Футбол

Семак сделал прогноз на матч «Зенита» с грозненским «Ахматом»Newstracker.ru 02 мая в 03:43

Наставник петербургского клуба оценил уровень подготовки своей команды перед матчем с грозненским «Ахматом». По словам Семака, «Зенит» затратил много сил и эмоций на три предстоящих матча, и сейчас их ждет непростая встреча.
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«Ахмат» — «Зенит», 4 мая 2019, прогнозы на матч РПЛ

Чемпионатвчера в 10:15

Семак сделал прогноз на матч «Зенита» с грозненским «Ахматом»

Newstracker.ru02 мая в 03:43

Беким Балай: «Ахмат» борется за выход в Лигу Европы и постарается обыграть «Зенит»

Sports.ru30 апреля в 21:34
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Политика

США и Словакия раскритиковали «Северный поток — 2»

Президент США Дональд Трамп и словацкий лидер Петер Пеллегрини по итогам переговоров высказались против проекта «Северный поток – 2» и выступили за реверсные поставки газа на Украину через Словакию.
Обновлено вчера в 17:47
Шоу-бизнес

Финалист «Голос. Дети» рассказал о своем отношении к дочери Алсу

Юный певец рассказал, что подружился с дочерью Алсу и не считает, что Микелла победила за счет денег своих богатых и знаменитых родителей.
Обновлено в 01:06
Политика

ФСБ заявила о трехкратном росте числа едущих в Крым украинцев

Пограничники фиксируют существенное увеличение числа украинцев, желающих въехать в Крым в майские праздничные дни.
Обновлено в 03:13
Политика

Нидерланды экстрадировали украинского хакера в США

Нидерланды экстрадировали на территорию Соединенных Штатов украинского хакера Алексея Иванова.
Обновлено в 00:15
Происшествия

В США Boeing 737 с сотней пассажиров на борту упал в реку

Самолет Boeing 737 со 136 пассажирами на борту упал в реку в городе Джексонвилл, штат Флорида.
Обновлено в 00:19
Общество

В Хабаровске без света остались 92 тысячи человек

Из-за аварии в Хабаровске без света остались около 92,8 тыс. человек, говорится в сообщении на сайте ситуационно-аналитического центра Минэнерго России.
Обновлено в 02:04
Общество

Короля Таиланда официально короновали

Состоялась официальная церемония коронации 66-летнего короля Таиланда Махи Ватчиралонгкона (Рамы X), передает Reuters.
Обновлено в 01:24
Энергетика

Украина оценила потери от остановки транзита российской нефти в $1 млн

Украинская нефтегазовая компания «Укртранснафта» от остановки транзита российской нефти по нефтепроводу «Дружба» недополучила 29,2 млн гривен (около $1 млн) выручки.
Обновлено вчера в 19:02
Игры

Mortal Kombat попала в «Мировой зал славы видеоигр»

Нашумевшая в своё время игра Mortal Kombat, выпущенная в 1992 году, смогла завоевать такую популярность, что её внесли в "Мировой зал славы видеоигр".
Обновлено 02 мая в 13:53
Хоккей

«Каролина» пробилась в финал Восточной конференции НХЛ

Обновлено в 03:13
Общество

Облачная погода и до 17 градусов тепла ожидаются в Москве в субботу

Облачная погода с прояснениями, небольшие осадки и до плюс 17 градусов ожидаются в Москве в субботу.
Обновлено вчера в 23:04
Кино

Поклонники «Звездных войн» отмечают 4 мая свой «главный» праздник

Обновлено в 01:45
Происшествия

В Оренбургской области шесть жилых домов загорелись из-за пала травы

В Орске Оренбургской области из-за пала травы произошло возгорание шести частных домов.
Обновлено вчера в 14:31
Происшествия

Взрыв произошел на химзаводе в США

Обновлено в 02:39
Политика

Депутат Рады записал видеообращение к Зеленскому

Депутат Верховной рады Евгений Мураев записал видеообращение к избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Обновлено вчера в 18:15
Армия и оружие

Киев закупает у Анкары аналог «Шторы-1»

Комплекс оптико-электронного противодействия Umay является аналогом советской «Шторы-1».
Обновлено в 01:19
Происшествия

В Москве загорелось бывшее здание газеты «Известия»

Бывшее здание газеты "Известия" на Пушкинской площади загорелось в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах в пятницу.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия

СМИ сообщили о гибели участников Stand Up в ДТП на Кубани

Участники общероссийского комедийного проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева стали жертвой крупной аварии в Белореченском районе Краснодарского края, сообщает "Пятый канал".
Обновлено в 02:33
Шоу-бизнес

Бывшую жену Кличко Хейден Панеттьер избил бойфренд

Роман Хейден и Брайана закрутился сразу после того, как стало известно, что Панеттьер рассталась с украинским боксёром Владимиром Кличко, от которого родила дочь в 2014 году.
Обновлено вчера в 14:58
Происшествия

После рэп-фестиваля в Лужниках составлены протоколы на 20 человек

На рэп-фестивале, который прошел 1 мая на стадионе "Лужники" в Москве, были задержаны 20 человек, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 15:22
Политика

Зеленский назвал единственным общим у России и Украины границу

Избранный глава Украины Владимир Зеленский не согласился с президентом России Владимиром Путиным, назвавшим россиян и украинцев одним народом.
Обновлено 02 мая в 15:20
Происшествия

СК возбудил дело после инцидента с ребенком на воздушном шаре в Крыму

Обновлено в 02:01
Футбол

«Леганес» разгромил «Севилью» в матче Примеры

Футбольный клуб «Леганес» победил всухую с крупным счетом команду «Севилья» в матче 36-го тура испанской Примеры.
Обновлено в 01:41
Армия и оружие

Инженеры в Челябинске соберут первый трактор-сапер

Обновлено в 02:42
Армия и оружие

Северная Корея запустила ракету в сторону Японского моря

Обновлено вчера в 21:03
Авто

Назван ТОП-5 лучших бюджетных автомобилей для дачников

Обновлено в 01:30
Политика

В ДНР образовались очереди из желающих получить российский паспорт

В ДНР выстроились очереди из желающих получить российские паспорта по упрощенной схеме, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 02:18
Футбол

Хави может стать главным тренером «Бетиса»

Нынешний главный тренер «Бетиса» Кике Сетьен покинет клуб предстоящим летом.
Обновлено в 02:29
Политика

Украина обвиняет Россию в подготовке войны

Руководитель украинской компании «Нафтогаз» Андрей Коболев заявил о стремлении России развязать новую газовую войну с Украиной, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 18:26
Хоккей

АХЛ: Егор Коршков дебютировал за «Торонто Марлиз»

Во втором матче серии полуфинала Восточной конференции АХЛ «Торонто Марлиз» принимает «Кливленд Монстерс».
Обновлено вчера в 19:37
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Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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