Семак сообщил, что в скором времени Кокорина осмотрят врачи «Зенита»Народные новости 02:57

Медицинская служба „Зенита“ в курсе того, что происходит с Кокориным. Неоднократно делали запрос на посещение игрока. Сейчас, насколько понимаю, запрос удовлетворили. В ближайшее время наши врачи смогут попасть в СИЗО к Кокорину. Почему этого не было сделано раньше и почему не разрешили? Непонятно.

Врачи футбольного клуба "Зенит" в скором времени осмотрят нападающего команды Александра Кокорина, который с октября 2018 года прибывает в СИЗО "Бутырка". Об этом информирует "МИР 24", со ссылкой на главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака.

Семак сообщил, что в скором времени Кокорина осмотрят врачи «Зенита»

Политика Лавров рассказал о целях деятельности России в Арктике Глава российского МИД Сергей Лавров в ходе арктического форума, который проходит в Санкт-Петербурге, прокомментировал деятельность России в Арктике.

Кино Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище Народного артиста России Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

Общество ПФР разъяснил, как работающим пенсионерам узнать полный размер пенсии Пенсионный фонд России рассказал, как работающие пенсионеры могут узнать полный размер пенсии, которую они получат в случае, елси решат уволиться.

Здоровье Американка с аномалией расположения внутренних органов дожила до 99 лет Жительница США Роза Мари Бентли прожила 99 лет, не зная о том, что все ее внутренние органы находились не на своих местах.

Происшествия В ФСБ зафиксировали двукратный рост числа коррумпированных сотрудников Число выявленных коррумпированных сотрудников ФСБ выросло за год вдвое, говорится в поступившем в Совет Федерации докладе генпрокурора Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка в РФ в 2018 году.

Экономика Число мигрантов в России достигло исторического минимума Приток мигрантов, остающихся в России надолго, в 2018 г. оказался минимальным за всю постсоветскую историю, пишут эксперты Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.

Происшествия В Краснодаре в домах активистов проходят обыски Госпоже Антоновой якобы вменяется участие в деятельности нежелательной общественной организации (ст. 284.1 УК РФ).

Транспорт Частные перевозчики отменяют льготу для пенсионеров из-за стресса Руководитель новокузнецкого некоммерческого партнёрства частных перевозчиков «Автолайн» Евгения Корюкова сообщила, что с 11 апреля 2019 года отменяются льготы для пенсионеров по старости, «которые могли проехать в автобусах за 11 рублей».

Политика В США намекнули на санкции против Египта после закупки Су-35 Напомним, 18 марта газета "Коммерсант" сообщила, что Египет подписал с Россией соглашение на покупку "более 20 штук" российских истребителей Су-35.

Политика Президент Бразилии допустил военное вторжение в Венесуэлу С января этого года в Венесуэле сохраняется двоевластие: часть граждан поддерживает спикера парламента Хуана Гуаидо, объявившего себя временным президентом страны.

Футбол Леонид Слуцкий обвинил судью в неприязни к «толстым или лысым» На послематчевой пресс-конференции Слуцкий назвал Гезюбююка худшим судьей в мире и попросил защитить «Витесс» от действий арбитра.

Общество В Хакасии два сельсовета остались без света Сегодня из-за миллионных долгов введено ограничение подачи электроэнергии на нескольких жилищно-коммунальных предприятиях и муниципальных объектах республики.

Энергетика Нефтяники указали на риск аварий из-за запрета отработанных труб В обращении нефтяники указали на возросшие риски аварий и разливов нефти, связанные с долгими административными процедурами, сопровождающими замену труб.

Политика Климкин возмущен позицией главы Совета Европы по России Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своем Twitter раскритиковал заявление генерального секретаря Советы Европы Турбьерна Ягланда о восстановлении права голоса России в организации.

Гаджеты Microsoft разрешила вынимать флешку без «безопасного извлечения» Пользователи Windows 10 могут извлекать внешние накопители без предварительного нажатия кнопки «безопасное извлечение».

Шоу-бизнес Собчак и Волочкову раскритиковали за видео в сауне В кадре светские дивы Ксения Собчак и Анастасия Волочкова хлещут друг друга вениками в домашней сауне балерины.

Политика Порошенко призвал Зеленского опять провериться на наркотики Президент Украины Петр Порошенко призвал в эфире ICTV своего оппонента во втором туре выборов Владимира Зеленского пройти еще один тест на наркотики и алкоголь.

Происшествия Актера Виктора Сухорукова выписали из больницы Актер Виктор Сухоруков выписан из больницы домой, сообщили РБК в справочной НИИ имени Склифосовского.