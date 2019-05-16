Футбол

Семак сомневается, что будет тренировать «Зенит» в следующем сезонеНева Спорт 19:00

Напомним, в сезоне-2018/19 санкт-петербургский «Зенит» в пятый раз завоевал титул чемпиона России по футболу. Ранее «сине-бело-голубые» становились лучшим футбольным клубом страны в 2007 и 2010 году, а также в сезонах-2011/12, 2014/15.
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Семак сомневается, что будет тренировать «Зенит» в следующем сезоне

Нева Спорт19:00

Семак поставил под сомнение свое присутствие в «Зените» в следующем сезоне

Матч ТВ14:47

Сергей Семак появится в эфире «Радио Зенит»

Радио Зенит05:23

Семак: «Возможно, я не буду соответствовать новым целям „Зенита“»

Sport24.ru13:56

Семак может покинуть «Зенит»

Sport.ru14:30

Сергей Семак не исключил своего ухода из «Зенита»

Спорт день за днем09:38

Семак поставил под сомнение свое присутствие в «Зените» в следующем сезоне

Sportbox.RU14:47
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Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 20:27, Ашберн
Энергетика

«Транснефть» пообещала компенсировать ущерб от загрязнения нефти

Ранее президент Владимир Путин потребовал от «Транснефти» объяснений, как в ее экспортный нефтепровод «Дружба» попала загрязненная нефть, из-за которой Белоруссия остановила транзит российского сырья в Европу.
Обновлено вчера в 21:39
Музыка

Сергей Лазарев прошел в финал «Евровидения-2019»

Обновлено в 17:27
Политика

Советник Зеленского анонсировал роспуск Верховной рады

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский инициирует роспуск Верховной рады.
Обновлено в 18:36
Экономика

Чиновники меняют расчет прожиточного минимума пенсионеров

Минтруд опубликовал законопроект с едиными правилами расчета прожиточного минимума пенсионера в регионах.
Обновлено в 13:06
Наука

Ученые показали, как меняется голова ребенка во время родов

Обновлено в 05:59
Общество

Group-IB зафиксировала накрутку голосов за участника шоу «Голос. Дети»

По данным компании, всего в накрутке участвовало порядка 300 телефонных номеров, с них было отправлено более 8 тыс. СМС, массовая рассылка сообщений отправлялась за конкурсанта под номером семь (под ним голосование велось за Микеллу Абрамову).
Обновлено в 07:40
Политика

Путин прокомментировал акции протеста в Екатеринбурге

Обновлено в 09:34
Общество

В России могут ввести нормы вывоза рыбы для рыбаков-любителей

Росрыболовство предлагает ввести ограничение на вывоз рыбы в размере трех суточных норм вылова Замглавы Росрыболовства Василий Соколов заявил, что ведомство считает необходимым ввести норму вывоза рыбы в рамках закона о любительской рыбалке.
Обновлено в 11:16
Происшествия

В Калифорнии разбился истребитель F-16

Истребитель F-16 потерпел крушение в Калифорнии возле базы ВВС, сообщило местное отделение телеканала ABC.
Обновлено в 19:37
Здоровье

Врач дал рекомендации москвичам, страдающим гипертонией

Врач-кардиолог поликлиники № 180 столичного департамента здравоохранения Николай Серебряков дал рекомендации горожанам, страдающим артериальной гипертонией.
Обновлено в 01:52
Происшествия

В аэропорту Дубая разбился винтовой самолет

В аэропорту Дубая разбился небольшой винтовой самолет, два человека из четырех находившихся на борту погибли, сообщает официальная пресс-служба Дубая Dubai Media Office.
Обновлено в 13:53
Космос

Астрономы подвели первые итоги исследования Ультимы Туле

Первым научным аппаратом, созданным для исследования объектов пояса Койпера, стал зонд New Horizons.
Обновлено в 15:55
Политика

Трамп отчитался о доходах за 2018 год

Оценки доходов президента США различаются, так как в выписке по некоторым категориям указаны не точные цифры, а диапазоны, отмечает CNN, который также оценил доход Трампа в $434 млн.
Обновлено в 19:02
Гаджеты

