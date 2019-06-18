Футбол
Семак стал гостем «Вечернего Урганта»Sports.ru 14:31
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак побывал на «Первом канале». Специалист посетил шоу «Вечерний Ургант».
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Когда узнали, что стали чемпионами, кто не умел танцевать, стал танцевать.
— Сергей Семак, российский футболистМатч ТВ 17:56
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