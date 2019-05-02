Футбол

Семак сделал прогноз на матч «Зенита» с грозненским «Ахматом»Newstracker.ru вчера в 03:43

Наставник петербургского клуба оценил уровень подготовки своей команды перед матчем с грозненским «Ахматом». По словам Семака, «Зенит» затратил много сил и эмоций на три предстоящих матча, и сейчас их ждет непростая встреча.
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«Ахмат» — «Зенит», 4 мая 2019, прогнозы на матч РПЛ

Чемпионат10:15

Семак сделал прогноз на матч «Зенита» с грозненским «Ахматом»

Newstracker.ruвчера в 03:43
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Столтенберг напомнил новому главкому сил НАТО о сдерживании СССР

«Как главнокомандующий объединенными силами в Европе, вы теперь будете командовать силами всего нашего альянса, обеспечивая сохранность и безопасность 29 стран НАТО; противостоять текущим вызовам, а также новым развивающимся угрозам», — обратился Столтенберг к Уолтерсу.
Обновлено в 08:31
Происшествия

В Кургане загорелись три частных дома

В частном доме в микрорайоне Смолино в Кургане произошел пожар, сообщает пресс-служба управления МЧС по области.
Обновлено в 11:53
Футбол

Абрамович не хочет продавать «Челси»

Российский бизнесмен, миллиардер Роман Абрамович не заинтересован в продаже «Челси», владельцем которого он является с 2003 года.
Обновлено в 03:53
Общество

Гроза ожидается в Москве в воскресенье

Ветер с порывами до 15 м/с и гроза ожидаются в Москве в воскресенье, 5 мая, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Обновлено в 06:02
Политика

В Донецке начали принимать документы на получение паспорта РФ

Накануне в пресс-службе Министерства внутренних дел ДНР сообщили, что со вторника, 7 мая, все 33 территориальных подразделения миграционной службы республики начнут принимать документы на оформление российского гражданства и проводить консультации граждан по этому вопросу.
Обновлено в 09:02
Политика

СПЧ поддержал заявление Шишлова по разгону Первомая в Петербурге

Члены президентского Совета по правам человека выразили солидарность с уполномоченным по правам человека в Петербурге Александром Шишловым, заявившем о противоправных задержаниях демонстрантов на первомайском шествии.
Обновлено в 08:15
Авто

Эксклюзивный Lykan HyperSport превратили в полицейскую машину

Например, в столице ОАЭ есть Lykan HyperSport — один из немногих увидивших свет экземпляров.
Обновлено в 03:58
Хоккей

Шестеркин и Кравцов подписали контракты с «Рейнджерс»

Обновлено в 10:38
Армия и оружие

Россия выступила против договора о запрете ядерного оружия

Москва выступила против договора о запрещении ядерного оружия, следует из сообщения, опубликованного на сайте МИД.
Обновлено в 10:33
Происшествия

Бывшую «мисс Уругвай» нашли мертвой в отеле Мехико

Победительница конкурса "Мисс Уругвай" 2006 года Фатими Давила найдена мертвой в одном из отелей в Мехико. Об этом пишет портал Universal.
Обновлено вчера в 19:54
Политика

В Совфеде оценили идею Климкина заменить «Бессмертный полк» на Украине

Сенатор от Крыма Сергей Цеков назвал предложение главы МИД Украины Павла Климкина пройтись в День Победы по улицам украинских городов с портретами "замученных от сталинских репрессий украинцев" неадекватным.
Обновлено в 06:41
Армия и оружие

Чемезов заявил о готовности России поставить Турции Су-57

Россия рассматривает возможность начать поставки экспортной модификации новейших истребителей Су-57 в Турцию.
Обновлено в 10:29
Футбол

«Рубин» обыграл «Оренбург» в РПЛ

В рамках 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) казанский "Рубин" дома победил "Оренбург", передает "Советский спорт".
Обновлено в 11:32
Шоу-бизнес

Яна Рудковская дома застала Евгения Плющенко в постели «с другой»

