Футбол
Семак сделал прогноз на матч «Зенита» с грозненским «Ахматом»Newstracker.ru 02 мая в 03:43
Наставник петербургского клуба оценил уровень подготовки своей команды перед матчем с грозненским «Ахматом». По словам Семака, «Зенит» затратил много сил и эмоций на три предстоящих матча, и сейчас их ждет непростая встреча.
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Беким Балай: «Ахмат» борется за выход в Лигу Европы и постарается обыграть «Зенит»
Sports.ru30 апреля в 21:34
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