Футбол

Семак сообщил, что врачи «Зенита» получили допуск на осмотр КокоринаRT на русском 12:34

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что в скором времени клубные врачи смогут осмотреть нападающего Александра Кокорина, который находится в СИЗО по обвинению в хулиганстве.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Семак считает, что Кокорин и Мамаев смогут вернуться в футбол после выхода на свободу

RT на русском14:04

Заболотный остался из-за лимита, Кокорин – нужен, а Набиуллин не использовал шанс. Что Семак сказал в программе «8-16»

Матч ТВ14:02

Семак хочет, чтобы «Зенит» продлил контракт с Кокориным

Спорт-Экспресс12:26

Семак: «Кокорин не несет никакой опасности для общества. Я на него рассчитываю»

Sport24.ru12:24

Семак: «Я рассчитываю на Кокорина»

Sport.ru13:14

Сергей Семак: «Очень бы хотелось, чтобы Кокорин продолжил карьеру в „Зените“»

Sports.ru12:55

Главный тренер «Зенита» Семак поддержал Кокорина

Газета.Ru03:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 14:23, Ашберн
Общество

Росконтроль назвал лучшие марки плавленого сыра

Обновлено в 05:23
Происшествия

Суд изъял имущество Александра Шестуна на 10 млрд рублей

Обновлено в 08:24
Общество

Прокуратура объяснила отмены концертов рэперов в конце 2018 года

Концерты рэперов и музыкальных групп в конце 2018 года отменялись по решению их организаторов, к такому выводу пришли региональные прокуратуры, сообщает ТАСС со ссылкой на копии их ответов на запросы депутата Госдумы Анатолия Выборного и главы Молодежного парламента при нижней палате.
Обновлено в 05:37
Политика

Медведев сменил руководителя Роструда

Всеволод Вуколов, занимавший пост руководителя Роструда, назначен заместителем министра труда.
Обновлено в 13:35
Политика

Украинский депутат пожаловался на немецких парламентариев в ПАСЕ

Депутат Рады Борислав Береза пожаловался на поведение немецкой делегации в ПАСЕ.
Обновлено в 11:00
Политика

Путин рассказал, как прошли переговоры с Эрдоганом

Президент России Владимир Путин назвал прошедшие в Москве переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом деловыми и конкретными, они прошли не без споров.
Обновлено в 13:12
Происшествия

Обрушение на заводе в Нижегородской области: найден второй погибший

На месте обрушения цеха завода "Дзержинскхиммаш" в Нижегородской области найдено тело второго погибшего.
Обновлено в 12:45
Экономика

Золотовалютные резервы России достигли рекорда

Золотовалютные резервы (ЗВР) России на 1 апреля 2019 года составили 487,8 млрд долларов, тем самым достигнув максимального значения за пять лет.
Обновлено в 13:47
Происшествия

Житель Воронежской области два года получал пенсию в 150 тысяч рублей

Обновлено вчера в 17:14
Происшествия

Макгрегор подрался в ирландском баре

Обновлено в 14:01
Кино

В Доме кино прощаются с Алексеем Булдаковым

В Большом зале московского Дома кино в 11 часов 8 апреля началась церемония прощания с актером Алексеем Булдаковым.
Обновлено в 04:31
Политика

Закон о неуважении к власти не поддержало большинство россиян

Большая часть россиян считает, что закон направлен на недопущение критики власти. Опрос россиян проводили специалисты «Левада-центра».
Обновлено в 03:19
Наука

Глубокая стимуляция внутренней капсулы улучшила когнитивный контроль

Когнитивный контроль, который нарушается при депрессии и обсессивно-компульсивном расстройстве, можно улучшить с помощью глубокой стимуляции внутренней капсулы — участка среднего мозга.
Обновлено в 08:34
Футбол

Защита Мамаева обжаловала продление ареста футболиста

Обновлено в 08:00
Происшествия

Бывший полпред президента оставлен под домашним арестом

Бывший полпред президента оставлен под домашним арестом Несмотря на погашение ущерба, Мосгорсуд отказался освободить из-под домашнего ареста Виктора Ишаева — бывшего полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе, губернатора Хабаровского края и вице-президента НК «Роснефть», а теперь пенсионера.
Обновлено в 11:28
Хоккей

