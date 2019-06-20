Футбол
Семак затруднился назвать сроки восстановления КузяеваRT на русском 16:57
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что полузащитник Далер Кузяев, скорее всего, пропустит первый предсезонный сбор команды.
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 20:26, Вашингтон
Происшествия
Поезд с оружием сошел с рельсов в США
В США поезд с опасными материалами и оружием сошел с рельсов. Об этом сообщил шериф округа Элко в штате Невада в своем фейсбуке.
Обновлено в 16:06
Происшествия
Житель Колпино нашел в кустах новорожденную девочку
Обновлено в 12:03
Политика
Подозреваемый в причастности к крушению MH17 в Донбассе отрицает вину
Сергей Дубинский, которого Совместная следственная группа (JIT) назвала одним из четырех подозреваемых по делу о крушении малайзийского Boeing в Донецкой области в 2014 году, заявил Русской службе Би-би-си, что не видит смысла сотрудничать со следствием.
Обновлено в 18:39
Происшествия
Обнародована видеозапись жесткой посадки самолета с Киркоровым
Российский исполнитель Филипп Киркоров на своей странице в Instagram обнародовал видеозапись жесткой посадки самолета, в котором он летел с детьми.
Обновлено в 19:33
Общество
Присяжные признали лидера секс-культа Nxium Кита Раньера виновным в торговле людьми
Присяжные признали, что Раньер виновен по всем пунктам обвинений. Суд вынесет приговор 25 сентября.
Обновлено в 18:49
Футбол
Тульский «Арсенал» узнал возможных соперников в Лиге Европы
Первую игру туляки проведут дома, вторую – на выезде. Напомним, тульский «Арсенал» впервые в своей истории сыграет в еврокубках.
Обновлено в 09:37
Политика
Путин проведет прямую линию с россиянами
Классический формат Песков обещал, что программа "Прямая линия с Владимиром Путиным" на этот раз пройдет в классическом формате, когда глава государства максимальное внимание уделяет вопросам россиян.
Обновлено в 17:06
Кино
«Загадочное убийство» установило рекорд на Netflix
Обновлено в 19:41
Футбол
Влашич заявил, что счастлив подписать контракт с ЦСКА
Контракт Влашича с клубом рассчитан на пять лет. Ранее гендиректор ЦСКА рассказал, что Влашичем интересовались в Серии А.
Обновлено в 13:08
Политика
В Думе не исключили ужесточения санкций за фальсификацию доказательств
Консультации с представителями силовых ведомств по вопросам применения статей 228 (оборот наркотиков) и 303 (фальсификация доказательств) УК РФ пройдут в Госдуме в ближайшее время, по их итогам может начаться проработка вопроса об ужесточении ответственности за фальсификацию доказательств.
Обновлено в 12:18
Шоу-бизнес
Бари Алибасов дал первое интервью после отравления «Кротом»
Обновлено вчера в 21:09
Экономика
Доходность для акционеров вывела ЛУКОЙЛ в мировые лидеры
Средний показатель доходности ЛУКОЙЛа за пять лет (2014–2018) составил 27,1%. Составители рейтинга отметили, что российская компания щедра к своим акционерам, а кроме того, показывает хороший рост выручки, сообщает РБК.
Обновлено в 18:37
Политика
Аксенов ответил на доклад о крушении MH-17
Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал доклад о крушении малазийского Boeing, в котором упоминалось его имя.
Обновлено в 18:41
Армия и оружие
В США представили гиперзвуковую ракету нового типа
Крупная американская военно-промышленная компания Raytheon представила концепт гиперзвуковой ракеты нового типа - на прямоточном воздушно-реактивном двигателе.
Обновлено в 18:16
Гаджеты
Новейший LED-экран Samsung появился в центре Нью-Йорка
Обновлено в 16:14
Кино
Финал «Мстителей» вернется в кинотеатры
Супергеройский фильм "Мстители: Финал" вернется в кинотеатры, передает Comicbook. Об этом заявил глава студии Marvel Кевин Файги.
Обновлено в 17:41
Происшествия
Посольство России предупредило о всплеске уличного насилия в Лондоне
Посольство России в Лондоне предупредило находящихся в Великобритании россиян об очередном всплеске уличного насилия на улицах британской столицы.
Обновлено в 11:35
ЖКХ
Жильцы нижних этажей станут платить больше за отопление
Как рассказал член комитета Госдумы по энергетике Борис Гладких, слова которого приводит «Парламентская газета», основная нагрузка ляжет на собственников квартир с первого по четвертый этаж.
Обновлено в 19:45
Авто
В России упали продажи автомобилей
По данным о регистрациях машин, авторынок России в мае просел сразу на 18%, — до 124,5 тыс. машин.
Обновлено в 03:40
Авто
Новый Infiniti Q50 предложат с единственным V6
По данным Cars Direct, отсутствие 2,0-литрового двигателя с турбонаддувом в базовой версии Q50 означает, что японский люксовый бренд предложит только два варианта двигателя к 2020 году.
Обновлено в 00:35
Происшествия
Власти Канады эвакуировали более 9 тысяч человек из-за лесных пожаров
Более девяти тысяч человек на западе Канады покинули свои дома из-за лесных пожаров.
Обновлено в 17:23
Политика
Порошенко создал новый «спецназ» против РФ
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что его партия "Европейская солидарность" является политическим спецназом.
Обновлено в 18:06
Транспорт
Новые вагоны получит метро Петербурга
Санкт-Петербург / AbsolutTV.ru / Новости / Метро в Санкт-Петербурге активно развивается в последние годы, появились новые станции и новые линии, начинают появляться и современные составы с максимальным комфортом для пассажиров.
Обновлено в 05:36
Общество
Работы получивших 0 баллов на ЕГЭ астраханских учеников проверили
«Работы одиннадцатиклассников, которые на ЕГЭ по профильной математике в Астраханской области получили нулевые баллы из-за неправильного оформления, проверены», — цитирует РИА Новости ведомство.
Обновлено вчера в 14:57
Политика
В посольстве России в США оценили приговор россиянину Олегу Тищенко
Приговор разработчику компьютерных игр россиянину Олегу Тищенко вынесен судом США по надуманному обвинению, заявили в посольстве России в Вашингтоне.
Обновлено в 18:45
Кино
В Северной Ирландии стартовали съемки приквела «Игры престолов»
Съемки приквела сериала HBO «Игра престолов» начались в Северной Ирландии.
Обновлено в 07:08
Армия и оружие
СМИ Китая рассказали о проблемах США из-за отказа от российских двигателей
Китайское издание Sohu рассказало о проблемах, с которыми столкнулись США из-за санкций, введенных против России.
Обновлено в 20:11
Армия и оружие
Сирия попросила помощь у Китая в борьбе с террористами
По словам главы МИД Сирии, Китай не намерен непосредственно вмешиваться в ход борьбы с боевиками, но согласен оказывать помощь в восстановлении разрушенных объектов.
Обновлено в 16:08