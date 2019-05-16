Футбол
Семак сомневается, что будет тренировать «Зенит» в следующем сезонеНева Спорт 19:00
Напомним, в сезоне-2018/19 санкт-петербургский «Зенит» в пятый раз завоевал титул чемпиона России по футболу. Ранее «сине-бело-голубые» становились лучшим футбольным клубом страны в 2007 и 2010 году, а также в сезонах-2011/12, 2014/15.
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Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 20:27, Ашберн
Энергетика
«Транснефть» пообещала компенсировать ущерб от загрязнения нефти
Ранее президент Владимир Путин потребовал от «Транснефти» объяснений, как в ее экспортный нефтепровод «Дружба» попала загрязненная нефть, из-за которой Белоруссия остановила транзит российского сырья в Европу.
Обновлено вчера в 21:39
Музыка
Сергей Лазарев прошел в финал «Евровидения-2019»
Обновлено в 17:27
Политика
Советник Зеленского анонсировал роспуск Верховной рады
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский инициирует роспуск Верховной рады.
Обновлено в 18:36
Экономика
Чиновники меняют расчет прожиточного минимума пенсионеров
Минтруд опубликовал законопроект с едиными правилами расчета прожиточного минимума пенсионера в регионах.
Обновлено в 13:06
Наука
Ученые показали, как меняется голова ребенка во время родов
Обновлено в 05:59
Общество
Group-IB зафиксировала накрутку голосов за участника шоу «Голос. Дети»
По данным компании, всего в накрутке участвовало порядка 300 телефонных номеров, с них было отправлено более 8 тыс. СМС, массовая рассылка сообщений отправлялась за конкурсанта под номером семь (под ним голосование велось за Микеллу Абрамову).
Обновлено в 07:40
Политика
Путин прокомментировал акции протеста в Екатеринбурге
Обновлено в 09:34
Общество
В России могут ввести нормы вывоза рыбы для рыбаков-любителей
Росрыболовство предлагает ввести ограничение на вывоз рыбы в размере трех суточных норм вылова Замглавы Росрыболовства Василий Соколов заявил, что ведомство считает необходимым ввести норму вывоза рыбы в рамках закона о любительской рыбалке.
Обновлено в 11:16
Происшествия
В Калифорнии разбился истребитель F-16
Истребитель F-16 потерпел крушение в Калифорнии возле базы ВВС, сообщило местное отделение телеканала ABC.
Обновлено в 19:37
Здоровье
Врач дал рекомендации москвичам, страдающим гипертонией
Врач-кардиолог поликлиники № 180 столичного департамента здравоохранения Николай Серебряков дал рекомендации горожанам, страдающим артериальной гипертонией.
Обновлено в 01:52
Происшествия
В аэропорту Дубая разбился винтовой самолет
В аэропорту Дубая разбился небольшой винтовой самолет, два человека из четырех находившихся на борту погибли, сообщает официальная пресс-служба Дубая Dubai Media Office.
Обновлено в 13:53
Космос
Астрономы подвели первые итоги исследования Ультимы Туле
Первым научным аппаратом, созданным для исследования объектов пояса Койпера, стал зонд New Horizons.
Обновлено в 15:55
Политика
Трамп отчитался о доходах за 2018 год
Оценки доходов президента США различаются, так как в выписке по некоторым категориям указаны не точные цифры, а диапазоны, отмечает CNN, который также оценил доход Трампа в $434 млн.
Обновлено в 19:02
Гаджеты
Смартфон Xiaomi Mi 9 SE выходит в России
Обновлено в 15:46
Наука
Психологи рассказали, какие пары чаще занимаются сексом
Психологи из Норвежского университета естественных и технических наук провели опрос 92-х состоящих в романтических отношениях пар, и выяснили, чем отличаются те из них, кто чаще других занимается сексом.
Обновлено в 07:31
Политика
Посольство России анонсировало ответные меры на новые санкции США
Россия примет ответные меры на новые санкции США, введеные против пяти россиян и специального отряда быстрого реагирования «Терек», говорится в заявлении посольства России в США, опубликованном в Facebook.
Обновлено в 20:17
Авто
Aurus признан автомобилем года в номинации «Прорыв»
Прорывом года признан президентский лимузин Aurus. Новинкой года назвали KIA Ceed. Любимой маркой в массовом сегменте стал Volkswagen.
Обновлено в 14:17
Футбол
«Шеффилд Юнайтед» получил кредит от семьи Усамы бен Ладена
Обновлено в 14:46
Музыка
Концерт «Весна идет – весне дорогу!» состоится в выставочном зале «Тушино»
Всех желающих ждут 18 мая
Обновлено 14 мая в 04:41
Авто
Составлен рейтинг самых надежных автомобилей
Обновлено вчера в 00:46
Гаджеты
В Японии заканчиваются телефонные номера
Рост числа абонентов сотовых сетей и устройств интернета вещей, использующих сотовое подключение, привел к тому, что в Японии близится к исчерпанию пространство 11-значных телефонных номеров.
Обновлено в 15:38
Шоу-бизнес
Мария Горбань: «На седьмом месяце беременности играла постельные сцены»
Даже живота не было, я на седьмом месяце играла в постельной сцене в шелковой пижамке.
Обновлено в 19:00
Политика
Мадуро высказался о запрете США на полеты в Венесуэлу
Президент Венесуэлы Николас Мадуро высказался о запрете США на полеты в республику, заявив, что они навредили не только венесуэльцам, но и себе.
Обновлено вчера в 22:34
Экономика
ЦБ увидел в потребительских кредитах ловушку для населения и банков
Выступая в комитете Госдумы по финансовому рынку, первый замглавы ЦБ Дмитрий Тулин предупредил, что рост потребительского кредитования в будущем может оказаться ловушкой и для населения, и для банков.
Обновлено в 06:51
Кино
Фанаты потребовали от HBO переснять последний сезон «Игры престолов»
Больше 400 тыс. фанатов «Игры престолов» подписали петицию, в которой потребовали от HBO переделать финальный восьмой сезон сериала.
Обновлено в 10:54
Происшествия
Восстановлена полная картина авиакатастрофы SSJ-100 в Шереметьево
Напомним, пассажирский самолет SSJ-100 совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево вечером 5 мая, где у него воспламенилась хвостовая часть, в результате чего погиб 41 человек, 37 выжили.
Обновлено вчера в 01:56
Происшествия
Анестезиолог во Франции обвиняется в 24 отравлениях пациентов
Французская прокуратура предъявила 47-летнему анестезиологу Фредерику Пешье обвинения в 17 новых случаях отравления пациентов, теперь на его «счету» 24 отравления пациентов, девять из которых закончились летальным исходом.
Обновлено в 17:37
Общество
Милонов сообщил о закрытии фем-кафе «Симона» в Петербурге
Обновлено в 13:33
Политика
Компания Boeing завершила обновление ПО для самолетов 737 MAX
Компания Boeing завершила обновление программного обеспечения для самолетов 737 MAX, которые перестали эксплуатироваться после двух авиакатастроф.
Обновлено в 19:55