Футбол
Семак сделал прогноз на матч «Зенита» с грозненским «Ахматом»Newstracker.ru вчера в 03:43
Наставник петербургского клуба оценил уровень подготовки своей команды перед матчем с грозненским «Ахматом». По словам Семака, «Зенит» затратил много сил и эмоций на три предстоящих матча, и сейчас их ждет непростая встреча.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 12:11, Ашберн
Армия и оружие
Столтенберг напомнил новому главкому сил НАТО о сдерживании СССР
«Как главнокомандующий объединенными силами в Европе, вы теперь будете командовать силами всего нашего альянса, обеспечивая сохранность и безопасность 29 стран НАТО; противостоять текущим вызовам, а также новым развивающимся угрозам», — обратился Столтенберг к Уолтерсу.
Обновлено в 08:31
Происшествия
В Кургане загорелись три частных дома
В частном доме в микрорайоне Смолино в Кургане произошел пожар, сообщает пресс-служба управления МЧС по области.
Обновлено в 11:53
Футбол
Абрамович не хочет продавать «Челси»
Российский бизнесмен, миллиардер Роман Абрамович не заинтересован в продаже «Челси», владельцем которого он является с 2003 года.
Обновлено в 03:53
Общество
Гроза ожидается в Москве в воскресенье
Ветер с порывами до 15 м/с и гроза ожидаются в Москве в воскресенье, 5 мая, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Обновлено в 06:02
Политика
В Донецке начали принимать документы на получение паспорта РФ
Накануне в пресс-службе Министерства внутренних дел ДНР сообщили, что со вторника, 7 мая, все 33 территориальных подразделения миграционной службы республики начнут принимать документы на оформление российского гражданства и проводить консультации граждан по этому вопросу.
Обновлено в 09:02
Политика
СПЧ поддержал заявление Шишлова по разгону Первомая в Петербурге
Члены президентского Совета по правам человека выразили солидарность с уполномоченным по правам человека в Петербурге Александром Шишловым, заявившем о противоправных задержаниях демонстрантов на первомайском шествии.
Обновлено в 08:15
Авто
Эксклюзивный Lykan HyperSport превратили в полицейскую машину
Например, в столице ОАЭ есть Lykan HyperSport — один из немногих увидивших свет экземпляров.
Обновлено в 03:58
Хоккей
Шестеркин и Кравцов подписали контракты с «Рейнджерс»
Обновлено в 10:38
Армия и оружие
Россия выступила против договора о запрете ядерного оружия
Москва выступила против договора о запрещении ядерного оружия, следует из сообщения, опубликованного на сайте МИД.
Обновлено в 10:33
Происшествия
Бывшую «мисс Уругвай» нашли мертвой в отеле Мехико
Победительница конкурса "Мисс Уругвай" 2006 года Фатими Давила найдена мертвой в одном из отелей в Мехико. Об этом пишет портал Universal.
Обновлено вчера в 19:54
Политика
В Совфеде оценили идею Климкина заменить «Бессмертный полк» на Украине
Сенатор от Крыма Сергей Цеков назвал предложение главы МИД Украины Павла Климкина пройтись в День Победы по улицам украинских городов с портретами "замученных от сталинских репрессий украинцев" неадекватным.
Обновлено в 06:41
Армия и оружие
Чемезов заявил о готовности России поставить Турции Су-57
Россия рассматривает возможность начать поставки экспортной модификации новейших истребителей Су-57 в Турцию.
Обновлено в 10:29
Футбол
«Рубин» обыграл «Оренбург» в РПЛ
В рамках 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) казанский "Рубин" дома победил "Оренбург", передает "Советский спорт".
Обновлено в 11:32
Шоу-бизнес
Яна Рудковская дома застала Евгения Плющенко в постели «с другой»
Поклонники отметили, насколько нежно фигурист обнимает маленького питомца. Видеоролик записала Яна Рудковская по возвращению ночью домой.
Обновлено в 12:03
Происшествия
После ссоры с женой мужчина зарезал восьмимесячную дочь
Местный житель поругался с женой и порыве гнева схватил нож, после чего нанёс несколько ударов своей 8-месячной дочери.
Обновлено в 10:41
Происшествия
Основатель LinguaLeo признался в убийстве сестры
Обновлено в 11:08
Армия и оружие
Министр обороны Украины удивился словам Коломойского о гражданской войне
Министр обороны Украины Степан Полторак был удивлен словами олигарха Игоря Коломойского о том, что конфликт в Донбассе - это гражданская война.
Обновлено в 07:01
Экономика
Бразилия прекратила печатать венесуэльскую валюту
Бразильский монетный двор прекратил печать венесуэльских боливаров. Причиной стало завершение договора, сообщили местные СМИ.
Обновлено в 07:43
Экономика
Олег Богданов о том, к чему ведет опустошение карманов россиян
Исследование компании Nielsen о динамике рынка товаров повседневного спроса показало, что в минувшем году более 50% россиян сократили свои расходы на развлечения и покупку одежды.
Обновлено в 10:12
Политика
Путин и Трамп провели телефонный разговор
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор.
Обновлено в 12:08
Наука
В Великобритании испытали первый в мире самолет без закрылков
Ученые из Манчестерского университета и специалисты британской оборонной компании BAE Systems Plc разрабатывают первый в мире самолет, который сможет маневрировать без закрылков.
Обновлено в 00:53
Футбол
«Енисей» в большинстве победил «Анжи»
В стартовом матче 27 тура чемпионата России красноярский «Енисей» дома победил махачкалинский «Анжи».
Обновлено в 09:02
Происшествия
Неизвестные ограбили квартиру пенсионерки в Москве на 8 млн рублей
Неизвестные ограбили квартиру пенсионерки в Москве — злоумышленники похитили более $35 тыс. (более 2 млн рублей) и ценные вещи.
Обновлено в 03:07
Армия и оружие
В Марокко обезвредили террористическую ячейку
"Обезврежена террористическая ячейка, состоящая из восьми экстремистов из города Танжер в возрасте от 20 лет до 31 года", - говорится в сообщении Центрального бюро судебных расследований Марокко.
Обновлено в 08:40
Происшествия
На окраине Орска горят жилые дома и надворные постройки
Сегодня в 17:00 на пульт дежурного поступило сообщение о возгорании дома и надворных построек на окраине Орска.
Обновлено в 11:34
Общество
Шеф-редактор «Голос. Дети» попал в больницу с инфарктом
Бородина рассказала, что ее мужу оказали помощь сотрудники «Первого канала» и лично телеведущая Елена Малышева.
Обновлено в 11:36
Культура
Алсу после скандала на шоу «Голос. Дети» уехала с детьми на отдых
Обновлено вчера в 22:33
Политика
Григорию Лепсу запретили въезд в Литву
Литва включила российского артиста Григория Лепса в список лиц, которым запрещен въезд в страну.
Обновлено в 07:44
Наука
Рак развивается из-за водопроводной воды
По исследованию 47% случаев заболевания раком вызвал мышьяк в воде, треть диагнозов – побочный эффект от обработки воды, 16% — 6-валентный хром.
Обновлено в 11:30
Технологии
Обнаруженные в Гималаях следы йети могли принадлежать медведю
Официальный представитель непальских вооружённых сил рассказал, что когда участники экспедиции попытались разобраться в ситуации, местные жители рассказали, что в этой местности часто можно увидеть следы дикого медведя.
Обновлено в 07:29