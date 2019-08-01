Подверженность травмам не дает полузащитнику петербургского "Зенита" Олегу Шатову раскрыть свой игровой потенциал, заявил главный тренер Сергей Семак. "Зенит" 3 августа дома сыграет с "Краснодаром" в рамках четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Гаджеты Новый вирус-вымогатель для Android атаковал любителей порно Эксперты по информационной безопасности обнаружили новый вирус, вымогающий деньги у пользователей устройств на базе Android.

Финансы Курс доллара превысил отметку 64 рубля Курс доллара в ходе торгов превысил отметку 64 рубля. Это произошло впервые с 19 июня.

Экономика Россияне выплатили 44,5 млрд рублей долгов ради выезда за рубеж В общей сложности за первое полугодие 2019 года ФССП РФ смогла взыскать с должников 342,7 млрд рублей, в том числе более 5 млрд рублей долгов по зарплате.

Футбол «Зенит» и «Барселона» согласовали трансфер Малкома "Зенит" и "Барселона" достигли соглашения о трансфере бразильского нападающего каталонцев Малкома.

Общество В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе Ниже нормы средняя температура воздуха в августе ожидается в Приволжском федеральном округе.

Футбол Салах, Мане и Фирмино могут не сыграть в матче за Суперкубок Англии Нападающие «Ливерпуля» Мохамед Салах, Садио Мане и Роберто Фирмино могут не сыграть в матче за Суперкубок Англии с «Манчестер Сити».

Авто АвтоВАЗ повысил цены на все автомобили Lada С 1 августа текущего года российская компания «АвтоВАЗ» подняла рекомендованные розничные цены на все модели Lada.

Общество Шумков объяснил, почему согласился стать главой Зауралья Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков согласился возглавить этот регион, хотя мог выбрать более комфортную и высокооплачиваемую работу.

Политика В США призвали отказаться от санкций против «Северного потока-2» 31 июля комитет сената США по международным делам проголосовал за введение санкций против строительства «Северного потока-2».

Футбол Агент заявил, что Джорджевич может перейти в «Локомотив» Игорь Глушевич, который представляет интересы форварда «Зенита» Луки Джорджевича, рассказал о возможном трансфере клиента в московский «Локомотив».

Футбол Штоффельсхаус: «Шюррле нужно быть в хорошей форме, чтобы проявить себя в России» Бывший спортивный директор «Шальке» и московского «Локомотива» Эрик Штоффельсхаус прокомментировал переход Андре Шюррле из дортмундской «Боруссии» в «Спартак» на правах аренды с правом выкупа.

Экономика С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры. Перерасчет будет проведен автоматически.

Экономика Класс «заемщиков-маргиналов» появился в России В стране постепенно формируется новый класс «заемщиков-маргиналов» — клиентов, которым отказывают даже микрофинансовые организации (МФО).

Гаджеты Xiaomi разработала самый мощный в мире смартфон Китайская компания Xiaomi разработала смартфон Black Shark 2 Pro, оснащенный восьмиядерным процессором и 12 ГБ оперативной памяти.

Политика Роскомнадзор даст «зеркальный» ответ на действия против российских СМИ Роскомнадзор подготовит поправки в законодательство для "зеркального" ответа на пристрастное отношение к российским СМИ за границей.

Общество «Росконтроль» назвал лучшую русскую колбасу Экспертный центр «Росконтроля» по итогам проведенного исследования назвал лучшую русскую колбасу.

Гаджеты Xiaomi Mi 9T Pro поступит в продажу в Европе в середине августа Ожидалось, что смартфоны Xiaomi Mi 9T и Mi 9T Pro поступят в продажу в Европе одновременно, но на официальном мероприятии 12 июня дебютировала только младшая модель.

Авто Кроссовер Chery Tiggo 3 неожиданно подешевел Компания Chery сообщила об изменении рекомендованных розничных цен на кроссовер Tiggo 3. Но не в сторону повышения, а наоборот - стоимость модели уменьшилась.

Политика Трамп предложил Путину помощь в тушении лесных пожаров Уточняется, что американский лидер предложил Путину помощь в борьбе с лесными пожарами.

Политика Власти обязали системы бронирования билетов перенести серверы в Россию Кого коснутся новые требования Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, обязывающее системы бронирования авиабилетов на внутренние рейсы перенести в Россию серверы с персональными данными пассажиров.

Космос Рогозин рассказал Путину о полете робота «Федора» на МКС Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин представил президенту России Владимиру Путину проект полета робота "Федора" на Международную космическую станцию (МКС).

Армия и оружие Мощь Риги удивит Москву, заявил латвийский генерал Латвийский военный заявил, что армия республики способна удивить Россию или любого другого противника в случае нападения на нее.