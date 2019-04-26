Футбол

Семак: сроки восстановления Ерохина остаются неопределеннымиРИА Новости 04:45

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак сообщил, что сроки восстановления полузащитника Александра Ерохина по-прежнему остаются неопределенными. Ерохин не участвовал в матчах "сине-бело-голубых" после зимнего перерыва из-за повреждения. В феврале футболист перенес операцию.
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Семак: сроки восстановления Ерохина остаются неопределенными

РИА Новости04:45
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Российский футболист
Российский футболист и футбольный тренер. Главный тренер клуба «Зенит» Санкт-Петербург с 29 мая 2018 года. Пятикратный чемпион России в составе трёх клубов.
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Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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