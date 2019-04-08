Семак: врачей «Зенита» скоро допустят в СИЗО к КокоринуРИА Новости 15:19

Медицинская служба „Зенита“ в курсе того, что происходит с Кокориным. Неоднократно делали запрос на посещение игрока. Сейчас, насколько понимаю, запрос удовлетворили. В ближайшее время наши врачи смогут попасть в СИЗО к Кокорину. Почему этого не было сделано раньше и почему не разрешили? Непонятно.

Врачам "Зенита" разрешили в ближайшее время посетить нападающего команды Александра Кокорина, находящегося в СИЗО, сообщил главный тренер санкт-петербургского футбольного клуба Сергей Семак.

Семак: врачей «Зенита» скоро допустят в СИЗО к Кокорину

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