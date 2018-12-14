Футбол

Семак: в матче со «Славией» «Зенит» сыграл очень невнимательно
РИА Новости
01:12

Главный тренер санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак после поражения в матче группового этапа Лиги Европы от чешской "Славии" заявил, что его команда играла очень невнимательно и совершила много ошибок.
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Сергей Семак
Российский футболист
Российский футболист и футбольный тренер. Главный тренер клуба «Зенит» Санкт-Петербург с 29 мая 2018 года. Пятикратный чемпион России в составе трёх клубов.
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