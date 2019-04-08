Футбол
Семак сообщил, что врачи «Зенита» получили допуск на осмотр КокоринаRT на русском 12:34
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что в скором времени клубные врачи смогут осмотреть нападающего Александра Кокорина, который находится в СИЗО по обвинению в хулиганстве.
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Автоматически обработано 7306 источников, обновлено в 12:55, Ашберн
Кино
В Доме кино прощаются с Алексеем Булдаковым
В Большом зале московского Дома кино в 11 часов 8 апреля началась церемония прощания с актером Алексеем Булдаковым.
Обновлено в 04:31
Политика
Глава Одесской области отказался уходить вопреки указу Порошенко
Максим Степанов, которого президент Украины Петр Порошенко снял с должности главы Одесской областной госадминистрации, заявил, что «никаких заявлений не писал», и отказался покидать должность, передает агентство УНИАН.
Обновлено в 07:33
Игры
Epic VS Steam: чем это полезно для ПК-геймера
Во всяком случае, The Division 2 на ПК стала эксклюзивом площадки Epic Games.
Обновлено вчера в 09:51
Экономика
«Национальная медиа группа» приобрела 50% Art Pictures Studio
"Национальная медиа группа" (НМГ) закрыла сделку по приобретению 50% кинокомпании Art Pictures Studio.
Обновлено в 07:14
Происшествия
Арестован руководитель крупнейшего подрядчика РЖД по ремонту вагонов
«Самойлов подозревается в получении взятки в размере 1,06 млн руб. от компании-подрядчика из Кемерово», — рассказал РБК источник в Следственном комитете России.
Обновлено в 10:19
Гаджеты
В Windows 10 допустимо «небезопасное» извлечение флешки
Операционная система Windows 10 1809 предусматривает извлечение USB-накопителей и других съемных устройств без предварительного отключения.
Обновлено в 08:29
Политика
В ПАСЕ собирается пророссийская коалиция
Отмечается, что в пророссийской деятельности участвуют представители обоих ключевых сил правительственной коалиции – ХДС/ХСС и социал-демократы.
Обновлено в 11:57
Общество
Житель Калининграда нашел старинную бутылку с ядовитыми конфетами
Житель Калининграда нашел на одной из стройплощадок города старинную бутылку, внутри которой находилось больше 20 конфет с изображением перекрещенных костей на этикетке.
Обновлено в 11:33
Политика
Лукашенко назвал возможного победителя выборов на Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность в том, что действующий украинский лидер Пётр Порошенко станет победителем выборов главы государства на Украине.
Обновлено в 07:31
Транспорт
На время Арктического форума на ЗСД ограничат движение
Обновлено в 10:04
Происшествия
Струя кипятка выбила окно и убила жительницу Петербурга
Обновлено в 03:19
Авто
Jeep представил яркие пикапы для пасхального сафари
Jeep подготовил два концепта для пасхального сафари Easter Jeep Safari. Согласно тизерам, внедорожники созданы на базе пикапа Gladiator.
Обновлено в 09:27
Политика
Трамп внёс иранский КСИР в список террористических организаций
Президент США Дональд Трамп внёс иранский «Корпус стражей Исламской революции» (КСИР) в число «иностранных террористических организаций», 8 апреля передает агентство Associated Press.
Обновлено в 10:42
Общество
Госсовет Крыма перенес введение курортного сбора на 2021 год
Начало взимания курортного сбора на территории Республики Крым перенесено на 1 мая 2021 года.
Обновлено в 05:39
Общество
Росконтроль назвал лучшие марки плавленого сыра
Обновлено в 05:23
Театры
Олег Басилашвили выступил против объединения театров
Народный артист СССР, почетный гражданин Санкт-Петербурга Олег Басилашвили, выступил против объединения театров.
Обновлено в 08:20
Происшествия
Мосгорсуд отказался отпустить сенатора Арашукова из СИЗО
Мосгорсуд в понедельник признал законным продление ареста временно отстраненному от должности сенатору Рауфу Арашукову, обвиняемому в организации убийств и участии в преступном сообществе, передал корреспондент "Интерфакса".
Обновлено в 08:47
Происшествия
В Дзержинске обрушилось здание завода. Есть жертвы
В результате обрушения кровли и стены одного из цехов завода «Химмаш» в Дзержинске погибли два человека, сообщает 8 апреля РИА Новости со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.
Обновлено в 12:50
Авто
УАЗ рассказал об оригинальном «растянутом» пикапе
Колесную база пикапа растянули на 650 миллиметров, задние рессоры усилили (к ним добавили добавив по одному коренному листу), "колпак" кабины заново изготовили из пластика.
Обновлено в 08:25
Транспорт
«Автодор» объявил о повышении стоимости проезда по платным дорогам
В компании сообщили также, что на трассе М-3 «Украина» с 15 апреля 2019 года для легковых машин вводятся тарифы выходного дня, которые будут на 10 руб. выше, чем тарифы в будни.
Обновлено в 06:44
Финансы
Доллар опустился ниже 65 рублей
Курс доллара на Московской бирже снизился на 0,51% к уровню закрытия предыдущего дня и составил 64,95 рубля.
Обновлено в 11:49
Хоккей
Тарасенко признан первой звездой недели в НХЛ, Радулов – третьей
Третьей звездой недели признан российский форвард Даллас Старз Александр Раудлов, заработавший 6 (2+4) баллов в трех играх.
Обновлено в 12:17
Шоу-бизнес
Виталий Гогунский развелся с женой
Еще меньше двух лет назад Виталий Гогунский хвастался в Сети подробностями и фотографиями со своей шикарной свадьбы, а уже сегодня стало известно: актер развелся.
Обновлено в 04:00
Происшествия
Шестилетняя девочка выжила после падения с 26 этажа в Китае
Шестилетняя девочка выпала с 26 этажа китайского небоскреба, в результате отделавшись только переломами руки.
Обновлено в 10:18
Экономика
Forbes: Сын Чайки запустит новый бизнес на миллиарды рублей
По словам сына генпрокурора РФ, новое производство обойдется в 3,5 млрд рублей.
Обновлено в 07:03
Общество
Серебренникова отпустили из-под домашнего ареста
Мосгорсуд отпустил режиссера Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 08:49
Шоу-бизнес
Татьяна Навка показала чувственный танец с Романом Костомаровым
Первый крупный успех пришел к спортсменам в 2003 году, когда Навка и Костомаров стали чемпионами России.
Обновлено в 08:38