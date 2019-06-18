Футбол

Семак сходил на «Вечерний Ургант», где отомстил ДзюбеGazeta.SPb вчера в 18:00

В конце интервью тренер смог отомстить Дзюбе, который также приходил к Урганту – тогда футболист разбил портрет Семака.
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Семак развеял мифы о себе в эфире «Вечернего Урганта»

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Сергей Семак
Российский футболист
Российский футболист и футбольный тренер. Главный тренер клуба «Зенит» Санкт-Петербург с 29 мая 2018 года. Пятикратный чемпион России в составе трёх клубов. Первый в истории человек, ставший чемпионом России в статусе игрока и тренера. Бронзовый призёр чемпионата Европы 2008. Заслуженный мастер спорта
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