Смартфон Xiaomi Mi 9 SE выходит в России

Обновлено в 15:46
Наука

Психологи рассказали, какие пары чаще занимаются сексом

Психологи из Норвежского университета естественных и технических наук провели опрос 92-х состоящих в романтических отношениях пар, и выяснили, чем отличаются те из них, кто чаще других занимается сексом.
Обновлено в 07:31
Политика

Посольство России анонсировало ответные меры на новые санкции США

Россия примет ответные меры на новые санкции США, введеные против пяти россиян и специального отряда быстрого реагирования «Терек», говорится в заявлении посольства России в США, опубликованном в Facebook.
Обновлено в 20:17
Авто

Aurus признан автомобилем года в номинации «Прорыв»

Прорывом года признан президентский лимузин Aurus. Новинкой года назвали KIA Ceed. Любимой маркой в массовом сегменте стал Volkswagen.
Обновлено в 14:17
Футбол

«Шеффилд Юнайтед» получил кредит от семьи Усамы бен Ладена

Обновлено в 14:46
Музыка

Концерт «Весна идет – весне дорогу!» состоится в выставочном зале «Тушино»

Всех желающих ждут 18 мая
Обновлено 14 мая в 04:41
Авто

Составлен рейтинг самых надежных автомобилей

Обновлено вчера в 00:46
Гаджеты

В Японии заканчиваются телефонные номера

Рост числа абонентов сотовых сетей и устройств интернета вещей, использующих сотовое подключение, привел к тому, что в Японии близится к исчерпанию пространство 11-значных телефонных номеров.
Обновлено в 15:38
Шоу-бизнес

Мария Горбань: «На седьмом месяце беременности играла постельные сцены»

Даже живота не было, я на седьмом месяце играла в постельной сцене в шелковой пижамке.
Обновлено в 19:00
Политика

Мадуро высказался о запрете США на полеты в Венесуэлу

Президент Венесуэлы Николас Мадуро высказался о запрете США на полеты в республику, заявив, что они навредили не только венесуэльцам, но и себе.
Обновлено вчера в 22:34
Политика

Власти Рязани ответили на жалобу Путину о «пропавшей» детской площадке

Обновлено в 16:08
Экономика

ЦБ увидел в потребительских кредитах ловушку для населения и банков

Выступая в комитете Госдумы по финансовому рынку, первый замглавы ЦБ Дмитрий Тулин предупредил, что рост потребительского кредитования в будущем может оказаться ловушкой и для населения, и для банков.
Обновлено в 06:51
Кино

Фанаты потребовали от HBO переснять последний сезон «Игры престолов»

Больше 400 тыс. фанатов «Игры престолов» подписали петицию, в которой потребовали от HBO переделать финальный восьмой сезон сериала.
Обновлено в 10:54
Происшествия

Восстановлена полная картина авиакатастрофы SSJ-100 в Шереметьево

Напомним, пассажирский самолет SSJ-100 совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево вечером 5 мая, где у него воспламенилась хвостовая часть, в результате чего погиб 41 человек, 37 выжили.
Обновлено вчера в 01:56
Происшествия

Анестезиолог во Франции обвиняется в 24 отравлениях пациентов

Французская прокуратура предъявила 47-летнему анестезиологу Фредерику Пешье обвинения в 17 новых случаях отравления пациентов, теперь на его «счету» 24 отравления пациентов, девять из которых закончились летальным исходом.
Обновлено в 17:37
Общество

Милонов сообщил о закрытии фем-кафе «Симона» в Петербурге

Обновлено в 13:33
Политика

Компания Boeing завершила обновление ПО для самолетов 737 MAX

Компания Boeing завершила обновление программного обеспечения для самолетов 737 MAX, которые перестали эксплуатироваться после двух авиакатастроф.
Обновлено в 19:55
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Сергей Семак
Российский футболист
Российский футболист и футбольный тренер. Главный тренер клуба «Зенит» Санкт-Петербург с 29 мая 2018 года. Пятикратный чемпион России в составе трёх клубов. Первый в истории человек, ставший чемпионом России в статусе игрока и тренера. Бронзовый призёр чемпионата Европы 2008.
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Зенит
Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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