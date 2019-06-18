Футбол
Семак сходил на «Вечерний Ургант», где отомстил ДзюбеGazeta.SPb вчера в 18:00
В конце интервью тренер смог отомстить Дзюбе, который также приходил к Урганту – тогда футболист разбил портрет Семака.
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