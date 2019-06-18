Футбол
Семак стал гостем «Вечернего Урганта»Sports.ru вчера в 14:31
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак побывал на «Первом канале». Специалист посетил шоу «Вечерний Ургант».
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Семак: «Я не идеальный семьянин, не идеальный отец и тем более не идеальный тренер»
Sport24.ruвчера в 20:35
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 06:21, Вашингтон
Экономика
В Кремле прокомментировали слова Кудрина об уровне бедности в стране
Накануне Кудрин сказал, что бедность в России "стала позором", потому что "в стране с таким уровнем ВВП на душу населения, с постоянно растущей зарплатой" иметь такое количество бедных — "это потеря в том числе в функциональном развитии, в питании, качестве жизни, здоровье, это проблема человеческого капитала".
Обновлено в 05:55
Политика
При встрече с Путиным Зеленский начнет разговор со статуса Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Bild рассказал, что хотел бы начать разговор при встрече с президентом России Владимиром Путиным с заявления о статусе Крыма и Донбасса.
Обновлено в 04:06
Футбол
УЕФА понизил категорию у Безбородова
Владислав Безбородов был понижен в статусе до арбитра второй категории.
Обновлено в 05:47
Финансы
Курс евро на Мосбирже опустился ниже 72 рублей
В последний раз курс евро находился ниже 72 рублей 23 мая. Курс доллара торгуется на уровне закрытия предыдущих торгов - 64,32 рубля.
Обновлено в 04:47
Происшествия
Путин подписал закон, ужесточающий наказания за «пьяные ДТП»
Президент Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказания для водителей за аварии, совершенные в нетрезвом состоянии, в результате которых пострадали или погибли люди.
Обновлено вчера в 10:21
Общество
В России ввели новый штраф за разведение костров в лесах
Согласно документу, любителям разведения костров в лесу придется платить штраф за нарушение режима «чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров».
Обновлено в 04:46
Общество
Видеоблогер BadComedian и студия Kinodanz заключили мировое соглашение
Российский видеоблогер BadComedian (настоящее имя Евгений Баженов) и кинокомпания KD Studios (ранее называлась Kinodanz), которая подала к нему иск на сумму 1 млн. рублей, заключили мировое соглашение, сообщил юрист блогера Сергей Панченко.
Обновлено вчера в 16:31
Политика
Госдума приняла закон о приостановке действия ДРСМД
Депутаты Государственной думы проголосовали за принятие закона о приостановке участия России в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 05:59
Общество
Омбудсмен РФ предложила убрать пищевой мак из перечня наркотиков
11 июня на фоне скандала с "делом Голунова" руководитель рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств депутат Николай Брыкин сообщил, что в Госдуме подготовлен законопроект о смягчении уголовного наказания за хранение наркотиков без целей сбыта.
Обновлено в 05:14
Происшествия
СК РФ выяснит, правда ли в пригороде Белгорода 8 лет нет питьевой воды
Следственный комитет решил проверить обращение жителей одного из пригородов Белгорода к президенту Владимиру Путину о том, что они восемь лет живут без питьевой воды, сообщается во вторник на сайте СК РФ.
Обновлено в 05:51
Происшествия
В Швейцарии 10 пассажиров пострадали из-за турбулентности в самолете
По словам пострадавших, в момент инцидента бортпроводника, разносившего напитки, подбросило к потолку салона.
Обновлено вчера в 17:49
Политика
Украинский посол обвинил политиков Германии в «предательстве»
Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник раскритиковал немецких политиков Штефана Вайля и Мануэлу Швезиг за их «пророссийскую» позицию.
Обновлено в 00:40
Финансы
РФ в апреле сократила вложения в госбумаги США
Россия в апреле 2019 года снизила свои вложения в государственные ценные бумаги США почти на $1,6 млрд, до $12,136 млрд, говорится в информации американского Минфина.
Обновлено вчера в 21:04
Шоу-бизнес
Пугачева выступила с обращением к Галкину
Певица Алла Пугачева поздравила с днем рождения своего супруга и отца своих младших детей - шоумена Максима Галкина.
Обновлено в 03:25
Происшествия
Воробьев поручил разобраться с долгами по зарплате в Сергиевом Посаде
Выехать в Сергиев Посад и разобраться в ситуации с долгами по зарплате работникам местного хлебокомбината поручил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев зампреду регионального правительства Вадиму Хромову.
Обновлено в 05:45
Транспорт
Почти 40 поездов «Москва» выйдут на линии метро до конца года
Власти столицы планируют запустить 39 дополнительных поездов "Москва" на линии метрополитена до конца 2019 года.
Обновлено в 00:05
Происшествия
Директора Фонда кино избили в Москве
Обновлено вчера в 19:45
Происшествия
СМИ сообщили о гибели 13-летней девочки из России в Испании
В Испании, в городе Матаро под Барселоной, обнаружено тело 13-летней девочки из России. Об этом сообщает телеканал Telecinco.
Обновлено вчера в 10:55
Политика
Нарышкин заявил о планах Запада совершить кибератаки на РФ
Директор службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что у СВР есть данные о намерениях Запада совершить кибератаки на российскую инфраструктуру.
Обновлено в 03:11
Происшествия
Суд арестовал 15 участников массовой драки в Чемодановке
Первомайский районный суд Пензы арестовал 15 участников массовой драки в селе Чемодановка, сообщил РИА Новости пресс-секретарь суда Сергей Маслов.
Обновлено в 04:16
Политика
«Газпром» предложил Украине начать переговоры «с чистого листа»
Член правления компании Сергей Кузнец заявил, что "Газпром" предложил Украине вернуться к переговорам с "чистого листа".
Обновлено в 04:50
Музыка
Костюм Карди Би треснул во время выступления
В списке артистов мероприятия была и рэперша Карди Би. Исполнительница вышла на сцену в разноцветном комбинезоне, который облегал все тело.
Обновлено вчера в 13:04
Экономика
Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений России
Если раньше предприниматели, банкиры и другие богатые россияне покупали земли под недвижимость, то теперь они используются «по назначению», пишет Forbes о своем новом рейтинге 20 самых дорогих землевладений России.
Обновлено в 03:49
Политика
Экс-президента Египта Мухаммеда Мурси похоронили в Каире
Бывший президент Египта Мухаммед Мурси, умерший от сердечного приступа в суде 17 июня, похоронен во вторник в восточной части Каира.
Обновлено в 04:02
Происшествия
Мошенники придумали новые способы автоподстав
Замки на колёсах, скрученные регистрационные номера и непонятно откуда взявшиеся парковочные сторожа — мошенники придумали новые уловки для "развода" автомобилистов на деньги.
Обновлено в 06:10
Происшествия
Во время чемпионского парада «Торонто Рэпторс» открыли стрельбу
На чемпионском параде в Торонто по случаю победы баскетбольного клуба «Торонто Рэпторс» в НБА произошла стрельба, два человека пострадали, передает AP со ссылкой на заявление полиции.
Обновлено вчера в 17:11
Шоу-бизнес
Сын Бари Алибасова забрал отца из больницы
Обновлено вчера в 08:08
Футбол
Экс-президент УЕФА Платини арестован по делу о коррупции
Бывшего президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини взяли под стражу по делу о коррупции, сообщил французский портал Mediapart.
Обновлено в 05:27
Общество
Чичерина сообщила о визите полиции из-за песни об убитом главе ДНР
Сотрудники полиции приехали домой к певице Юлии Чичериной из-за песни об убитом главе самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александре Захарченко «Его оплот».
Обновлено в 06:04