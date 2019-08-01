Футбол

Семак: травматизм не дает Шатову раскрыть потенциалРИА Новости 05:18

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Подверженность травмам не дает полузащитнику петербургского "Зенита" Олегу Шатову раскрыть свой игровой потенциал, заявил главный тренер Сергей Семак. "Зенит" 3 августа дома сыграет с "Краснодаром" в рамках четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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