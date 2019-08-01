Футбол
Семак – о Шатове: «Травматизм не дает раскрыть ему свой потенциал»Спорт-Экспресс 04:50
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции перед матчем 4-го тура премьер-лиги с "Краснодаром" выразил сожаление, что полузащитник Олег Шатов не может сыграть несколько матчей из-за травм, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша Чернов.
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 06:17, Ашберн
Общество
Что изменится в жизни россиян с августа 2019 года
ТАСС вместе с Госдумой рассказывает, какие важные законы и нормы вступят в силу в августе 2019 года и коснутся многих россиян.
Обновлено вчера в 17:01
Общество
В Приамурье паводок подтопил 30 населенных пунктов
Число подтопленных дождевым паводком населенных пунктов в Приамурье за сутки увеличилось на три и сейчас составляет 30, сообщается на сайте правительства региона в среду.
Обновлено 30 июля в 22:13
Шоу-бизнес
Водонаева обвинила россиян в злости
Ранее телеведущая рассказывала о своих проблемах при перелете из России в Лос-Анджелес.
Обновлено в 03:25
Здоровье
Кировским медикам начнут доплачивать за отказ пациенток от абортов
В Кировской области введут стимулирующую выплату для работников кризисных центров за отказ пациенток от аборта.
Обновлено в 03:02
Авто
Lamborghini Huracan мощностью в 3000 л.с. показали на видео
Lamborghini Huracan зарекомендовала себя как любимая модель среди тюнеров, стремящихся создать настоящего «монстра скорости».
Обновлено вчера в 05:40
Политика
Малайзия призвала отказаться от обвинений в адрес России по MH17
Куала-Лумпур призывает мировое сообщество провести открытое расследование крушения малайзийского Boeing MH17 и отказаться от голословных обвинений в адрес Москвы.
Обновлено вчера в 13:00
Происшествия
Два человека погибли в ДТП на плотине Иркутской ГЭС
"Следователи обращаются к очевидцам аварии и автомобилистам, видеорегистраторы которых могли запечатлеть момент ДТП с участием автобуса и иномарки на плотине ГЭС, с просьбой оказать помощь в установлении обстоятельств трагедии", - заявили в МВД по Иркутской области.
Обновлено в 04:05
Общество
Последний день июля стал самым холодным в Москве за 70 лет
Последний день июля в Москве стал самым холодным как минимум за 70 лет, сообщил РИА Новости сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Обновлено в 01:22
Общество
В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе
Ниже нормы средняя температура воздуха в августе ожидается в Приволжском федеральном округе.
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Медведев решил проверить версию об умышленных поджогах лесов в Сибири
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Генпрокуратуре, Следственному комитету и МВД проверить, есть ли связь между лесными пожарами в Сибири и незаконной вырубкой лесов.
Обновлено в 01:05
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Каунаса
Ранее Минобороны рассекретило документы к 75-летию освобождения Минска.
Обновлено вчера в 20:58
Происшествия
Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море
Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море на территории Карелии, люди должны были вернуться на материк 29 июля, но до сих пор так и не вышли на связь, сообщило карельское ГУ МЧС.
Обновлено в 04:54
Политика
Онищенко рассказал, кем американцы считают россиян
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко осудил россиян за нетребовательное отношение к европейской продукции.
Обновлено в 02:14
Общество
Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян
Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам при подаче заявлений на шенгенскую визу для россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:07
Общество
Четверть россиян потеряли доверие к телевидению за десять лет
Доверие к телевидению как источнику новостей в последние годы колеблется вокруг 55% респондентов, хотя десять лет назад около 80% респондентов доверяли ТВ.
Обновлено в 00:00
Общество
Жительница Камчатки отсудила у ПФР компенсацию за отдых в Таиланде
Жительница города Елизово на Камчатке выиграла суд у управления ПФР по делу о компенсации части расходов на поездку на отдых в Таиланд, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:02
Армия и оружие
Минобороны поднимет в 1,5 раза оклады некоторым контрактникам
Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что ряд категорий контрактников с 1 сентября будет получать ежемесячную надбавку к денежному содержанию с размере 50%.
Обновлено в 05:36
Футбол
Хавбек «Бетиса» согласовал контракт с «Тоттенхэмом»
Источник утверждает, что Ло Чельсо подпишет с «Тоттенхэмом» пятилетний контракт, а сумма трансфера составит около 65 миллионов евро.
Обновлено в 04:16
Футбол
«Зенит» согласовал с «Барселоной» трансфер Малкома
Бразильский нападающий «Барселоны» Малком в ближайшее время станет игроком «Зенита». Стороны уже согласовали все детали трансфера.
Обновлено вчера в 08:03
Происшествия
Расчленившая соседа пенсионерка из Хабаровска убила еще двух человек
80-летняя пенсионерка, ранее работавшая забойщицей скота, была задержана после того, как полиция нашла части тела мужчины, снимавшего у нее жилье.
Обновлено вчера в 23:22
Происшествия
Отец фигуранта дела о налетчиках из ФСБ заявил об избиении при обыске
Отец обвиняемого в налете на банк «Металлург» сотрудника ФНС Дмитрия Чиквина 51-летний Алексей Чиквин написал заявление в полицию о том, что получил черепно-мозговую травму после удара неизвестного участника обыска в его загородном доме в Домодедовском районе Подмосковья.
Обновлено в 05:00
Общество
В Сибири искусственно вызовут дожди для борьбы с лесными пожарами
Специалисты «Авиалесоохраны» начали искусственно вызывать дожди в Красноярском крае и Иркутской области для борьбы с лесными пожарами.
Обновлено в 05:29
Наука
На Курилах нашли масштабные скопления «золота драконов»
В лесах заповедника «Курильский» в большом количестве была обнаружена схистостега перистая, которую также называют «золотом драконов», сообщается на сайте заповедника.
Обновлено в 02:17
Экономика
Россия оспорит требование «Нафтогаза» о возмещении убытков из-за Крыма
Россия планирует оспорить оценку убытков в $5,2 млрд, представленную «Нафтогазом Украины» по делу о потере активов в Крыму.
Обновлено вчера в 18:35
Авто
Представлены изображения обновленного УАЗ 469
УАЗ продлил его жизнь еще на 3 года, оформив новый сертификат на модель, а 1 марта стартовали продажи обновленной версии отечественного внедорожника.
Обновлено в 02:20
Политика
Ляшко пообещал избавить Украину от «зеленой чумы»
Обновлено в 02:57
Происшествия
Актрису Инну Чурикову выписали из больницы
Актриса Инна Чурикова выписана из НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:44
Политика
МЧС напомнило США о предложениях России о помощи в тушении пожаров
По данным спасателей, Россия предлагала Соединенным Штатам помощь в 2000, 2005, 2011, 2015, 2016 и 2018 годах с тушением пожаров и ликвидацией последствий.
Обновлено в 04:31