Поклонники отметили, насколько нежно фигурист обнимает маленького питомца. Видеоролик записала Яна Рудковская по возвращению ночью домой.
Обновлено в 12:03
Происшествия

После ссоры с женой мужчина зарезал восьмимесячную дочь

Местный житель поругался с женой и порыве гнева схватил нож, после чего нанёс несколько ударов своей 8-месячной дочери.
Обновлено в 10:41
Происшествия

Основатель LinguaLeo признался в убийстве сестры

Обновлено в 11:08
Армия и оружие

Министр обороны Украины удивился словам Коломойского о гражданской войне

Министр обороны Украины Степан Полторак был удивлен словами олигарха Игоря Коломойского о том, что конфликт в Донбассе - это гражданская война.
Обновлено в 07:01
Экономика

Бразилия прекратила печатать венесуэльскую валюту

Бразильский монетный двор прекратил печать венесуэльских боливаров. Причиной стало завершение договора, сообщили местные СМИ.
Обновлено в 07:43
Экономика

Олег Богданов о том, к чему ведет опустошение карманов россиян

Исследование компании Nielsen о динамике рынка товаров повседневного спроса показало, что в минувшем году более 50% россиян сократили свои расходы на развлечения и покупку одежды.
Обновлено в 10:12
Политика

Путин и Трамп провели телефонный разговор

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор.
Обновлено в 12:08
Наука

В Великобритании испытали первый в мире самолет без закрылков

Ученые из Манчестерского университета и специалисты британской оборонной компании BAE Systems Plc разрабатывают первый в мире самолет, который сможет маневрировать без закрылков.
Обновлено в 00:53
Футбол

«Енисей» в большинстве победил «Анжи»

В стартовом матче 27 тура чемпионата России красноярский «Енисей» дома победил махачкалинский «Анжи».
Обновлено в 09:02
Происшествия

Неизвестные ограбили квартиру пенсионерки в Москве на 8 млн рублей

Неизвестные ограбили квартиру пенсионерки в Москве — злоумышленники похитили более $35 тыс. (более 2 млн рублей) и ценные вещи.
Обновлено в 03:07
Армия и оружие

В Марокко обезвредили террористическую ячейку

"Обезврежена террористическая ячейка, состоящая из восьми экстремистов из города Танжер в возрасте от 20 лет до 31 года", - говорится в сообщении Центрального бюро судебных расследований Марокко.
Обновлено в 08:40
Происшествия

На окраине Орска горят жилые дома и надворные постройки

Сегодня в 17:00 на пульт дежурного поступило сообщение о возгорании дома и надворных построек на окраине Орска.
Обновлено в 11:34
Общество

Шеф-редактор «Голос. Дети» попал в больницу с инфарктом

Бородина рассказала, что ее мужу оказали помощь сотрудники «Первого канала» и лично телеведущая Елена Малышева.
Обновлено в 11:36
Культура

Алсу после скандала на шоу «Голос. Дети» уехала с детьми на отдых

Обновлено вчера в 22:33
Политика

Григорию Лепсу запретили въезд в Литву

Литва включила российского артиста Григория Лепса в список лиц, которым запрещен въезд в страну.
Обновлено в 07:44
Наука

Рак развивается из-за водопроводной воды

По исследованию 47% случаев заболевания раком вызвал мышьяк в воде, треть диагнозов – побочный эффект от обработки воды, 16% — 6-валентный хром.
Обновлено в 11:30
Технологии

Обнаруженные в Гималаях следы йети могли принадлежать медведю

Официальный представитель непальских вооружённых сил рассказал, что когда участники экспедиции попытались разобраться в ситуации, местные жители рассказали, что в этой местности часто можно увидеть следы дикого медведя.
Обновлено в 07:29
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Сергей Семак
Российский футболист
Российский футболист и футбольный тренер. Главный тренер клуба «Зенит» Санкт-Петербург с 29 мая 2018 года. Пятикратный чемпион России в составе трёх клубов.
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Зенит
Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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