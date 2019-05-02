Семак сделал прогноз на матч «Зенита» с грозненским «Ахматом»Newstracker.ru вчера в 03:43

Наставник петербургского клуба оценил уровень подготовки своей команды перед матчем с грозненским «Ахматом». По словам Семака, «Зенит» затратил много сил и эмоций на три предстоящих матча, и сейчас их ждет непростая встреча.

Семак сделал прогноз на матч «Зенита» с грозненским «Ахматом»

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