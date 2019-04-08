Футбол

Семак сообщил, что в скором времени Кокорина осмотрят врачи «Зенита»Народные новости 02:57

Врачи футбольного клуба "Зенит" в скором времени осмотрят нападающего команды Александра Кокорина, который с октября 2018 года прибывает в СИЗО "Бутырка". Об этом информирует "МИР 24", со ссылкой на главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака.
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Сергей Семак
Медицинская служба „Зенита“ в курсе того, что происходит с Кокориным. Неоднократно делали запрос на посещение игрока. Сейчас, насколько понимаю, запрос удовлетворили. В ближайшее время наши врачи смогут попасть в СИЗО к Кокорину. Почему этого не было сделано раньше и почему не разрешили? Непонятно.
— Сергей Семак, российский футболистЧемпионат вчера в 14:45

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