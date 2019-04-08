Футбол
Семак сообщил, что врачи «Зенита» получили допуск на осмотр КокоринаRT на русском 12:34
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что в скором времени клубные врачи смогут осмотреть нападающего Александра Кокорина, который находится в СИЗО по обвинению в хулиганстве.
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Общество
Росконтроль назвал лучшие марки плавленого сыра
Обновлено в 05:23
Происшествия
Суд изъял имущество Александра Шестуна на 10 млрд рублей
Обновлено в 08:24
Общество
Прокуратура объяснила отмены концертов рэперов в конце 2018 года
Концерты рэперов и музыкальных групп в конце 2018 года отменялись по решению их организаторов, к такому выводу пришли региональные прокуратуры, сообщает ТАСС со ссылкой на копии их ответов на запросы депутата Госдумы Анатолия Выборного и главы Молодежного парламента при нижней палате.
Обновлено в 05:37
Политика
Медведев сменил руководителя Роструда
Всеволод Вуколов, занимавший пост руководителя Роструда, назначен заместителем министра труда.
Обновлено в 13:35
Политика
Украинский депутат пожаловался на немецких парламентариев в ПАСЕ
Депутат Рады Борислав Береза пожаловался на поведение немецкой делегации в ПАСЕ.
Обновлено в 11:00
Политика
Путин рассказал, как прошли переговоры с Эрдоганом
Президент России Владимир Путин назвал прошедшие в Москве переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом деловыми и конкретными, они прошли не без споров.
Обновлено в 13:12
Происшествия
Обрушение на заводе в Нижегородской области: найден второй погибший
На месте обрушения цеха завода "Дзержинскхиммаш" в Нижегородской области найдено тело второго погибшего.
Обновлено в 12:45
Экономика
Золотовалютные резервы России достигли рекорда
Золотовалютные резервы (ЗВР) России на 1 апреля 2019 года составили 487,8 млрд долларов, тем самым достигнув максимального значения за пять лет.
Обновлено в 13:47
Происшествия
Житель Воронежской области два года получал пенсию в 150 тысяч рублей
Обновлено вчера в 17:14
Происшествия
Макгрегор подрался в ирландском баре
Обновлено в 14:01
Кино
В Доме кино прощаются с Алексеем Булдаковым
В Большом зале московского Дома кино в 11 часов 8 апреля началась церемония прощания с актером Алексеем Булдаковым.
Обновлено в 04:31
Политика
Закон о неуважении к власти не поддержало большинство россиян
Большая часть россиян считает, что закон направлен на недопущение критики власти. Опрос россиян проводили специалисты «Левада-центра».
Обновлено в 03:19
Наука
Глубокая стимуляция внутренней капсулы улучшила когнитивный контроль
Когнитивный контроль, который нарушается при депрессии и обсессивно-компульсивном расстройстве, можно улучшить с помощью глубокой стимуляции внутренней капсулы — участка среднего мозга.
Обновлено в 08:34
Футбол
Защита Мамаева обжаловала продление ареста футболиста
Обновлено в 08:00
Происшествия
Бывший полпред президента оставлен под домашним арестом
Бывший полпред президента оставлен под домашним арестом Несмотря на погашение ущерба, Мосгорсуд отказался освободить из-под домашнего ареста Виктора Ишаева — бывшего полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе, губернатора Хабаровского края и вице-президента НК «Роснефть», а теперь пенсионера.
Обновлено в 11:28
Хоккей
Матч «Салавата Юлаева» и «Авангарда» установил рекорд по продолжительности финалов Востока КХЛ
Шестая встреча серии между «Салаватом Юлаевым» и «Авангардом» установила рекорд по продолжительности поединка в истории финалов Востока КХЛ.
Обновлено в 14:12
Кино
Умерла еще одна девушка Джеймса Бонда
Сербская актриса Надя Регин умерла на 88-м году жизни. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте франшизы о Джеймсе Бонде.
Обновлено в 08:39
Интернет
Microsoft выпустила свой браузер на технологиях Chrome
Браузер Microsoft Edge с "начинкой" от Chrome: первые скриншоты читайте также В конце прошлого года Microsoft признала, что программная начинка Edge проиграла конкуренцию Chromium, которую та безуспешно пыталась вытеснить.
Обновлено в 14:03
Политика
Порошенко передумал соглашаться с Зеленским по условиям дебатов
Штаб действующего президента Украины Петра Порошенко считает, что дебаты с кандидатом на пост главы государства Владимиром Зеленским нужно провести раньше назначенной им даты.
Обновлено в 13:16
Армия и оружие
Черноморский флот вывел корабли на дежурство из-за учений НАТО
Корабли Черноморского флота выведены на дежурство в связи с учениями НАТО в Черном море.
Обновлено в 10:06
Политика
Зеленский попросил у МВД Украины предоставить ему охрану
Представители штаба кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского в преддверии второго тура президентских выборов просят обеспечить его охраной.
Обновлено в 09:36
Экономика
«Росатом» распродает АЭС «Аккую»
Акционерами могут стать энергокомпания EUAS и российско-турецкий фонд «Росатом», не сумевший два года назад продать 49% в проекте АЭС «Аккую», ведет переговоры о продаже до 10% в нем турецкой государственной энергокомпании EUAS.
Обновлено в 13:40
Спорт
Ефимова завоевала золото ЧР на дистанции 50 м брассом
На чемпионате России в Москве в заплыве на 50 метров брассом победу одержала пятикратная чемпионка мира Юлия Ефимова.
Обновлено в 13:28
Политика
После декоммунизации Украина начинает процесс деколонизации
За декоммунизацией на Украине готовится деколонизация.
Обновлено в 11:02
Футбол
Головин рассказал, сожалеет ли о переходе в «Монако»
Полузащитник «Монако» Александр Головин считает, что правильно поступил, отказав лондонскому «Челси» и перейдя в коллектив французской Лиги 1.
Обновлено в 13:43
Происшествия
Помогавший клоунам пенсионер умер на арене цирка в Оренбурге
В Оренбурге во время циркового представления скончался 67-летний пенсионер, которого вызвали на арену для помощи клоунам.
Обновлено в 08:45
Футбол
Леонид Слуцкий обвинил судью в неприязни к «толстым или лысым»
«Может быть проблема в его отношении ко мне – возможно ему не нравятся толстые или лысые», – сказал Слуцкий.
Обновлено в 09:28
Происшествия
В Петербурге суд не стал лишать мать-инвалида родительских прав
Выборгский районный суд в понедельник не удовлетворил иск органов опеки о лишении родительских прав жительницы Санкт-Петербурга, инвалида по слуху, которую разлучили с двумя маленькими детьми, а затем передали их из соцучреждений под опеку бабушке, сообщила Мария Эрмель, президент ассоциации "Ребенок дома", оказывающей женщине юридическую поддержку.
Обновлено в 10:20
Экономика
ФАС уличила российскую «дочку» Samsung в координации цен на гаджеты
Антимонопольная служба возбудила дело в отношении российской "дочки" Samsung по признакам координации цен на смартфоны в феврале после проведенной внеплановой проверки.
Обновлено в 12:10