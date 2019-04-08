Семак сообщил, что врачи «Зенита» получили допуск на осмотр КокоринаRT на русском 12:34

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что в скором времени клубные врачи смогут осмотреть нападающего Александра Кокорина, который находится в СИЗО по обвинению в хулиганстве.

Семак сообщил, что врачи «Зенита» получили допуск на осмотр Кокорина

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