Матч «Салавата Юлаева» и «Авангарда» установил рекорд по продолжительности финалов Востока КХЛ

Шестая встреча серии между «Салаватом Юлаевым» и «Авангардом» установила рекорд по продолжительности поединка в истории финалов Востока КХЛ.
Обновлено в 14:12
Кино

Умерла еще одна девушка Джеймса Бонда

Сербская актриса Надя Регин умерла на 88-м году жизни. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте франшизы о Джеймсе Бонде.
Обновлено в 08:39
Интернет

Microsoft выпустила свой браузер на технологиях Chrome

Браузер Microsoft Edge с "начинкой" от Chrome: первые скриншоты читайте также В конце прошлого года Microsoft признала, что программная начинка Edge проиграла конкуренцию Chromium, которую та безуспешно пыталась вытеснить.
Обновлено в 14:03
Политика

Порошенко передумал соглашаться с Зеленским по условиям дебатов

Штаб действующего президента Украины Петра Порошенко считает, что дебаты с кандидатом на пост главы государства Владимиром Зеленским нужно провести раньше назначенной им даты.
Обновлено в 13:16
Общество

В Калининграде мужчина нашел старинную бутылку с ядовитыми конфетами

Обновлено в 11:11
Армия и оружие

Черноморский флот вывел корабли на дежурство из-за учений НАТО

Корабли Черноморского флота выведены на дежурство в связи с учениями НАТО в Черном море.
Обновлено в 10:06
Политика

Зеленский попросил у МВД Украины предоставить ему охрану

Представители штаба кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского в преддверии второго тура президентских выборов просят обеспечить его охраной.
Обновлено в 09:36
Экономика

«Росатом» распродает АЭС «Аккую»

Акционерами могут стать энергокомпания EUAS и российско-турецкий фонд «Росатом», не сумевший два года назад продать 49% в проекте АЭС «Аккую», ведет переговоры о продаже до 10% в нем турецкой государственной энергокомпании EUAS.
Обновлено в 13:40
Спорт

Ефимова завоевала золото ЧР на дистанции 50 м брассом

На чемпионате России в Москве в заплыве на 50 метров брассом победу одержала пятикратная чемпионка мира Юлия Ефимова.
Обновлено в 13:28
Политика

После декоммунизации Украина начинает процесс деколонизации

За декоммунизацией на Украине готовится деколонизация.
Обновлено в 11:02
Футбол

Головин рассказал, сожалеет ли о переходе в «Монако»

Полузащитник «Монако» Александр Головин считает, что правильно поступил, отказав лондонскому «Челси» и перейдя в коллектив французской Лиги 1.
Обновлено в 13:43
Происшествия

Помогавший клоунам пенсионер умер на арене цирка в Оренбурге

В Оренбурге во время циркового представления скончался 67-летний пенсионер, которого вызвали на арену для помощи клоунам.
Обновлено в 08:45
Футбол

Леонид Слуцкий обвинил судью в неприязни к «толстым или лысым»

«Может быть проблема в его отношении ко мне – возможно ему не нравятся толстые или лысые», – сказал Слуцкий.
Обновлено в 09:28
Происшествия

В Петербурге суд не стал лишать мать-инвалида родительских прав

Выборгский районный суд в понедельник не удовлетворил иск органов опеки о лишении родительских прав жительницы Санкт-Петербурга, инвалида по слуху, которую разлучили с двумя маленькими детьми, а затем передали их из соцучреждений под опеку бабушке, сообщила Мария Эрмель, президент ассоциации "Ребенок дома", оказывающей женщине юридическую поддержку.
Обновлено в 10:20
Экономика

ФАС уличила российскую «дочку» Samsung в координации цен на гаджеты

Антимонопольная служба возбудила дело в отношении российской "дочки" Samsung по признакам координации цен на смартфоны в феврале после проведенной внеплановой проверки.
Обновлено в 12:10
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сергей Семак
Российский футболист
Российский футболист и футбольный тренер. Главный тренер клуба «Зенит» Санкт-Петербург с 29 мая 2018 года. Пятикратный чемпион России в составе трёх клубов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное