Обновлено в 09:37
Политика

Путин проведет прямую линию с россиянами

Классический формат Песков обещал, что программа "Прямая линия с Владимиром Путиным" на этот раз пройдет в классическом формате, когда глава государства максимальное внимание уделяет вопросам россиян.
Обновлено в 17:06
Кино

«Загадочное убийство» установило рекорд на Netflix

Обновлено в 19:41
Футбол

Влашич заявил, что счастлив подписать контракт с ЦСКА

Контракт Влашича с клубом рассчитан на пять лет. Ранее гендиректор ЦСКА рассказал, что Влашичем интересовались в Серии А.
Обновлено в 13:08
Политика

В Думе не исключили ужесточения санкций за фальсификацию доказательств

Консультации с представителями силовых ведомств по вопросам применения статей 228 (оборот наркотиков) и 303 (фальсификация доказательств) УК РФ пройдут в Госдуме в ближайшее время, по их итогам может начаться проработка вопроса об ужесточении ответственности за фальсификацию доказательств.
Обновлено в 12:18
Шоу-бизнес

Бари Алибасов дал первое интервью после отравления «Кротом»

Обновлено вчера в 21:09
Экономика

Доходность для акционеров вывела ЛУКОЙЛ в мировые лидеры

Средний показатель доходности ЛУКОЙЛа за пять лет (2014–2018) составил 27,1%. Составители рейтинга отметили, что российская компания щедра к своим акционерам, а кроме того, показывает хороший рост выручки, сообщает РБК.
Обновлено в 18:37
Политика

Аксенов ответил на доклад о крушении MH-17

Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал доклад о крушении малазийского Boeing, в котором упоминалось его имя.
Обновлено в 18:41
Армия и оружие

В США представили гиперзвуковую ракету нового типа

Крупная американская военно-промышленная компания Raytheon представила концепт гиперзвуковой ракеты нового типа - на прямоточном воздушно-реактивном двигателе.
Обновлено в 18:16
Спорт

Решетников выиграл первую золотую медаль России на ЧЕ по фехтованию

Обновлено в 14:26
Гаджеты

Новейший LED-экран Samsung появился в центре Нью-Йорка

Обновлено в 16:14
Кино

Финал «Мстителей» вернется в кинотеатры

Супергеройский фильм "Мстители: Финал" вернется в кинотеатры, передает Comicbook. Об этом заявил глава студии Marvel Кевин Файги.
Обновлено в 17:41
Происшествия

Посольство России предупредило о всплеске уличного насилия в Лондоне

Посольство России в Лондоне предупредило находящихся в Великобритании россиян об очередном всплеске уличного насилия на улицах британской столицы.
Обновлено в 11:35
ЖКХ

Жильцы нижних этажей станут платить больше за отопление

Как рассказал член комитета Госдумы по энергетике Борис Гладких, слова которого приводит «Парламентская газета», основная нагрузка ляжет на собственников квартир с первого по четвертый этаж.
Обновлено в 19:45
Авто

В России упали продажи автомобилей

По данным о регистрациях машин, авторынок России в мае просел сразу на 18%, — до 124,5 тыс. машин.
Обновлено в 03:40
Авто

Новый Infiniti Q50 предложат с единственным V6

По данным Cars Direct, отсутствие 2,0-литрового двигателя с турбонаддувом в базовой версии Q50 означает, что японский люксовый бренд предложит только два варианта двигателя к 2020 году.
Обновлено в 00:35
Происшествия

Власти Канады эвакуировали более 9 тысяч человек из-за лесных пожаров

Более девяти тысяч человек на западе Канады покинули свои дома из-за лесных пожаров.
Обновлено в 17:23
Политика

Порошенко создал новый «спецназ» против РФ

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что его партия "Европейская солидарность" является политическим спецназом.
Обновлено в 18:06
Транспорт

Новые вагоны получит метро Петербурга

Санкт-Петербург / AbsolutTV.ru / Новости / Метро в Санкт-Петербурге активно развивается в последние годы, появились новые станции и новые линии, начинают появляться и современные составы с максимальным комфортом для пассажиров.
Обновлено в 05:36
Общество

Работы получивших 0 баллов на ЕГЭ астраханских учеников проверили

«Работы одиннадцатиклассников, которые на ЕГЭ по профильной математике в Астраханской области получили нулевые баллы из-за неправильного оформления, проверены», — цитирует РИА Новости ведомство.
Обновлено вчера в 14:57
Политика

В посольстве России в США оценили приговор россиянину Олегу Тищенко

Приговор разработчику компьютерных игр россиянину Олегу Тищенко вынесен судом США по надуманному обвинению, заявили в посольстве России в Вашингтоне.
Обновлено в 18:45
Кино

В Северной Ирландии стартовали съемки приквела «Игры престолов»

Съемки приквела сериала HBO «Игра престолов» начались в Северной Ирландии.
Обновлено в 07:08
Армия и оружие

СМИ Китая рассказали о проблемах США из-за отказа от российских двигателей

Китайское издание Sohu рассказало о проблемах, с которыми столкнулись США из-за санкций, введенных против России.
Обновлено в 20:11
Армия и оружие

Сирия попросила помощь у Китая в борьбе с террористами

По словам главы МИД Сирии, Китай не намерен непосредственно вмешиваться в ход борьбы с боевиками, но согласен оказывать помощь в восстановлении разрушенных объектов.
Обновлено в 16:08
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Далер Адьямович Кузяев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник петербургского «Зенита» и национальной сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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Сергей Семак
Российский футболист
Российский футболист и футбольный тренер. Главный тренер клуба «Зенит» Санкт-Петербург с 29 мая 2018 года. Пятикратный чемпион России в составе трёх клубов. Первый в истории человек, ставший чемпионом России в статусе игрока и тренера. Бронзовый призёр чемпионата Европы 2008. Заслуженный мастер спорта
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